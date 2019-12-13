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  • «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года

13 декабря 2019, 14:47
3

«Ливерпуль» сообщил, что главный тренер команды Юрген Клопп продлит контракт с мерсисайдским клубом.

«Главный тренер продлит срок своих полномочий до 2024 года. Его помощники Питер Кравитц и Пепийн Лииндерс также договорились о сотрудничестве, чтобы продолжить совместную работу вместе с Клоппом», – сообщается на сайте «Ливерпуля».

  • Клопп работает в «Ливерпуле» с октября 2015 года.
  • Под его руководством мерсисайдцы провели 234 матча.
  • В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (3)
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moneyonstart
1576238502
КлоП-тоП
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swot1205
1576242178
красаучеги. Клопп так держать
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