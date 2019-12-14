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Примера. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Барселоной»

14 декабря 2019, 19:50
5

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Барселоной» в матче 17-го тура Примеры.

Каталонская команда набрала 36 очков и опередила в турнирной таблице «Реал», но у мадридцев игра в запасе.

Несколькими часами ранее «Леванте» на выезде обыграл «Гранаду» со счетом 2:1.

Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 12 (с пенальти); 1:1 – Гризманн, 38; 1:2 – Суарес, 49; 2:2 – Исак, 62.

Гранада – Леванте – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Рочина, 55; 1:1 – Мачис, 60: 1:2 – Барди, 89.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Гранада Леванте Реал Сосьедад Барселона
Комментарии (5)
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Saracen Jr
1576342488
ну конечно. кому надо смотреть повтор в решающем эпизоде!!! нахрен такую систему и такого судью! фол на пике был чистейший и это должен был быть пеналь. обидно. хотя если смотреть по игре и "стараниям" каталонской защиты- ничья честный счет
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Alex Flash
1576342659
И на какого им видеоповтор. Если судья просто забивает на это. Даже не пошел смотреть.кондом, одним словом. Или проплатили или в падлу было идти, побыстрее матч закончить
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Proker
1576343816
А второй гол то с чистый с оффсайда забили путалонцы..
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vitvik
1576344024
Эль скандаль в дерби - дело обычное. Ни чего не поделаешь, а разговоров будет много!
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vitvik
1576344987
Скоро «Барселоне» с настоящим «Реалом» играть...
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