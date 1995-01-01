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    Моуринью – о разговоре с Эриксеном про контракт: «Это личное. Я не собираюсь делиться этим с вами, журналистами»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отказался рассказывать журналистам о разговоре с полузащитником Кристианом Эриксеном насчет его контракта.

    «Единственное, о чем я знаю, – его контракт истекает по окончании этого сезона. Наш разговор с Эриксеном был личным, я не собираюсь делиться с вами, журналистами, его подробностями.

    Кристиан был очень честен со мной. И я ценю эту честность. У нас очень хорошие отношения. Я не хочу предавать его веру в меня и наши с ним отношения. Если Кристиан захочет, он сам обо всем вам расскажет», – сказал Моуринью.

    • Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с лета 2013 года.
    • Контракт датчанина с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне Эриксен провел 18 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Daily Mail: Моуринью не будет препятствовать уходу Эриксена из «Тоттенхэма»

    Источник: Sky Sports

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