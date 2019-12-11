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  • Гилерме: «Скорее всего, жить буду в Европе, между Россией и Бразилией»

Гилерме: «Скорее всего, жить буду в Европе, между Россией и Бразилией»

11 декабря 2019, 16:32
6

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме рассказал о планах на будущее.

– До сих пор учу русский, сейчас усиленно занимаюсь, хочу прибавить еще. У меня есть учитель, на последнем уроке было про женский и мужской род. У меня это перепутано: он, она, оно. В португальском языке «дом» – женский род, банан, телевизор – тоже женский. Я поэтому постоянно говорю про телевизор – «она». Хочу это исправить, а то выгляжу неграмотно.

– Это все для того, чтобы остаться в России навсегда?

– Я еще точно не знаю, где буду жить, когда закончу карьеру. В Бразилию навсегда вряд ли вернусь. В России тоже не факт, что останусь. Скорее всего, поеду в Европу. Куда-нибудь в Испанию. Чтобы быть между Россией и Бразилией – как бы и там, и там.

Что дальше? Тренировать вообще не хочу – ни вратарей, ни команду. Мне кажется, слишком сложная и нервная работа. Мне по душе быть менеджером: оставаться в футболе, но лучше где-нибудь за полем, – сказал Гилерме.

Гилерме: «Долго не понимал, почему русские такие закрытые. Со временем узнал причины и начал смотреть на все по-доброму»


Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (6)
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Олег1204
1576071489
Прям как настоящий патриот России
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RJM555
1576076590
денег срубил на жизнь хватит поэтому ни тренировать ни работать ни жить он в России не хочет а недаеко от России чтобы отмечаться на границе а то из бразилии не наездишся жулье ***** вашу мать
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vladimir-7
1576081643
Собирает вещички и упаковывает чемоданы, а далее в Испанию или Португалию.
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general.lizyukov
1576082888
Вот и вся его русскость. Гражданства лишать и высылать из страны.
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Фан666
1576086948
Вот наш патриот.
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Сергей Александрович
1576091393
Прикормили
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