Салах опередил Суареса по голам за «Ливерпуль». Египтянин провел на семь игр меньше

Молодец. Мог бы выступать еще лучше
В эти минуты проходит матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Уотфордом». Счет открыл египетский форвард хозяев Мохамед Салах. Это его 83-й гол за англичан.
Салах опередил по этому количеству бывшего игрока команды Луиса Суареса, который сейчас выступает за «Барселону». Уругваец провел за «Ливерпуль» на семь встреч больше и забил 82 гола.
- Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- Салах провел за команду более 100 матчей.
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.