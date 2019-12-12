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    Давайте вместе разберемся, почему наши клубы провалились в еврокубках


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 00:17
    Кризис нашего футбола? Или что-то еще?

    Этот евросезон для наших команд ужасен. В ЛЧ «Локомотив» ожидаемо не вышел из сложнейшей группы: погеройствовал в первом матче с «Байером» и стремительно улетел на последнюю строчку, уступив в 5 матчах подряд. «Зенит» мог продлить евросезон, но облажался в последнем матче с «Бенфикой».

    В Лиге Европы все печальнее. «Краснодар» не вышел из легкой группы. ЦСКА провалился в суперлегкой группе. И да, где-то в квалификации забуксовали еще и «Арсенал» со «Спартаком».

    Почему так вышло?

    Что это было? Признак кризиса нашего футбола? Наша система не работает? Лимит на легионеров – зло? Наши клубы не умеют покупать качественных легионеров? Все последние восемь лет мы тупо потратили на подготовку чемпионата мира и создавали витрину для гостей вместо того, чтобы реально строить фундамент сильной системы и на самом деле решать проблемы?

    Или все намного проще и никакой общей проблемы нет? Что если это просто совпадение? Обидное больное – но совпадение? Что если все клубы вылетели по разным причинам? «Локо» был тупо слабее по уровню против двух топ-клубов? «Зенит» бился с равными соперниками, но ему просто немного не повезло? «Краснодар» – у него сложный период, он затянул обновление и не вытянул игру на два турнира? ЦСКА – шок, но это их индивидуальный провал?

    Мы не будем вам навязывать аналитику. У нас пока нет четкого мнения. Давайте разберемся вместе. Пишите в комментариях все, что вы думаете о ситуации и о том, почему она произошла.

    Материалы по теме:

    Вылет «Зенита» из ЛЧ – иллюстрация уровня РПЛ

    «Локомотив» вылетел из еврокубков, но за него не стыдно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии5
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      Рейтинг: +410

      _MATRIX_ 6 минут назад

      Все вместе. Рано или поздно, по теории вероятности, все негативные факторы должны были сойтись в одной точке. И этот момент настал. Итог - вылет по всем фронтам.

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      Рейтинг: +8161

      ufos73 7 минут назад

      Коням и быкам ЛЕ не нужна, у Локо просто группа такая, самые слабые, все логично, а бомжи? Бомжам футбольный бог мстит, ну не любит он таких которых тащат , покупают и создают условия... Ну и самое главное чинушки которые убивают конкуренцию и так нашего слабого болота! Спасибо ГазпрЁму и лично Дюкову, и его шутам типа Егоров.

      1
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      Рейтинг: +1896

      Snek 8 минут назад

      Я бы сказал так, что одновременно почти все российские клубы переживают серьёзный кризис, от того и плотность в таблице РПЛ высокая, как в АПЛ, но:
      1. Зенит вылетел из-за вальяжности, расхлябанности и недонастроя
      2. Локомотив тупо слабее своих соперников на голову
      Кстати у РПЛ, как и УПЛ на сегодняшний день есть серьёзная большая проблема: курс валют сделал рубль в два раза дешевле и нам за те же деньги стало в два раза труднее привлечь легионеров, что сильно сказалось на их качестве. Вот и имеем, что имеем.

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      Рейтинг: -21

      Вальдемар IV 20 минут назад

      у каждого клуба свой кризис, у зенита из-за их беззакония в рпл, думают что и в европе также будет, у других там банные дела, как обычно, у третьих заскоки хозяина, в итоге ставят физруков без образования.

      1
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      Рейтинг: +4239

      Владислав Vlad 23 минуты назад

      Главная причина - лимит. Нет конкуренции - нет развития.
      Наши пешеходы похожи на кота из мультика, который говорит - Нам и здесь хорошо, нас и тут неплохо кормят.)))

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