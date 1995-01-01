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    Худяков: «Гогуа получает в ЦСКА 2 миллиона рублей в месяц – в десять раз больше, чем в «Тамбове»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о зарплате в ЦСКА защитника Седрика Гогуа. Африканец перешел в московский клуб из тамбовского летом.

    «Понимаем свои возможности, и когда футболистам предлагают в другом месте зарплату в три–пять раз больше, чем у нас, то мы просто не имеем права удерживать и препятствовать переходу. Никогда не требуем за наших игроков какие-то большие суммы.

    Я всe прекрасно понимаю: у клубов условия разные, задачи и амбиции тоже. Тому же Гогуа предложили зарплату около двух миллионов рублей в месяц — это в 10 раз больше, чем он получал у нас. Как я могу ему сказать, что мы никуда его не отпустим? Надо по-человечески относиться к людям», – сказал Худяков News.ru.

    • Гогуа в сезоне РПЛ провел за ЦСКА четыре матча, забил гол.
    • Рыночная стоимость африканца – 500 тысяч евро.
    • «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: News.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4487

      Lester84 31 секунду назад

      Нормуль так за пару мультов лавочку полировать

      0
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      Рейтинг: +130

      elessar arnor 29 минут назад

      а, ну норм, нахлебник на пару с набабой

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