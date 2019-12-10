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  • Худяков: «Гогуа получает в ЦСКА 2 миллиона рублей в месяц – в десять раз больше, чем в «Тамбове»

Худяков: «Гогуа получает в ЦСКА 2 миллиона рублей в месяц – в десять раз больше, чем в «Тамбове»

10 декабря 2019, 23:11
4

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о зарплате в ЦСКА защитника Седрика Гогуа. Африканец перешел в московский клуб из тамбовского летом.

«Понимаем свои возможности, и когда футболистам предлагают в другом месте зарплату в три–пять раз больше, чем у нас, то мы просто не имеем права удерживать и препятствовать переходу. Никогда не требуем за наших игроков какие-то большие суммы.

Я всe прекрасно понимаю: у клубов условия разные, задачи и амбиции тоже. Тому же Гогуа предложили зарплату около двух миллионов рублей в месяц — это в 10 раз больше, чем он получал у нас. Как я могу ему сказать, что мы никуда его не отпустим? Надо по-человечески относиться к людям», – сказал Худяков News.ru.

  • Гогуа в сезоне РПЛ провел за ЦСКА четыре матча, забил гол.
  • Рыночная стоимость африканца – 500 тысяч евро.
  • «Тамбов» в РПЛ идет 11-м.

Источник: News.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тамбов Гогуа Седрик
Комментарии (4)
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Lester84
1576011219
Нормуль так за пару мультов лавочку полировать
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CSKA471
1576011325
Бла бла 200 тр, не поверю
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ZEVS71
1576018203
Во работка то. Побегал по травке зеленой, посидел на лавочке, и два лямчика брямс. А тут карячищся-карячишся)
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алдан2014
1576021428
Странный парадокс в нашем в футболе.Чем больше платят,тем хуже играют.Не пора ли потолок зарплат ввести?Пусть игроки рвутся в иностранные топ чемпионаты,повышают квалификацию.И мы за них там будем болеть.Все равно матчи рпл не хотят транслировать на федеральных каналах.
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