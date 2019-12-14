«Атлетико» зимой может арендовать у «Челси» Алонсо

«Атлетико» возобновил интерес к защитнику «Челси» Маркосу Алонсо.

Прошлым летом мадридский клуб пытался подписать 28-летнего фулбека, но не сумел договориться о его трансфере.

По информации COPE, сейчас «Атлетико» снова претендует на воспитанника «Реала» и хочет арендовать его в январе с правом выкупа.