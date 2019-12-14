Примера. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Барселоной»

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью с «Барселоной» в матче 17-го тура Примеры.
Каталонская команда набрала 36 очков и опередила в турнирной таблице «Реал», но у мадридцев игра в запасе.
Несколькими часами ранее «Леванте» на выезде обыграл «Гранаду» со счетом 2:1.
Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур
Реал Сосьедад – Барселона – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Оярсабаль, 12 (с пенальти); 1:1 – Гризманн, 38; 1:2 – Суарес, 49; 2:2 – Исак, 62.
Голы: 0:1 – Рочина, 55; 1:1 – Мачис, 60: 1:2 – Барди, 89.
Источник: Бомбардир.ру