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    Моуринью: «Продление контракта Клоппа с «Ливерпулем» – хорошая новость для всей АПЛ»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о подписании нового контракта между Юргеном Клоппом и «Ливерпулем».

    «Думаю, это означает, что в «Ливерпуле» все счастливы. В том числе и Юрген, потому что иначе он бы ничего не подписал. Это отличная новость для всех болельщиков «Ливерпуля».

    Также это и хорошая новость для всей АПЛ, потому что мы хотим видеть в лиге лучших игроков и тренеров. И он, безусловно, один из лучших», – сказал Моуринью.

    • «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года.
    • Немец работает в мерсисайдском клуба с 2015 года.
    • Под его руководством «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

    «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года

    Источник: Footmercato

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