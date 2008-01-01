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    «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Клоппом до 2024 года

    «Ливерпуль» сообщил, что главный тренер команды Юрген Клопп продлит контракт с мерсисайдским клубом.

    «Главный тренер продлит срок своих полномочий до 2024 года. Его помощники Питер Кравитц и Пепийн Лииндерс также договорились о сотрудничестве, чтобы продолжить совместную работу вместе с Клоппом», – сообщается на сайте «Ливерпуля».

    • Клопп работает в «Ливерпуле» с октября 2015 года.
    • Под его руководством мерсисайдцы провели 234 матча.
    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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