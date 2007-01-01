Фанату «Зенита» дали три года условно за драку с омоновцем

Е.баный в рот, да он в рубашке родился!
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор болельщику «Зенита» Георгию Воеводину, который участвовал в драке фанатов с сотрудниками ОМОНа.
Воеводина приговорили лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба судов Петербурга.
По данным следствия, обвиняемый, действуя «умышленно и из хулиганских побуждений», ударил сотрудника батальона ОМОН, причинив ему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.
- В августе в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» (1:1) произошла драка между болельщиками и ОМОНом.
- Конфликт случился из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.
- Один из омоновцев в той драке получил травму глаза.
Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона