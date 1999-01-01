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    Daily Mail: Моуринью не будет препятствовать уходу Эриксена из «Тоттенхэма»

    Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» не повлияет на будущее в клубе полузащитника Кристиана Эриксена.

    По информации Daily Mail, футболист по-прежнему намерен покинуть лондонскую команду и португальский специалист не будет этому препятствовать.

    Сообщается, что уже зимой предложение о трансфере датчанина может сделать «Ювентус». Также за ситуацией следят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 14 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.
    • Летом 27-летний хавбек станет свободным агентом.

    Источник: Daily Mail

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