Тренер «Зенита» Ледесма прилетел к Малкому в Бразилию

Тренер «Зенита» Феликс Ледесма прилетел в Бразилию.

Специалист будет помогать восстанавливаться после травмы нападающему Малкому.

Ранее главный тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил, что один из тренеров клуба отправится в Бразилию работать вместе с футболистом.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года за 40 миллионов евро.

За сине-бело-голубых форвард сыграл лишь 64 минуты.

В октябре Малком перенес операцию в связи с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Малком опубликовал видео голов на тренировке