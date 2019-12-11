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  • Худяков: «Ростов» предложил Осипенко превосходящие «Тамбов» условия. Деньги за игрока будут финансовой поддержкой для нас»

Худяков: «Ростов» предложил Осипенко превосходящие «Тамбов» условия. Деньги за игрока будут финансовой поддержкой для нас»

11 декабря 2019, 00:32
8

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что защитник Максим Осипенко переходит в «Ростов». Футболист будет иметь в новом клубе улучшенные финансовые условия.

«Осипенко тоже предложили очень хорошие условия, которые в несколько раз превосходят наши. «Ростов» за него сейчас заплатит деньги, что для нас будет неплохой финансовой поддержкой», – сказал Худяков News.ru.

  • Осипенко перешел в «Тамбов» летом из «Факела».
  • В текущем сезоне РПЛ защитник провел 16 матчей, забил гол.
  • Контракт Осипенко истекает летом.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига Тамбов Ростов Осипенко Максим
Комментарии (8)
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Niko
1576035862
Ростов зарплату не платит, а игроков покупает... люблю Россию))) так может быть только у нас)))
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paracetamol
1576041669
Откуда у Ростова деньги?
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Старина Хэнк
1576048893
Моих земляков банкротят, потому и распродажа. Тамбов ожидает участь Сатурна, Амкара, Торпедо и иже с ними. Как ни жаль это признавать. Не нужны, по большому счету, клубы из провинции. Все вкладывают в московские клубы и в зенит. А результат - нулевой, чему подтверждение вчерашней игры зенита. И сегодня, и завтра пролетим. Деньги на ветер.......
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