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    Примера. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Барселоной»

    «Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Барселоной» в матче 17-го тура Примеры.

    Каталонская команда набрала 36 очков и опередила в турнирной таблице «Реал», но у мадридцев игра в запасе.

    Несколькими часами ранее «Леванте» на выезде обыграл «Гранаду» со счетом 2:1.

    Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

    Реал Сосьедад – Барселона – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Оярсабаль, 12 (с пенальти); 1:1 – Гризманн, 38; 1:2 – Суарес, 49; 2:2 – Исак, 62.

    Гранада – Леванте – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Рочина, 55; 1:1 – Мачис, 60: 1:2 – Барди, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1644

      vitvik 15 минут назад

      Скоро «Барселоне» с настоящим «Реалом» играть...

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      Рейтинг: +1644

      vitvik 31 минуту назад

      Эль скандаль в дерби - дело обычное. Ни чего не поделаешь, а разговоров будет много!

      0
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      Рейтинг: +106

      Proker 35 минут назад

      А второй гол то с чистый с оффсайда забили путалонцы..

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      Рейтинг: +764

      Alex Flash 54 минуты назад

      И на какого им видеоповтор. Если судья просто забивает на это. Даже не пошел смотреть.кондом, одним словом. Или проплатили или в падлу было идти, побыстрее матч закончить

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      Рейтинг: +1934

      SarJr 57 минут назад

      ну конечно. кому надо смотреть повтор в решающем эпизоде!!! нахрен такую систему и такого судью! фол на пике был чистейший и это должен был быть пеналь. обидно. хотя если смотреть по игре и "стараниям" каталонской защиты- ничья честный счет

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