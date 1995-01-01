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    Тренер «Зенита» Ледесма прилетел к Малкому в Бразилию

    Тренер «Зенита» Феликс Ледесма прилетел в Бразилию.

    Специалист будет помогать восстанавливаться после травмы нападающему Малкому.

    Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил, что один из тренеров клуба отправится в Бразилию работать вместе с футболистом.

    • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро.
    • За сине-бело-голубых форвард сыграл лишь 64 минуты.
    • В октябре Малком перенес операцию в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

    Малком опубликовал видео голов на тренировке

    Источник: Инстаграм Малкома

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      ZENIT****** 10 минут назад

      Как там вам,в Бразилии отдыхается?

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    • ...
      Рейтинг: +4528

      3a zenit 36 минут назад

      кто ответит за этот трансфер!?Медведев по моему мнению не тянет генДиректора + к тому за каким хреном советом директоров руководит Елена Илюхина(почитайте её биографию)...клубом руководят люди далёкие от футбола.Говна накупили,бабло поделили и все довольны,только клуб сосёт и болельщики ломают голову куча бабла и толку ни х у я.

      0
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      Рейтинг: +1226

      lek! 1 час назад

      Загадочный игрок .

      1
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      Рейтинг: +25

      Питерский князь > lek! 36 минут назад

      Будем надеяться, что не деньги на ветер.
      Должен быть плюс для РПЛ!

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