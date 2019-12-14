Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Зенита» Ледесма прилетел к Малкому в Бразилию

14 декабря 2019, 18:50
8

Тренер «Зенита» Феликс Ледесма прилетел в Бразилию.

Специалист будет помогать восстанавливаться после травмы нападающему Малкому.

Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил, что один из тренеров клуба отправится в Бразилию работать вместе с футболистом.

  • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро.
  • За сине-бело-голубых форвард сыграл лишь 64 минуты.
  • В октябре Малком перенес операцию в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Малком опубликовал видео голов на тренировке

Источник: Инстаграм Малкома
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1576341450
Загадочный игрок .
Ответить
3a zenit
1576343748
кто ответит за этот трансфер!?Медведев по моему мнению не тянет генДиректора + к тому за каким хреном советом директоров руководит Елена Илюхина(почитайте её биографию)...клубом руководят люди далёкие от футбола.Говна накупили,бабло поделили и все довольны,только клуб сосёт и болельщики ломают голову куча бабла и толку ни х у я.
Ответить
Hektor 84
1576351460
А что в Бразилии восстанавливается, а не на канарах)))
Ответить
Hektor 84
1576351813
Эх раньше леги приезжали менее мастеровитые но они профессиональнее относились к делу. Брали напором и работоспособностью. А сейчас вроде приезжают за норм бабло и на хороший контракт. А ведут себя...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+