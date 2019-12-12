Малком опубликовал видео голов на тренировке

теперь-то какой толк, если чемпионат мы выиграем и вторым составом. и даже с хряками уже не сыграем, чтобы он мог их унизить. пусть до осени отдыхает)
Нападающий «Зенита» Малком приступил к тренировкам, восстановившись от травмы. Видео с голами во время занятий форвард выложил в социальной сети, оно доступно ниже.
Футболист получил травму сухожилия ноги летом, после чего полностью пропустил групповой этап Лиги чемпионов. В нем «Зенит» занял последнее место.
- Малкома купили летом у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Последний матч бразилец провел в августе.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.