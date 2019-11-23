Daily Mail: Моуринью не будет препятствовать уходу Эриксена из «Тоттенхэма»

Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» не повлияет на будущее в клубе полузащитника Кристиана Эриксена.
По информации Daily Mail, футболист по-прежнему намерен покинуть лондонскую команду и португальский специалист не будет этому препятствовать.
Сообщается, что уже зимой предложение о трансфере датчанина может сделать «Ювентус». Также за ситуацией следят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
- В текущем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 14 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.
- Летом 27-летний хавбек станет свободным агентом.
Источник: Daily Mail