Она четко проявилась в начале и в конце матча.

Лунев запустил дважды в ближний угол

Голкипера «Зенита» в прошлом сезоне ругали чаще, чем обычно. Едва не подставил команду в игре с «Анжи», виноват в двух голах «Рубина», жуткий матч с «Арсеналом», были и другие игры, где Лунев был не похож на себя прежнего. После ухода из сборной России Акинфеева казалось, что именно Лунев заменит его в воротах, но вратарь «Зенита» прочно уселся на скамейке.

В «Зените» он играет, но опять не очень удачно. Удар в ближний угол Смолова на шестой минуте был мощным, но Лунев не выручил. Оба гола Алексея Миранчука непростые, но уж победный можно было вытащить. «Хочется быть наряду с Де Хеа, Нойером – тогда я буду доволен», – говорил недавно голкипер. Пока прогрессируют лишь его ошибки.

К Дзюбе-ассистенту уже привыкли

«На самом деле, я всегда любил отдавать передачи. Воспитывался в той футбольной школе, где культуре паса приучали с детства. Забегания, стеночки – это всегда было», – рассказывал Дзюба.

Он вспомнил, чему его учили, когда «Зенит» купил Азмуна. Весна-2019 – время, когда Дзюба раскрылся как ассистент, так что из-за его длиннющей безголевой серии уже не слишком переживали. Десять голевых передач – это в два раза больше, чем прошлый его максимум в «Зените» (сезон-2015/16).

Дзюбе не запишут ассист в игре с «Локомотивом» из-за рикошета, но именно его подработка решила эпизод – Азмуну оставалось лишь не промахнуться с нескольких метров, так счет стал 1:1.

Азмун все так же вытаскивает матчи. А без него сложно

Приобретение – феноменальное. Тащил в Лиге Европы – его дубль помог пройти «Фенербахче». Тащил в чемпионате – восемь голов привели клуб к чемпионству. Следующий турнир – Суперкубок, где его дубль долгое время держал победный результат.

По большому счету, Азмуна легко встроить в любую схему – настолько это современный игрок, подходящий под многие требования нынешнего футбола. Но в «Зенит» вписался еще более идеально, чем даже можно было себе представить. Второй гол «Локомотиву» вообще влетел на невероятном индивидуальном мастерстве – Азмун феноменально убрал с пути Мурило, выдержал легкую паузу и катнул мяч в ворота. А когда ушел на замену – атака у «Зенита» пропала вообще, а потом влетели два гола.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 6 июля 2019 г.

Суперкубковый Жирков: шесть финалов – первая неудача

Он вообще мог стать единственным, кто добился больше четырех побед в Суперкубках, не проиграв при этом ни одного такого матча. Первые четыре трофея завоеваны в составе ЦСКА, где Жирков трижды обыграл «Спартак», пару лет назад уже был обыгран ЦСКА в составе «Зенита».

Буквально вчера Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год, сегодня он вышел в стартовом составе и в целом был хорош, но впервые за карьеру проиграл Суперкубок. Через месяц Жиркову исполнится 36 лет, его по-прежнему приятно видеть в «Зените», но тут есть и проблема.

Оборона слишком возрастная

За Жиркова радостно, но Алексея Миранчука в эпизоде со вторым голом он упустил. Вообще, быстрые атаки «Локомотива» в начале первого тайма и под конец второго заставили вспомнить о возрасте защитников «Зенита» в преддверии Лиги чемпионов. Когда начнется групповой этап, вот сколько лет им всем исполнится:

Жиркову – 36;

Ракицкому – 30;

Ивановичу – 35;

Смольников – 31.

Для чемпионата России с его невысокими скоростями «Зениту» вполне хватило возрастной линии защиты, чтобы стать лучшей командой. Темп в Лиге чемпионов будет совсем иным, и сейчас это загадка, насколько вообще такая оборона справится с командами из топ-лиг, где движение гораздо выше.

На левом фланге обороны почти наверняка будет играть приобретенный бразилец Дуглас Сантос, но не факт, что это решит многие проблемы. Впрочем, до старта еще два месяца, а селекционный отдел у клуба наконец-то заработал круто. Усиление в линию защиты «Зениту» необходимо.