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    «Зенит» все тот же: Лунев ошибается, тащат только Азмун и Дзюба. Но есть и другая серьезная проблема


    1
    Голосов: 1
    Сегодня, 21:05
    Она четко проявилась в начале и в конце матча.

    Лунев запустил дважды в ближний угол

    Голкипера «Зенита» в прошлом сезоне ругали чаще, чем обычно. Едва не подставил команду в игре с «Анжи», виноват в двух голах «Рубина», жуткий матч с «Арсеналом», были и другие игры, где Лунев был не похож на себя прежнего. После ухода из сборной России Акинфеева казалось, что именно Лунев заменит его в воротах, но вратарь «Зенита» прочно уселся на скамейке.

    В «Зените» он играет, но опять не очень удачно. Удар в ближний угол Смолова на шестой минуте был мощным, но Лунев не выручил. Оба гола Алексея Миранчука непростые, но уж победный можно было вытащить. «Хочется быть наряду с Де Хеа, Нойером – тогда я буду доволен», – говорил недавно голкипер. Пока прогрессируют лишь его ошибки.

    К Дзюбе-ассистенту уже привыкли

    «На самом деле, я всегда любил отдавать передачи. Воспитывался в той футбольной школе, где культуре паса приучали с детства. Забегания, стеночки – это всегда было», – рассказывал Дзюба.

    Он вспомнил, чему его учили, когда «Зенит» купил Азмуна. Весна-2019 – время, когда Дзюба раскрылся как ассистент, так что из-за его длиннющей безголевой серии уже не слишком переживали. Десять голевых передач – это в два раза больше, чем прошлый его максимум в «Зените» (сезон-2015/16).

    Дзюбе не запишут ассист в игре с «Локомотивом» из-за рикошета, но именно его подработка решила эпизод – Азмуну оставалось лишь не промахнуться с нескольких метров, так счет стал 1:1.

    Азмун все так же вытаскивает матчи. А без него сложно

    Приобретение – феноменальное. Тащил в Лиге Европы – его дубль помог пройти «Фенербахче». Тащил в чемпионате – восемь голов привели клуб к чемпионству. Следующий турнир – Суперкубок, где его дубль долгое время держал победный результат.

    По большому счету, Азмуна легко встроить в любую схему – настолько это современный игрок, подходящий под многие требования нынешнего футбола. Но в «Зенит» вписался еще более идеально, чем даже можно было себе представить. Второй гол «Локомотиву» вообще влетел на невероятном индивидуальном мастерстве – Азмун феноменально убрал с пути Мурило, выдержал легкую паузу и катнул мяч в ворота. А когда ушел на замену – атака у «Зенита» пропала вообще, а потом влетели два гола.

    Суперкубковый Жирков: шесть финалов – первая неудача

    Он вообще мог стать единственным, кто добился больше четырех побед в Суперкубках, не проиграв при этом ни одного такого матча. Первые четыре трофея завоеваны в составе ЦСКА, где Жирков трижды обыграл «Спартак», пару лет назад уже был обыгран ЦСКА в составе «Зенита».

    Буквально вчера Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год, сегодня он вышел в стартовом составе и в целом был хорош, но впервые за карьеру проиграл Суперкубок. Через месяц Жиркову исполнится 36 лет, его по-прежнему приятно видеть в «Зените», но тут есть и проблема.

    Оборона слишком возрастная

    За Жиркова радостно, но Алексея Миранчука в эпизоде со вторым голом он упустил. Вообще, быстрые атаки «Локомотива» в начале первого тайма и под конец второго заставили вспомнить о возрасте защитников «Зенита» в преддверии Лиги чемпионов. Когда начнется групповой этап, вот сколько лет им всем исполнится:

    • Жиркову – 36;
    • Ракицкому – 30;
    • Ивановичу – 35;
    • Смольников – 31.

    Для чемпионата России с его невысокими скоростями «Зениту» вполне хватило возрастной линии защиты, чтобы стать лучшей командой. Темп в Лиге чемпионов будет совсем иным, и сейчас это загадка, насколько вообще такая оборона справится с командами из топ-лиг, где движение гораздо выше.

    На левом фланге обороны почти наверняка будет играть приобретенный бразилец Дуглас Сантос, но не факт, что это решит многие проблемы. Впрочем, до старта еще два месяца, а селекционный отдел у клуба наконец-то заработал круто. Усиление в линию защиты «Зениту» необходимо.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РПЛ, «Зенит», Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +30668

      Полная Канистра 2 минуты назад

      лунёв он же лунатик вроде стоит но ни хрена не видит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2628

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Автор , Дзюба не тащит-а бревно . На самом , деле матч проиграл Семак-он не тренер ! Заменить Азмуна лидера команды-это сверх ГЛУПО ! Выпустил худого , щепку Джорджевича !-Зачем ???? Игра , Оздоева похожа на игру во дворе -это хам , грубиян и типа звезда . На самом деле-это слабый игрок уровня Фнл! Лунев , конечно должен и давно отдохнуть на лавочке !

      4
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      Рейтинг: +4694

      батог > САДЫЧОК 35 секунд назад

      Семак перепутал кубки, подумал что сейчас кубок Канделаки !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +658

      Аден 28 минут назад

      бухать надо заканчивать криворотому.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6172

      Вомбат 35 минут назад

      Да, Лунев, похоже все, спекся, перегорел. Думаю, что ему пора посидеть на лавке. Кержаков как минимум не хуже. К сожалению, Семак другого мнения.

      3
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      ...
      Рейтинг: +696

      Мы ЦСКА > Вомбат 16 минут назад

      Без зарплаты пол годика. Сильно смотивирует.. Зажрался он я думаю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9885

      Garrincha58 35 минут назад

      Семак проиграл матч заменил Нобоа на Ерохина он в опорной зоне полный ноль потом выпустил зачем то Джорджевича это вообще нонсенс сколько можно ждать от игрока игры уже 7 лет, а они что то ждут вообще в Зените нет ни одного игрока который бы усилил игру команды а игроков море от многих просто не могут избавиться и я лично до сих пор удивлён по чему Зенит стал чемпионом с такой игрой в ЛЧ делать нечего

      4
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    • ...
      Рейтинг: +696

      Мы ЦСКА 36 минут назад

      Лунев днище.. лох ушастый

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1844

      Evgeni1952 37 минут назад

      Семак надул свои щечки. В этом фото весь Зенит.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1084

      латунный сепаратист 38 минут назад

      стесняюсь спросить кого дзюба тянет.может хватит пиарить эту деревяшку

      7
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      ...
      Рейтинг: +9885

      Garrincha58 > латунный сепаратист 34 минуты назад

      так запиарили что противно, игры нет скорости нет головой играет тоже непонятно как

      3
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      ...
      Рейтинг: +1084

      латунный сепаратист > Garrincha58 30 минут назад

      зато он сказал что он техничнее азмуна

      0
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      ...
      Рейтинг: +658

      Аден > Garrincha58 28 минут назад

      дак, Здуба и головой то не играет, ему просто мяч в голову попадает.

      4
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      Рейтинг: +1254

      Виталий Орехов > латунный сепаратист 17 минут назад

      Да,да... Как это там "путь воина"?

      0
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