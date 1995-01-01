«Зенит» силен, но жутко примитивен. Хорошо, что есть Малком, который это изменит

У Семака сложная задача на вторую половину чемпионата (да-да).

Про силу. «Зенит» в отрыве на 10 очков от второго места в РПЛ. У него больше всех забитых (37), меньше всех пропущенных (9). Продвинутая статистика, оценивающая качество и количество моментов подтверждает: лидерство «Зенита» неслучайно, он действительно сильно превосходит всех соперников.

Все логично: у «Зенита» с отрывом лучший и самый дорогой состав в лиге. По классу игроков ни одна команда РПЛ с ним не сравнится.

Но безумно примитивная игра в атаке. Все строится на высокой оборонительной организации, минимуме рисков и избитых, понятных всем соперникам, приемах в атаке, где шикарные Дзюба и Азмун делают разницу.

Смотрите. «Зенит» в пятерке команд по количеству длинных передач за матч (вместе с прямолинейными «Тамбовом», «Уфой», «Сочи» и «Динамо»). «Зенит» лидер РПЛ по навесам (23 за игру). Лишь пятый лиге по интенсивности прессинга (здесь даже «Ахмат» лучше). И десятый по количеству попыток дриблинга за матч (ой!).

Эти показатели не стыдные сами по себе. Они стыдные для команды, которая настолько превосходит всех в лиге по уровню игроков. Играть так предсказуемо и просто, при этом организовано – нормально, но только с точки зрения результата. И только с соперниками, которые явно слабее. А с командами по уровню ближе или выше – у «Зенита» сразу большие проблемы.

С начала сезона «Зенит» из прямых конкурентов победил только «Ростов». «Локомотиву» дважды проиграл (в чемпионате и Суперкубке). С «Краснодаром» и ЦСКА были ничьи.

В Лиге чемпионов, где соперники были либо на одном уровне с «Зенитом», либо лучше – ну, вы сами знаете: четвертое место в группе. «Зенит» во всех шести матчах меньше владел мячом и меньше бил.

По итогам ЛЧ – «Зенит» в тройке лидеров по количеству выносов из штрафной (вместе с «Црвеной» и «Локомотивом»). Показательно.

Излишняя осторожность Семака, отсутствие гибкости (почти всегда 4-4-2 и один и тот же принцип игры), предсказуемость – лакомство для команд, которые умеют подстраиваться, досконально изучают соперника и по классу близки к «Зениту».

Об этом всем даже сказал президент «Зенита» Медведев после поражения «Бенфике»:

«В очередной раз неумение перестроить игру привело ко второму голу, а потом и к третьему. Это значит, что команде надо будет работать над тактическим многообразием. Потому что когда все хорошо и она выигрывает, легко вести игру, а когда надо отыгрываться и переламывать себя – это требует особой работы».

Редкий случай, когда чиновник лаконично и точно характеризует игровые проблемы команды.

Наличие Малкома – сигнал к изменениям

Летняя покупка Малкома за 40 миллионов – это куча вопросов: 62 минуты за полсезона и вылет из-за серьезной травмы. И сомнений: как встроить Малкома в игру «Зенита», которая строится на схеме 4-4-2, где вингеры должны много работать в обороне, а Малком этого не умеет.

Но купили-то его за 40 миллионов. Не ставить в основу – просто не вариант. Тогда как? Перестраиваться на игру с одним нападающим и убирать кого-то из пары Азмун-Дзюба? Или использовать Малкома как нападающего?

Травма Малкома в августе устранила головоломку для Семака – придумывать ничего нового не пришлось, «Зенит» продолжил играть, как привык.

Вероятно, к весне Малком будет в порядке и готов играть. А учитывая вылет из еврокубков, тотальное лидерство в чемпионате, призыв президента клуба к тактическому многообразию, уровень Малкома и заплаченную за него сумму, Семаку придется использовать его в основе.

Встраивать его в текущую систему «Зенита» – суицидально: в 4-4-2 вингер должен много работать в обороне, Малком вряд ли будет этим заниматься.

Семаку придется перестраивать игру. Самый напрашивающийся вариант – переход на 4-3-3 (тем более, Кокорин возвращается!). Эта схема максимально удобная для Малкома. И она предполагает более комбинационную и сложную игру.

Правда, придется решать вопрос с нападающими: кому-то из связки Азмун-Дзюба придется либо присесть, либо уйти на фланг. Но это уже мигрени Семака.

Вторая половина чемпионата покажет, готов и может ли Семак перестраиваться и играть по-другому. У него есть все для того, чтобы рисковать и экспериментировать: отрыв в чемпионате, отсутствие еврокубков, два месяца сборов и классный подбор игроков.

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