Малком опубликовал видео голов на тренировке

Нападающий «Зенита» Малком приступил к тренировкам, восстановившись от травмы. Видео с голами во время занятий форвард выложил в социальной сети, оно доступно ниже.

Футболист получил травму сухожилия ноги летом, после чего полностью пропустил групповой этап Лиги чемпионов. В нем «Зенит» занял последнее место.

Малкома купили летом у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Последний матч бразилец провел в августе.

«Зенит» лидирует в РПЛ.