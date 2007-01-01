Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Геркус: «Сейчас начнутся призывы вернуть «весну-осень» и отменить лимит. Истерика и подмена повестки»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус призвал правильно реагировать на неудачу российских клубов в еврокубках.

    «Сейчас вместо того, чтобы заниматься тяжелой кропотливой работой по развитию футболу начнутся призывы вернуть «весну-осень», отменить лимит и прочее такое же. Истерика и подмена повестки», – написал Геркус в своем твиттере.

    • Все клубы РПЛ завершили еврокубковую кампанию по итогам группового этапа.
    • Подобное произошло впервые за 18 лет.

    Без вариантов – это худший еврогод в истории России

    Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +133

      elessar arnor 6 минут назад

      лимит уж точно, верно тоже имеет бабло с этого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2260

      Павелий 9 минут назад

      Вернуть весну-осень - обязательно!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74790
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru