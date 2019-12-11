Худяков: «Ростов» предложил Осипенко превосходящие «Тамбов» условия. Деньги за игрока будут финансовой поддержкой для нас»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что защитник Максим Осипенко переходит в «Ростов». Футболист будет иметь в новом клубе улучшенные финансовые условия.
«Осипенко тоже предложили очень хорошие условия, которые в несколько раз превосходят наши. «Ростов» за него сейчас заплатит деньги, что для нас будет неплохой финансовой поддержкой», – сказал Худяков News.ru.
- Осипенко перешел в «Тамбов» летом из «Факела».
- В текущем сезоне РПЛ защитник провел 16 матчей, забил гол.
- Контракт Осипенко истекает летом.
Источник: News.ru