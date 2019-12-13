«РБ»: Федотов хочет подписать Деспотовича в «Сочи»

По информации «Рейтинга Букмекеров», нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в «Сочи».

Сербского форварда хочет видеть в «Сочи» новый главный тренер южан Владимир Федотов. Переговоры между клубами уже стартовали.

Контракт Деспотовича с «Оренбургом» истекает в конце сезона. Если серб не перейдет в «Сочи» зимой, клуб сможет подписать его как свободного агента летом.