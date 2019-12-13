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    Ибрагимович: «Мбаппе – мой любимый футболист»

    Бывший форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович признался, что ему очень нравится игра Килиана Мбаппе.

    «Мбаппе заслуживает внимания. Надеюсь, что этот парень продолжит усердно работать. Уже в 19 лет он стал звездой. Я надеюсь, что Килиан сохранит свое желание побеждать и продолжит прогрессировать. Теперь он должен сохранять хладнокровие, что порой становится проблемой.

    Когда играл Роналдо, все хотели быть похожими на него. Мой сын смотрит матчи по телевизору, но я больше не вижу никого. Теперь моим любимым футболистом является Мбаппе, который выделяется на фоне остальных», – сказал Ибрагимович.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
    • В текущем сезоне 20-летний нападающий забил 13 голов и сделал восемь ассистов в 16 матчах.

    Источник: A Bola

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