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    Переход Малкома убьет интригу в РПЛ и усилит требования к «Зениту»


    4
    Голосов: 3
    Сегодня, 19:46
    Задаем важные вопросы по этому трансферу.

    История c переходом Малкома в «Зенит» близка к завершению. Сегодня сразу несколько иностранных и российских источников (в том числе и авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио) подтвердили эту сделку.

    Журналисты Sport Es немного дополнили инсайд и объявили условия трансфера. По данным издания, «Зенит» заплатит 40 миллионов евро за Малкома и добавит 5 миллионов в качестве бонусов.

    Эта сделка – абсолютный топ по меркам РПЛ. Но по ней все равно есть ряд важных вопросов.

    Что «Зенит» сделает с конкурентами Малкома?

    Малком – игрок, способный закрыть оба фланга полузащиты. Почти наверняка он будет твердым игроком основы. Если рассматривать конкурентов по позиции, то их у Малкома просто огромное множество.

    • Олег Шатов. В порядке, когда здоров. Правда, теперь у него будет меньше шансов закрепиться в основе.

    • Алексей Сутормин. Если Малком будет играть в основе, то зачем «Зенит» дерзко отобрал Сутормина у «Рубина»?

    • Себастьян Дриусси – один из тех, кто периодически смещается на фланг. Но Малкому он вряд ли сильно помешает – чаще всего Дриусси уходит на левый край.

    • Если брать левый фланг, который тоже может прикрыть Малком, то в трех стартовых турах РПЛ у «Зенита» там появлялись Ерохин и Жирков.

    • А ведь есть еще Ригони и Мак, которые тоже являются конкурентами Малкома по позиции.

    Оправданы ли такие вложения «Зенита»?

    Этим летом клуб уже потратил (с учетом скорого трансфера Малкома, оцениваемого в 40 миллионов евро) 55,2 миллионов евро. Сумма, сравнимая с летом-2012, когда клуб потратил 80 миллионов евро на Халка и Витселя.

    Трансфер Малкома сравнивают с переходом Халка. На это есть причина – игроки похожи стилистически. Оба быстрые, техничные. В сезоне-2017/18 Лиги 1 Малком делал 4,5 обводки за матч (лучший показатель). В лучшие времена в «Зените» Халк обводил соперников за встречу в среднем 3,9 раза.

    Теперь плохие новости для «Зенита». Вместе с Халком в Питер приехал Витсель – сильный разыгрывающий игрок, создавший немало моментов для Халка. У «Зенита» есть классные плеймейкеры, но они не дотягивают до уровня Витселя. Да и сам Малком в физике уступает предшественнику.

    Как изменятся турнирные задачи «Зенита» с учетом приобретения Малкома?

    Первое место «Зенита» в чемпионате не станет ни для кого сюрпризом. Никто в чемпионате России (ни «Локомотив», ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Краснодар», который проводит сильнейшую трансферную кампанию в своей истории) пока что не готов соперничать физически и финансово с «Зенитом».

    Судьба Кубка тоже решается Питером. Здесь все зависит от того, насколько Семак готов разорваться в сезоне.

    Главный вопрос связан с еврокубками. Если до прихода Малкома от «Зенита» можно было требовать выход в плей-офф, то теперь, кажется, попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов будет минимальной планкой.

    Что будет с чемпионатом России?

    Главный вопрос – насколько затянется победная серия «Зенита» в РПЛ. Даже по стартовым турам этого сезона РПЛ можно сделать вывод: Питер легче всех перенес межсезонье. Теперь, с приходом топового атакующего игрока, можно сделать вывод: отрезок, в течение которого у «Зенита» будет все в порядке с игрой, может растянуться до конца сезона.

    Переход Малкома огромный плюс во всех смыслах: в имиджевом плане, в плане продвижения российской команды в еврокубковой зоне. Проблема в другом. Сейчас покупка такого сильного игрока рассматривается как мощное усиление «Зенита» и приближение чемпионата России к статусу монархии. Теперь клуб может позволить себе все: вырывать игроков у соперников, когда трансфер уже совершен, забирать из-за границы сильных топов. Руководство «Зенита» ведет очень умную работы на всех направлениях и, скорее всего, оно хорошо продумало момент, когда их победная серия затянется.

    От этого выиграет футбол в Санкт-Петербурге, но точно проиграет РПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO, ZUMAPRESS / Global Look Press, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии9
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      Рейтинг: +173

      К.Серж.А 12 минут назад

      "Если до прихода Малкома от «Зенита» можно было требовать выход в плей-офф, то теперь, кажется, попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов будет минимальной планкой." Эммм ... С каких пор резервист Барселоны - гарант выхода в 1/4 ЛЧ ? Кто не вышел в четвертьфинал в этом году - Реал , Бавария, , Дортмунд , Атлетико , ПСЖ , Лион , Шальке и Рома ... Я лично с кое как могу сравнить Зенит , но только с последними 3 клубами , и то не факт ... Но постойте - у них же теперь есть МАЛКООООМ ... Ну да это все меняет . Походу автор перепутал 1/4 ЛЧ с 1/4 ЛЕ , так как в современных реалиях - выход из группы российского клуба это максимально высокая планка

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      Рейтинг: +1558

      ухоженный крокодил > К.Серж.А 6 минут назад

      А какого здесь делают русофобы?

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      Рейтинг: +173

      К.Серж.А > ухоженный крокодил 3 минуты назад

      русофобы ? незнаю , не видел таких

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      Рейтинг: +1558

      ухоженный крокодил 13 минут назад

      Теперь нужен еще 1 быстрый и техничный игрок на другой фланг.
      Минус Шатов, Ригони, Мак, Кранневитер, Заболотный, Набоа, Мевля, еще кого-то забыл?

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      Рейтинг: +2190

      Рубинище 17 минут назад

      Наверно ещё группу игроков придется пристраивать. Того же Сутормина, куда его теперь только на лавку(стоило ли из Рубина дёргать). Шатову также клуб придется искать. Про Джоржевича вообще молчу(как бы он пригодился тулякам с тем же Нефчи) .

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      Рейтинг: +96

      Rtu 26 минут назад

      Как в воду смотрел) в мае или апреле, в общем по весне сказал Малкома и Дениса Суареса в Зенит! И вот один тут, хотелось бы и второго у него супер пасы...

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      Рейтинг: +3783

      ivany4 26 минут назад

      Думаю рано хоронить РПЛ. Любой классный игрок может вписаться в команду, при условии что команда способна "успевать" за его "классностью".
      Конкуренты по позиции это одно. А вот что будет делать дзюба, если не будет успевать за скоростью новичка. Да и синдром денисова в нашем футболе самый основной. Видимо для Семака это будет новый вызов в карьере.

      1
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      Рейтинг: +429

      qawzsexdr 36 минут назад

      Не факт что перейдёт, не факт что заиграет, не факт что уровень его игры настолько высок как об этом говорят.

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      Рейтинг: +456

      FENIX-SL 39 минут назад

      зенит продолжит набирать болты в ротовую полость в Европе..ну дааа..давайте минусуйте..будто бы это будет не так
      а брать РПЛ - достаточно просто финансирования

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