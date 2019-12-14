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«Атлетико» зимой может арендовать у «Челси» Алонсо

14 декабря 2019, 01:45
3

«Атлетико» возобновил интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.

Прошлым летом мадридский клуб пытался подписать 28-летнего фулбека, но не сумел договориться о его трансфере.

По информации COPE, сейчас «Атлетико» снова претендует на воспитанника «Реала» и хочет арендовать его в январе с правом выкупа.

  • В текущем сезоне Алонсо провел за «Челси» 13 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: COPE

Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Атлетико Челси Алонсо Маркос
Комментарии (3)
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Dgad
1576305420
Думаю отпустят так как Алонсо не подходит Лемпарду по тактике.
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LOKOfanatik19
1576307919
А как начинал в Челси, вот что значит не подходить по тактике тренера. Качественный игрок, работяга с хорошим видением поля.
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Cules2013
1576310193
Игрок хороший, но не самый надёжный в защите, от него больше толку в атаке. Для глубины состава матрасам пойдёт, но там проблемы нужно решать иначе.
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