Задаем важные вопросы по этому трансферу.

История c переходом Малкома в «Зенит» близка к завершению. Сегодня сразу несколько иностранных и российских источников (в том числе и авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио) подтвердили эту сделку.

Журналисты Sport Es немного дополнили инсайд и объявили условия трансфера. По данным издания, «Зенит» заплатит 40 миллионов евро за Малкома и добавит 5 миллионов в качестве бонусов.

Эта сделка – абсолютный топ по меркам РПЛ. Но по ней все равно есть ряд важных вопросов.

Что «Зенит» сделает с конкурентами Малкома?

Малком – игрок, способный закрыть оба фланга полузащиты. Почти наверняка он будет твердым игроком основы. Если рассматривать конкурентов по позиции, то их у Малкома просто огромное множество.

• Олег Шатов. В порядке, когда здоров. Правда, теперь у него будет меньше шансов закрепиться в основе.

• Алексей Сутормин. Если Малком будет играть в основе, то зачем «Зенит» дерзко отобрал Сутормина у «Рубина»?

• Себастьян Дриусси – один из тех, кто периодически смещается на фланг. Но Малкому он вряд ли сильно помешает – чаще всего Дриусси уходит на левый край.

• Если брать левый фланг, который тоже может прикрыть Малком, то в трех стартовых турах РПЛ у «Зенита» там появлялись Ерохин и Жирков.

• А ведь есть еще Ригони и Мак, которые тоже являются конкурентами Малкома по позиции.

Оправданы ли такие вложения «Зенита»?

Этим летом клуб уже потратил (с учетом скорого трансфера Малкома, оцениваемого в 40 миллионов евро) 55,2 миллионов евро. Сумма, сравнимая с летом-2012, когда клуб потратил 80 миллионов евро на Халка и Витселя.

Трансфер Малкома сравнивают с переходом Халка. На это есть причина – игроки похожи стилистически. Оба быстрые, техничные. В сезоне-2017/18 Лиги 1 Малком делал 4,5 обводки за матч (лучший показатель). В лучшие времена в «Зените» Халк обводил соперников за встречу в среднем 3,9 раза.

Теперь плохие новости для «Зенита». Вместе с Халком в Питер приехал Витсель – сильный разыгрывающий игрок, создавший немало моментов для Халка. У «Зенита» есть классные плеймейкеры, но они не дотягивают до уровня Витселя. Да и сам Малком в физике уступает предшественнику.

Как изменятся турнирные задачи «Зенита» с учетом приобретения Малкома?

Первое место «Зенита» в чемпионате не станет ни для кого сюрпризом. Никто в чемпионате России (ни «Локомотив», ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Краснодар», который проводит сильнейшую трансферную кампанию в своей истории) пока что не готов соперничать физически и финансово с «Зенитом».

Судьба Кубка тоже решается Питером. Здесь все зависит от того, насколько Семак готов разорваться в сезоне.

Главный вопрос связан с еврокубками. Если до прихода Малкома от «Зенита» можно было требовать выход в плей-офф, то теперь, кажется, попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов будет минимальной планкой.

Что будет с чемпионатом России?

Главный вопрос – насколько затянется победная серия «Зенита» в РПЛ. Даже по стартовым турам этого сезона РПЛ можно сделать вывод: Питер легче всех перенес межсезонье. Теперь, с приходом топового атакующего игрока, можно сделать вывод: отрезок, в течение которого у «Зенита» будет все в порядке с игрой, может растянуться до конца сезона.

Переход Малкома огромный плюс во всех смыслах: в имиджевом плане, в плане продвижения российской команды в еврокубковой зоне. Проблема в другом. Сейчас покупка такого сильного игрока рассматривается как мощное усиление «Зенита» и приближение чемпионата России к статусу монархии. Теперь клуб может позволить себе все: вырывать игроков у соперников, когда трансфер уже совершен, забирать из-за границы сильных топов. Руководство «Зенита» ведет очень умную работы на всех направлениях и, скорее всего, оно хорошо продумало момент, когда их победная серия затянется.

От этого выиграет футбол в Санкт-Петербурге, но точно проиграет РПЛ.

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