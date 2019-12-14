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Ибрагимович: «Мбаппе – мой любимый футболист»

14 декабря 2019, 01:18
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Бывший форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович признался, что ему очень нравится игра Килиана Мбаппе.

«Мбаппе заслуживает внимания. Надеюсь, что этот парень продолжит усердно работать. Уже в 19 лет он стал звездой. Я надеюсь, что Килиан сохранит свое желание побеждать и продолжит прогрессировать. Теперь он должен сохранять хладнокровие, что порой становится проблемой.

Когда играл Роналдо, все хотели быть похожими на него. Мой сын смотрит матчи по телевизору, но я больше не вижу никого. Теперь моим любимым футболистом является Мбаппе, который выделяется на фоне остальных», – сказал Ибрагимович.

  • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
  • В текущем сезоне 20-летний нападающий забил 13 голов и сделал восемь ассистов в 16 матчах.

Источник: A Bola
Франция. Лига 1 ПСЖ Ибрагимович Златан Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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BlackMurder
1576305105
Мбапе, пока нулевой, как и Месси, пока доказывает уровень Роналду, он меняет клубы, сам Златан меняет клубы, причем швед тварит в свои то годы, вещи, пока Келиан не будет показывать результаты в др клубе, это бесстолковый разговор
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