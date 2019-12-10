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  • Гилерме: «Долго не понимал, почему русские такие закрытые. Со временем узнал причины и начал смотреть на все по-доброму»

Гилерме: «Долго не понимал, почему русские такие закрытые. Со временем узнал причины и начал смотреть на все по-доброму»

10 декабря 2019, 01:35
4

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гилерме в интервью официальному сайту УЕФА вспомнил о трудностях с адаптацией после переезда в Россию.

– В 2007 году вы переехали в Россию. Трудное было решение?

– В профессиональном плане я был счастлив, ведь получил возможность играть в Европе. Исполнилась моя детская мечта. Но адаптация была очень тяжелой: другая культура, другой климат. К тому же в первые два года у меня было много травм. Но, слава Богу, я не сдавался, хотел сделать карьеру в России. И у меня получилось.

– Чего больше всего не хватало после Бразилии?

– Солнца и... как бы это сказать по-русски... солидарности, общих интересов. Долго не понимал, почему вы [русские] такие закрытые, мне было сложно это принять. Со временем узнал причины и начал смотреть на все по-доброму.

– И какие это причины?

– Во-первых, погода, очень короткое лето. Во-вторых, очень тяжелая история страны.

– В какой момент вы поняли, что полюбили Москву и Россию?

– Когда выучил русский. После трех с половиной лет уже понимал людей и чуть-чуть говорил. Стало намного легче жить здесь. Если знаешь язык, люди сразу принимают тебя по-другому.

Гилерме: «Приняв российское гражданство, я как бы благодарил страну за все, что она сделала для меня»

Источник: Официальный сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (4)
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Давид59
1575954698
Ну вот и погода оказалась виноватой. Я всё думал, отчего мы и финны такие разные? Климат разный наверное!
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paracetamol
1575959418
А вот мы посмотрели на твой игры в последнее время и поняли, что бразильские ловилы позорные. Только жаль, что лысый этого не понял, хот он же осетин.
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serppion
1575975282
Приторно и обтекаемо высказался вратаришка.
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