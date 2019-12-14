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  • Моуринью: «Продление контракта Клоппа с «Ливерпулем» – хорошая новость для всей АПЛ»

Моуринью: «Продление контракта Клоппа с «Ливерпулем» – хорошая новость для всей АПЛ»

14 декабря 2019, 09:23
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о подписании нового контракта между Юргеном Клоппом и «Ливерпулем».

«Думаю, это означает, что в «Ливерпуле» все счастливы. В том числе и Юрген, потому что иначе он бы ничего не подписал. Это отличная новость для всех болельщиков «Ливерпуля».

Также это и хорошая новость для всей АПЛ, потому что мы хотим видеть в лиге лучших игроков и тренеров. И он, безусловно, один из лучших», – сказал Моуринью.

  • «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года.
  • Немец работает в мерсисайдском клуба с 2015 года.
  • Под его руководством «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года

Источник: Footmercato
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль Моуринью Жозе Клопп Юрген
Комментарии (1)
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LOKOfanatik19
1576307637
Неужели Ливерпуль встал на правильную дорогу. А то помнится, как Ливерпуль скупал пачками игроков с Саут, и за приличные деньги. Сейчас же все классно, нету бездумных приобретений, только точечные покупки, и тех кто действительно нужен. Клопп и вправду очень хороший тренер.
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