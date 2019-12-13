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«РБ»: Федотов хочет подписать Деспотовича в «Сочи»

13 декабря 2019, 16:21
2

По информации «Рейтинга Букмекеров», нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в «Сочи».

Сербского форварда хочет видеть в «Сочи» новый главный тренер южан Владимир Федотов. Переговоры между клубами уже стартовали.

Контракт Деспотовича с «Оренбургом» истекает в конце сезона. Если серб не перейдет в «Сочи» зимой, клуб сможет подписать его как свободного агента летом.

  • В этом сезоне РПЛ Деспотович сыграл 16 матчей, забил шесть голов.
  • 27-летний серб – лучший бомбардир «Оренбурга».
  • В начале декабря Федотов покинул оренбургскую команду и возглавил «Сочи».

Источник: «Рейтинг букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Деспотович Джордже Федотов Владимир
Комментарии (2)
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MAGPIE
1576331338
Ну началось. Сначала Федотов бросил команду ФК ОРЕНБУРГ на произвол судьбы (думаю переход в Сочи был заранее спланирован, этим и объясняется, по моему, перенос игры на февраль 2020). А теперь еще хочет обескровить команду, забрать ее лучшего нападающего Деспотовича. Это вообще как понимать? Заранее хотите отправить ФК Оренбург в низшую лигу? А о болельщиках команды подумали? Или вам все равно? УЖАСНО!
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MAGPIE
1576334877
Предлагаю Федотову пригласить в Сочи Дзюбу, Кокорина -:)
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