Ибрагимович: «Мбаппе – мой любимый футболист»

Бывший форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович признался, что ему очень нравится игра Килиана Мбаппе.

«Мбаппе заслуживает внимания. Надеюсь, что этот парень продолжит усердно работать. Уже в 19 лет он стал звездой. Я надеюсь, что Килиан сохранит свое желание побеждать и продолжит прогрессировать. Теперь он должен сохранять хладнокровие, что порой становится проблемой.

Когда играл Роналдо, все хотели быть похожими на него. Мой сын смотрит матчи по телевизору, но я больше не вижу никого. Теперь моим любимым футболистом является Мбаппе, который выделяется на фоне остальных», – сказал Ибрагимович.