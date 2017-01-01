Салах опередил Суареса по голам за «Ливерпуль». Египтянин провел на семь игр меньше

В эти минуты проходит матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Уотфордом». Счет открыл египетский форвард хозяев Мохамед Салах. Это его 83-й гол за англичан.

Салах опередил по этому количеству бывшего игрока команды Луиса Суареса, который сейчас выступает за «Барселону». Уругваец провел за «Ливерпуль» на семь встреч больше и забил 82 гола.