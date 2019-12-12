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    Малком опубликовал видео голов на тренировке

    Нападающий «Зенита» Малком приступил к тренировкам, восстановившись от травмы. Видео с голами во время занятий форвард выложил в социальной сети, оно доступно ниже.

    Футболист получил травму сухожилия ноги летом, после чего полностью пропустил групповой этап Лиги чемпионов. В нем «Зенит» занял последнее место.

    • Малкома купили летом у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Последний матч бразилец провел в августе.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    text

    Публикация от text (@malcomoliveira_97)

    Источник: инстаграм Малкома

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1060

      alarm 30 минут назад

      теперь-то какой толк, если чемпионат мы выиграем и вторым составом. и даже с хряками уже не сыграем, чтобы он мог их унизить. пусть до осени отдыхает)

      0
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      Рейтинг: +3425

      RotBerg 32 минуты назад

      Как рукой закидывает. Ждём на поле! Жаль не помог в ЛЧ..

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