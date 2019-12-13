Геркус: «Сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень» и отменить лимит. Истерика и подмена повестки»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус призвал правильно реагировать на неудачу российских клубов в еврокубках.

«Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжелой кропотливой работой по развитию футболу начнутся призывы вернуть «весну-осень», отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки», – написал Геркус в своем твиттере.

Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.

Подобное произошло впервые за 18 лет.

Без вариантов – это худший еврогод в истории России

Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках