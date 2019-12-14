Тренер «Зенита» Ледесма прилетел к Малкому в Бразилию

Тренер «Зенита» Феликс Ледесма прилетел в Бразилию.
Специалист будет помогать восстанавливаться после травмы нападающему Малкому.
Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил, что один из тренеров клуба отправится в Бразилию работать вместе с футболистом.
- Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро.
- За сине-бело-голубых форвард сыграл лишь 64 минуты.
- В октябре Малком перенес операцию в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
Малком опубликовал видео голов на тренировке
Источник: Инстаграм Малкома