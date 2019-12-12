Фанату «Зенита» дали три года условно за драку с омоновцем

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор болельщику «Зенита» Георгию Воеводину, который участвовал в драке фанатов с сотрудниками ОМОНа.

Воеводина приговорили лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, обвиняемый, действуя «умышленно и из хулиганских побуждений», ударил сотрудника батальона ОМОН, причинив ему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

В августе в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» (1:1) произошла драка между болельщиками и ОМОНом.

Конфликт случился из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.

Один из омоновцев в той драке получил травму глаза.

Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона