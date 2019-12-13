«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года

«Ливерпуль» сообщил, что главный тренер команды Юрген Клопп продлит контракт с мерсисайдским клубом.
«Главный тренер продлит срок своих полномочий до 2024 года. Его помощники Питер Кравитц и Пепийн Лииндерс также договорились о сотрудничестве, чтобы продолжить совместную работу вместе с Клоппом», – сообщается на сайте «Ливерпуля».
- Клопп работает в «Ливерпуле» с октября 2015 года.
- Под его руководством мерсисайдцы провели 234 матча.
- В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»