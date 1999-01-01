Гилерме: «Скорее всего, жить буду в Европе, между Россией и Бразилией»

денег срубил на жизнь хватит поэтому ни тренировать ни работать ни жить он в России не хочет а недаеко от России чтобы отмечаться на границе а то из бразилии не наездишся жулье ***** вашу мать
Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал о планах на будущее.
– До сих пор учу русский, сейчас усиленно занимаюсь, хочу прибавить еще. У меня есть учитель, на последнем уроке было про женский и мужской род. У меня это перепутано: он, она, оно. В португальском языке «дом» – женский род, банан, телевизор – тоже женский. Я поэтому постоянно говорю про телевизор – «она». Хочу это исправить, а то выгляжу неграмотно.
– Это все для того, чтобы остаться в России навсегда?
– Я еще точно не знаю, где буду жить, когда закончу карьеру. В Бразилию навсегда вряд ли вернусь. В России тоже не факт, что останусь. Скорее всего, поеду в Европу. Куда-нибудь в Испанию. Чтобы быть между Россией и Бразилией – как бы и там, и там.
Что дальше? Тренировать вообще не хочу – ни вратарей, ни команду. Мне кажется, слишком сложная и нервная работа. Мне по душе быть менеджером: оставаться в футболе, но лучше где-нибудь за полем, – сказал Гилерме.
Гилерме: «Долго не понимал, почему русские такие закрытые. Со временем узнал причины и начал смотреть на все по-доброму»