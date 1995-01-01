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    Худяков: «Ростов» предложил Осипенко превосходящие «Тамбов» условия. Деньги за игрока будут финансовой поддержкой для нас»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что защитник Максим Осипенко переходит в «Ростов». Футболист будет иметь в новом клубе улучшенные финансовые условия.

    «Осипенко тоже предложили очень хорошие условия, которые в несколько раз превосходят наши. «Ростов» за него сейчас заплатит деньги, что для нас будет неплохой финансовой поддержкой», – сказал Худяков News.ru.

    • Осипенко перешел в «Тамбов» летом из «Факела».
    • В текущем сезоне РПЛ защитник провел 16 матчей, забил гол.
    • Контракт Осипенко истекает летом.

    Источник: News.ru

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