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    «РБ»: Федотов хочет подписать Деспотовича в «Сочи»

    По информации «Рейтинга Букмекеров», нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович может перейти в «Сочи».

    Сербского форварда хочет видеть в «Сочи» новый главный тренер южан Владимир Федотов. Переговоры между клубами уже стартовали.

    Контракт Деспотовича с «Оренбургом» истекает в конце сезона. Если серб не перейдет в «Сочи» зимой, клуб сможет подписать его как свободного агента летом.

    • В этом сезоне РПЛ Деспотович сыграл 16 матчей, забил шесть голов.
    • 27-летний серб – лучший бомбардир «Оренбурга».
    • В начале декабря Федотов покинул оренбургскую команду и возглавил «Сочи».

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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