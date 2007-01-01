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    Фанату «Зенита» дали три года условно за драку с омоновцем

    Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор болельщику «Зенита» Георгию Воеводину, который участвовал в драке фанатов с сотрудниками ОМОНа.

    Воеводина приговорили лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

    По данным следствия, обвиняемый, действуя «умышленно и из хулиганских побуждений», ударил сотрудника батальона ОМОН, причинив ему черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

    • В августе в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» (1:1) произошла драка между болельщиками и ОМОНом.
    • Конфликт случился из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.
    • Один из омоновцев в той драке получил травму глаза.

    Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:02
    Комментарии18
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      Рейтинг: +15

      Питерский князь 38 минут назад

      Е.баный в рот, да он в рубашке родился!

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      Рейтинг: +185

      Semenycch 1 час назад

      Все верно, футбол не место для хулиганов!

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      Рейтинг: +1154

      Давид59 1 час назад

      Это фанату крупно повезло. Человек осуждён за пластмассовый стаканчик, брошенный в омоновца

      1
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      Рейтинг: +10758

      vka1970 2 часа назад

      Слабенькие у нас какие то омоновцы с росгвардейцами пошли.У одних черепно мозговые травмы после стычки с болелой, у других вывих плеча после стычки с бабой.)))

      2
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      Рейтинг: +9548

      silver29 > vka1970 1 час назад

      Учитывая экипировку ОМОНа нанести такую травму не реально, или защита какая-то не сертифицированная.

      3
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      Рейтинг: +8819

      KLIM777 > silver29 1 час назад

      Он танком его бил)

      0
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      Рейтинг: +10758

      vka1970 > silver29 57 минут назад

      Это нормально.
      Самая лживая на свете вещь и чудовищное надувательство, это статистика.Вот её нам и подгоняют с целью якобы нашей же безопасности.

      0
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      Рейтинг: +1348

      Decorhome 2 часа назад

      Парень очень легко оттделался

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      Рейтинг: +1923

      Борат > Decorhome 2 часа назад

      Видать занес куда нужно хорошую сумму...

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      Рейтинг: +9548

      silver29 > Борат 2 часа назад

      Занести себе ты можешь только гонорею ))) Взятку ПЕРЕДАЮТ !

      5
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      Рейтинг: +1923

      Борат > silver29 1 час назад

      ну ты-то раб-передаст со стажем, видать тебе и гонорею и сифака на ротан не раз заносили!
      вот умора!!!!

      1
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      Рейтинг: +9548

      silver29 > Борат 1 час назад

      Борат за щеку брал не раз, он настоящий п.е.д.е.р.а......т.

      6
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      Рейтинг: +1299

      mamba9090909 > silver29 1 час назад

      Хха! Взятку именно ЗАНОСЯТ (в кабинет, домой......). Персонально, тет-а-тет. А передать, это через кого то передать. По секрету всему свету, получится.)) В таких делах - третий, лишний.

      0
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      Рейтинг: +10758

      vka1970 > mamba9090909 54 минуты назад

      Мамба, показывая свою глупость, ты сам являешься здесь лишним.Для того чтобы что то говорить, надо иметь хотя бы представление о том, что ты говоришь.А у тебя с этим проблемы скрепоносец керов.

      1
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      Рейтинг: +9548

      silver29 > mamba9090909 46 минут назад

      Ты бы неразумник посмотрел УК РФ в частности ст. 291 "дача взятки", от однокоренного слова переДАТЬ, ))))

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      Рейтинг: +1299

      mamba9090909 > silver29 39 минут назад

      Вот именно ДАЧА! А не ПЕРЕДАЧА. На то она и ПЕРЕДАЧА, что её именно ПЕРЕДАЮТ, через кого то передают, а ДАЧА, это когда ДАЮТ, из рук в руки, дают. ЗАНОСЯТ в кабинет и ДАЮТ. Если бы у вас, у тебя и у vka1970, были мозги, вы бы не пороли тут чушь. Но у вас настолько пустые котелки, что вы это даже скрыть не можете. Настолько безмозглые, что даже слов нет. Ещё и в УК РФ пытаются заглянуть.)))

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      Рейтинг: +1299

      mamba9090909 > vka1970 36 минут назад

      Если бы ты имел представление, то наверное бы подумал, хотя у тебя думать нечем, скорее всего, что берущий НИКОГДА не возьмёт у кого то, ЧЕРЕЗ кого то. Это бред ваших пустых голов.

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      Рейтинг: +9548

      silver29 > mamba9090909 34 минуты назад

      От тебя махровым дибилизмом так и прет (((, пень ты обоссаный. Давно уже никто никому лично "из рук в руки" кроме бомжей на помойке пустой тары ничего не передает.

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