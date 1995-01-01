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    Уткин: «Тедеско – тренер, а Кононов был поп»

    Журналист Василий Уткин сопоставил бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова с нынешним Доменико Тедеско.

    «Спартак» проиграл 1:4 «Ростову». За какой-то определенный период времени опять выясняется, что Тедеско ничуть не лучше Кононова на этом отрезке времени.

    Я не вижу необходимости сравнивать Кононова с Тедеско, потому что Тедеско – тренер, а Кононов был поп, понимаете? Тедеско разговаривает категориями футбольными. Он говорит: «Продолжим об этом весной, если вы меня здесь, конечно, увидите». Он говорит: «Сыграли так-то потому-то…» Он делает ошибки, безусловно. Еще раз говорю: я до сих пор не уверен, что он справится. Но Тедеско говорит о построении, о готовности, говорит: «У меня хорошая группа игроков, мне других не надо». А что говорил Кононов? Кононов успел назвать три состава, более-менее его удовлетворяющих. Это еще с Глушаковым и Комбаровым, потом без них на предсезонном турнире, а потом уже без Фернандо. Ничего не получилось. Кононов говорил о терпении, о том, что нужно перетерпеть, нужно верить. Говорил о доверии со стороны руководства. Ну я же говорю, это поповские разговоры, а не тренерские. Кононов – поп, понимаете? Кем он показал себя на протяжении работы со «Спартаком». Даже этот его пиджак – разновидность сутаны.

    А Тедеско – тренер. Неважно, хороший, плохой, но у него тренерские мысли в голове. «Спартак» всегда выбирает тренеров в лотерею. В лотерею выиграли Карреру, в лотерею проиграли Аленичева. Потом еще и еще, и еще. Они этот кубик будут бросать бесконечно. Сейчас вот такой тренер. По крайней мере его интересно обсуждать, по крайней мере он принимает рабочие решения, по крайней мере это все про футбол – хоть какая-то радость», – заявил Уткин.

    • Олег Кононов поработал год в качестве тренера «Спартака».
    • Осенью его сменил Доменико Тедеско.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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