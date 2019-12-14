Моуринью: «Продление контракта Клоппа с «Ливерпулем» – хорошая новость для всей АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о подписании нового контракта между Юргеном Клоппом и «Ливерпулем».

«Думаю, это означает, что в «Ливерпуле» все счастливы. В том числе и Юрген, потому что иначе он бы ничего не подписал. Это отличная новость для всех болельщиков «Ливерпуля».

Также это и хорошая новость для всей АПЛ, потому что мы хотим видеть в лиге лучших игроков и тренеров. И он, безусловно, один из лучших», – сказал Моуринью.

«Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года.

Немец работает в мерсисайдском клуба с 2015 года.

Под его руководством «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года