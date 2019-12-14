Ибрагимович: «Мбаппе – мой любимый футболист»

Бывший форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович признался, что ему очень нравится игра Килиана Мбаппе.
«Мбаппе заслуживает внимания. Надеюсь, что этот парень продолжит усердно работать. Уже в 19 лет он стал звездой. Я надеюсь, что Килиан сохранит свое желание побеждать и продолжит прогрессировать. Теперь он должен сохранять хладнокровие, что порой становится проблемой.
Когда играл Роналдо, все хотели быть похожими на него. Мой сын смотрит матчи по телевизору, но я больше не вижу никого. Теперь моим любимым футболистом является Мбаппе, который выделяется на фоне остальных», – сказал Ибрагимович.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- В текущем сезоне 20-летний нападающий забил 13 голов и сделал восемь ассистов в 16 матчах.
Источник: A Bola