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  • Геркус: «Сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень» и отменить лимит. Истерика и подмена повестки»

Геркус: «Сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень» и отменить лимит. Истерика и подмена повестки»

13 декабря 2019, 00:12
16

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус призвал правильно реагировать на неудачу российских клубов в еврокубках.

«Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжелой кропотливой работой по развитию футболу начнутся призывы вернуть «весну-осень», отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки», – написал Геркус в своем твиттере.

  • Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.
  • Подобное произошло впервые за 18 лет.

Без вариантов – это худший еврогод в истории России

Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

Источник: Твиттер Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
Комментарии (16)
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ivanthebest
1576188493
Весну-осень и близко не стоит возвращать, а вот лимит это большой корень зла. Его нужно менять. P.S. Для тех кто в танке - по системе весна-осень матчи игрались с начала марта, по конец ноября. Сейчас по сути то же самое. Но!!! В ноябре у нас проходили матчи за призовые места, когда был снег и прочее, сейчас решающие матчи проходят в апреле-мае - благодать. В старой системе, в ноябре уже были всё за..баные после сезона и сил на еврокубки вообще не оставалось. Плюс, ещё один минус старой системы - команда вступала в еврокубки через 1 год! Карл! 1 год! Когда уже состав мог измениться до неузнаваемости. P.P.S. Все успехи нашего футбола были когда лимита не существовало. 2005, 2008 года. В 2009 введён лимит и ни разу наша команда не попала ни в один полуфинал. P.P.P.S Лимит надо срочно отменять!
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maygli
1576191128
Я так понимаю Геркус предлагает наконец-то заняться "... тяжелой кропотливой работой по развитию футбола..." А до сих пор вы чем занимались?!? Груши околачивали? Из года в год только и слышно, "будем работать над ошибками... надо ещё больше работать" и т.п. Балаболы ё...
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Axe111
1576194094
НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ РАЗВИТИЕМ ФУТБОЛА ЛОООООООЛ а до этого вы чем занимались?!?!?!!?!?!? РАЗВИТИЕМ СВОИХ КАРМАНОВ!!!!!!!! ПОЗОРИЩЕ
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makarovruslanattk
1576195762
Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему --------- https://bit.vodka/miopres
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Zenit_Zenit
1576197759
Только отмена лимита может вытащить наш футбол из той беспросветной ямы, в котороЙ он копошится. Вот тут протесты фанатов всех клубов и пошли бы на благое дело. Не отмените лимит - не ходим на стадион. Я бы и сам поддержал. А весну -осень ни в коем случае отменять нельзя. Аршавин тупо пиарится на нашем провале.
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serppion
1576200871
Нет, Геркус, давай оставим всё как есть! Давай торчать в жoпe, куда скатились...
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mihail200606
1576213919
Да истерить то ещё начал никто.. Геркус первый помоему.. А осень весна давно пора отменить
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Старина Хэнк
1576216622
Да вы этой осенью-весной все низшие дивизионы просто убили! Вот честно - обос......и и заморозили в прямом смысле !!!
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evgevg13
1576225447
"заниматься тяжелой кропотливой работой"- бедные, перетрудились на ногах не стоят. Сколько же сил потратили, чтобы засунуть Российский футбол в задницу.
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777+
1576227649
Все клубы АПЛ и Примеры вышли в плей-офф еврокубков - разве у них есть лимит? - НЕТ!!!! У них - ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ!!! Напомню товарищу Геркусу, что все наши клубные успехи в СССР и России (Д Тбилиси, Д Киев, ЦСКА, Зенит) были при системе весна-осень!!! Да и сборная в те годы смотрелось намного солиднее, чем сейчас!!!
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