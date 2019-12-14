Смертин: «В «Челси» Терри настойчиво просил меня попробовать козявки»

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин рассказал, чему научился у бывшего капитана лондонской команды Джона Терри.

«Джон Терри был примером для меня с точки зрения подхода к матчам. Мы, восточноевропейцы — Кежман, Чех, я, — задолго до начала матча уже разминались, нас массировали. Другие ребята в это время слушали в наушниках музыку.

А Терри сидел просто в раздевалке, не переодеваясь. Дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьезный человек, капитан «Челси» и сборной Англии, который делал подкаты головой.

Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнешь головой вперед бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал.

Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению», – сказал Смертин.