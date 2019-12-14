Смертин: «В «Челси» Терри настойчиво просил меня попробовать козявки»

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин рассказал, чему научился у бывшего капитана лондонской команды Джона Терри.
«Джон Терри был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я, — задолго до начала матча уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку.
А Терри сидел просто в раздевалке, не переодеваясь. Дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьезный человек, капитан «Челси» и сборной Англии, который делал подкаты головой.
Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнешь головой вперед бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал.
Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению», – сказал Смертин.
- Смертин играл за «Челси» с 2003 по 2006 годы, дважды отправляясь в аренду в «Портсмут» (2003/04) и «Чарльтон» (2005/06).
- За «Челси» бывший хавбек сборной России провел 16 матчей и забил один гол.