Худяков: «Ростов» предложил Осипенко превосходящие «Тамбов» условия. Деньги за игрока будут финансовой поддержкой для нас»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что защитник Максим Осипенко переходит в «Ростов». Футболист будет иметь в новом клубе улучшенные финансовые условия.

«Осипенко тоже предложили очень хорошие условия, которые в несколько раз превосходят наши. «Ростов» за него сейчас заплатит деньги, что для нас будет неплохой финансовой поддержкой», – сказал Худяков News.ru.