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  • Смертин: «В «Челси» Терри настойчиво просил меня попробовать козявки»

Смертин: «В «Челси» Терри настойчиво просил меня попробовать козявки»

14 декабря 2019, 10:59
10

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин рассказал, чему научился у бывшего капитана лондонской команды Джона Терри.

«Джон Терри был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я, — задолго до начала матча уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку.

А Терри сидел просто в раздевалке, не переодеваясь. Дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьезный человек, капитан «Челси» и сборной Англии, который делал подкаты головой.

Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнешь головой вперед бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал.

Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению», – сказал Смертин.

  • Смертин играл за «Челси» с 2003 по 2006 годы, дважды отправляясь в аренду в «Портсмут» (2003/04) и «Чарльтон» (2005/06).
  • За «Челси» бывший хавбек сборной России провел 16 матчей и забил один гол.

Источник: YouTube-канал «Маза Вишневского»
Англия. Премьер-лига Челси Смертин Алексей Терри Джон
Комментарии (10)
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VGreen
1576311371
что блин за херню я тут прочитал. Именно из-за козявок в итоге Терри был для Смертина примером?
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filosof sparty
1576312176
Мдааааа, отменный юмор
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CF4
1576313321
Интересно! Что движет футболистами когда они выкидывают такие воспоминания в народ? Как поп-звезды самопиаром занимаются!? Наверное на матч-тв хочет экспертом ходить. Это сейчас модно.
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Я - легенда
1576322817
Забавные воспоминания )) Знаменитые футбольные персонажи после такого предстают в новом свете ))
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Серж 69
1576324022
Отвратительно,что за мерзость...Ещё бы копрофагией занялись и прочими гадостями.
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aviks
1576325923
Честно говоря, такими воспоминаниями, если это даже правда, человек в здравом уме врядли поделится с общественностью...
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Garrincha58
1576329848
а как на счёт какашек не пробовал?
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Hektor 84
1576336126
Если бы он попробовал твои козявки превратился бы в Смертина. А еще он чужих жен любил чпокать. Может и жену Смертина чпокал раз он про козявки вспомнил. Как будто и вспомнить нечего.
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Armani nn
1576341435
Гребанный вини пух..что вообще за дичь вы сеть выкидываете?????От одного заголовка блевать охота.Давно, кроме разбитой машины соседа,нечитал о Смертине,но это точно перебор
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serppion
1576394966
Смертин тупой, уровня трехлетнего дебила. А я был о нем неплохого мнения...
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