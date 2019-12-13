«РБ»: Федотов хочет подписать Деспотовича в «Сочи»

По информации «Рейтинга Букмекеров», нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в «Сочи».
Сербского форварда хочет видеть в «Сочи» новый главный тренер южан Владимир Федотов. Переговоры между клубами уже стартовали.
Контракт Деспотовича с «Оренбургом» истекает в конце сезона. Если серб не перейдет в «Сочи» зимой, клуб сможет подписать его как свободного агента летом.
- В этом сезоне РПЛ Деспотович сыграл 16 матчей, забил шесть голов.
- 27-летний серб – лучший бомбардир «Оренбурга».
- В начале декабря Федотов покинул оренбургскую команду и возглавил «Сочи».
Источник: «Рейтинг букмекеров»
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