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  • Daily Mail: Моуринью не будет препятствовать уходу Эриксена из «Тоттенхэма»

Daily Mail: Моуринью не будет препятствовать уходу Эриксена из «Тоттенхэма»

23 ноября 2019, 06:38
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Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» не повлияет на будущее в клубе полузащитника Кристиана Эриксена.

По информации Daily Mail, футболист по-прежнему намерен покинуть лондонскую команду и португальский специалист не будет этому препятствовать.

Сообщается, что уже зимой предложение о трансфере датчанина может сделать «Ювентус». Также за ситуацией следят «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

  • В текущем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 14 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
  • Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов евро.
  • Летом 27-летний хавбек станет свободным агентом.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Эриксен Кристиан Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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lysenkoff
1574502769
Летом - свободный агент, походу Юве тут подпишет с ним контракт в своем стиле) А Эриксен, сыграет до лета и перейдет свобдным)
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