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    Гилерме: «Скорее всего, жить буду в Европе, между Россией и Бразилией»

    Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал о планах на будущее.

    – До сих пор учу русский, сейчас усиленно занимаюсь, хочу прибавить еще. У меня есть учитель, на последнем уроке было про женский и мужской род. У меня это перепутано: он, она, оно. В португальском языке «дом» – женский род, банан, телевизор – тоже женский. Я поэтому постоянно говорю про телевизор – «она». Хочу это исправить, а то выгляжу неграмотно.

    – Это все для того, чтобы остаться в России навсегда?

    – Я еще точно не знаю, где буду жить, когда закончу карьеру. В Бразилию навсегда вряд ли вернусь. В России тоже не факт, что останусь. Скорее всего, поеду в Европу. Куда-нибудь в Испанию. Чтобы быть между Россией и Бразилией – как бы и там, и там.

    Что дальше? Тренировать вообще не хочу – ни вратарей, ни команду. Мне кажется, слишком сложная и нервная работа. Мне по душе быть менеджером: оставаться в футболе, но лучше где-нибудь за полем, – сказал Гилерме.

    Гилерме: «Долго не понимал, почему русские такие закрытые. Со временем узнал причины и начал смотреть на все по-доброму»


    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +199

      RJM555 21 минуту назад

      денег срубил на жизнь хватит поэтому ни тренировать ни работать ни жить он в России не хочет а недаеко от России чтобы отмечаться на границе а то из бразилии не наездишся жулье ***** вашу мать

      0
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      Рейтинг: +360

      OrenburgFC 50 минут назад

      Истиный патриот! сын Отечества!

      1
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      Рейтинг: +315

      Олег1204 1 час назад

      Прям как настоящий патриот России

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