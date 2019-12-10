Худяков: «Гогуа получает в ЦСКА 2 миллиона рублей в месяц – в десять раз больше, чем в «Тамбове»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о зарплате в ЦСКА защитника Седрика Гогуа. Африканец перешел в московский клуб из тамбовского летом.

«Понимаем свои возможности, и когда футболистам предлагают в другом месте зарплату в три–пять раз больше, чем у нас, то мы просто не имеем права удерживать и препятствовать переходу. Никогда не требуем за наших игроков какие-то большие суммы.

Я всe прекрасно понимаю: у клубов условия разные, задачи и амбиции тоже. Тому же Гогуа предложили зарплату около двух миллионов рублей в месяц — это в 10 раз больше, чем он получал у нас. Как я могу ему сказать, что мы никуда его не отпустим? Надо по-человечески относиться к людям», – сказал Худяков News.ru.