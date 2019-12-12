Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках

Кризис нашего футбола? Или что-то еще?

Этот евросезон для наших команд ужасен. В ЛЧ «Локомотив» ожидаемо не вышел из сложнейшей группы: погеройствовал в первом матче с «Байером» и стремительно улетел на последнюю строчку, уступив в 5 матчах подряд. «Зенит» мог продлить евросезон, но облажался в последнем матче с «Бенфикой».

В Лиге Европы все печальнее. «Краснодар» не вышел из легкой группы. ЦСКА провалился в суперлегкой группе. И да, где-то в квалификации забуксовали еще и «Арсенал» со «Спартаком».

twit text — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 12, 2019

Почему так вышло?

Что это было? Признак кризиса нашего футбола? Наша система не работает? Лимит на легионеров – зло? Наши клубы не умеют покупать качественных легионеров? Все последние восемь лет мы тупо потратили на подготовку чемпионата мира и создавали витрину для гостей вместо того, чтобы реально строить фундамент сильной системы и на самом деле решать проблемы?

Или все намного проще и никакой общей проблемы нет? Что если это просто совпадение? Обидное больное – но совпадение? Что если все клубы вылетели по разным причинам? «Локо» был тупо слабее по уровню против двух топ-клубов? «Зенит» бился с равными соперниками, но ему просто немного не повезло? «Краснодар» – у него сложный период, он затянул обновление и не вытянул игру на два турнира? ЦСКА – шок, но это их индивидуальный провал?

Мы не будем вам навязывать аналитику. У нас пока нет четкого мнения. Давайте разберемся вместе. Пишите в комментариях все, что вы думаете о ситуации и о том, почему она произошла.

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