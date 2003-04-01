Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Смертин: «В «Челси» Терри настойчиво просил меня попробовать козявки»

    Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин рассказал, чему научился у бывшего капитана лондонской команды Джона Терри.

    «Джон Терри был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я, — задолго до начала матча уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку.

    А Терри сидел просто в раздевалке, не переодеваясь. Дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьезный человек, капитан «Челси» и сборной Англии, который делал подкаты головой.

    Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнешь головой вперед бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал.

    Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению», – сказал Смертин.

    • Смертин играл за «Челси» с 2003 по 2006 годы, дважды отправляясь в аренду в «Портсмут» (2003/04) и «Чарльтон» (2005/06).
    • За «Челси» бывший хавбек сборной России провел 16 матчей и забил один гол.

    Источник: YouTube-канал «Маза Вишневского»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      CF4 1 час назад

      Интересно! Что движет футболистами когда они выкидывают такие воспоминания в народ? Как поп-звезды самопиаром занимаются!? Наверное на матч-тв хочет экспертом ходить. Это сейчас модно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4090

      filosof sparty 1 час назад

      Мдааааа, отменный юмор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1441

      VGreen 1 час назад

      что блин за херню я тут прочитал.

      Именно из-за козявок в итоге Терри был для Смертина примером?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74816
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru