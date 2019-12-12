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Фанату «Зенита» дали три года условно за драку с омоновцем

12 декабря 2019, 13:02
14

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор болельщику «Зенита» Георгию Воеводину, который участвовал в драке фанатов с сотрудниками ОМОНа.

Воеводина приговорили лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, обвиняемый, действуя «умышленно и из хулиганских побуждений», ударил сотрудника батальона ОМОН, причинив ему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

  • В августе в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» (1:1) произошла драка между болельщиками и ОМОНом.
  • Конфликт случился из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.
  • Один из омоновцев в той драке получил травму глаза.

Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Комментарии (14)
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Decorhome
1576145731
Парень очень легко оттделался
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vka1970
1576145986
Слабенькие у нас какие то омоновцы с росгвардейцами пошли.У одних черепно мозговые травмы после стычки с болелой, у других вывих плеча после стычки с бабой.)))
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Давид59
1576148017
Это фанату крупно повезло. Человек осуждён за пластмассовый стаканчик, брошенный в омоновца
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InterMilLano1908
1576155498
В сети появился список представителей российской, так называемой, «элиты»: членов правительства, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы с паспортами иностранных государств в кармане. Нет нужды говорить, что граждан «братской Венесуэлы» среди них нет ни одного, зато обладателей «вражеских» паспортов стран НАТО – хоть отбавляй. Погнали: Правительство: Вице-премьер Дмитрий Козак имеет Вид на Жительство (ВНЖ) Швейцарии Вице-премьер Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии Члены Совета Федерации: Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании Борис Невзоров имеет гражданство Кипра Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь имеет гражданство Израиля и гражданство Румынии Сергей Лисовский имеет гражданство Франции Депутаты Государственной Думы: Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции Григорий Аникеев имеет гражданство Испании Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии Вячеслав Фетисов имеет гражданство США Вячеслав Никонов имеет гражданство США Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании Александр Ремезков имеет грин-карту США Николай Борцов имеет гражданство Великобритании Правительство Москвы: Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов имеет гражданства Эстонии и Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ Франции Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов имеет гражданство Испании Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин имеет гражданство Великобритании Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв имеет грин-карту США Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев имеет гражданство Испании Префект ЮЗАО Москвы Олег Волков имеет гражданство Румынии Префект ЗАО Москвы Алексей Александров имеет гражданство Мальты Префект ЮВАО Москвы Андрей Цыбин имеет ПМЖ Болгарии Кремлевские идеологи и пропагандисты: Заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании Константин Эрнст — руководитель «Первого канала» имеет гражданство Великобритании ТВ ведущая Екатерина Андреева – имеет итальянское гражданство Телеведущий Владимир Соловьев имеет вид на жительство в Италии Ну, и разумеется не стоит забывать дорогих друзей и соратников Путина, большинство из которых, как небезызвестный Геннадий (Гангрена) Тимченко имеет паспорта сразу нескольких государств. Список не полный А иностранный агент всё равно ты
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paracetamol
1576165850
Всех в каталажку!
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maygli
1576190159
Обматерил Дзюбу - получи 15 суток, набил морду омоновцу получи условно. Хм...
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