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    Салах опередил Суареса по голам за «Ливерпуль». Египтянин провел на семь игр меньше

    В эти минуты проходит матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Уотфордом». Счет открыл египетский форвард хозяев Мохамед Салах. Это его 83-й гол за англичан.

    Салах опередил по этому количеству бывшего игрока команды Луиса Суареса, который сейчас выступает за «Барселону». Уругваец провел за «Ливерпуль» на семь встреч больше и забил 82 гола.

    • Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
    • Салах провел за команду более 100 матчей.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1366

      Decorhome 1 час назад

      Молодец. Мог бы выступать еще лучше

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