Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Тедеско – тренер, а Кононов был поп»

10 декабря 2019, 11:02
16

Журналист Василий Уткин сопоставил бывшего главного тренера «Спартака» Олега Кононова с нынешним Доменико Тедеско.

«Спартак» проиграл 1:4 «Ростову». За какой-то определенный период времени опять выясняется, что Тедеско ничуть не лучше Кононова на этом отрезке времени.

Я не вижу необходимости сравнивать Кононова с Тедеско, потому что Тедеско – тренер, а Кононов был поп, понимаете? Тедеско разговаривает категориями футбольными. Он говорит: «Продолжим об этом весной, если вы меня здесь, конечно, увидите». Он говорит: «Сыграли так-то потому-то…» Он делает ошибки, безусловно. Еще раз говорю: я до сих пор не уверен, что он справится. Но Тедеско говорит о построении, о готовности, говорит: «У меня хорошая группа игроков, мне других не надо». А что говорил Кононов? Кононов успел назвать три состава, более-менее его удовлетворяющих. Это еще с Глушаковым и Комбаровым, потом без них на предсезонном турнире, а потом уже без Фернандо. Ничего не получилось. Кононов говорил о терпении, о том, что нужно перетерпеть, нужно верить. Говорил о доверии со стороны руководства. Ну я же говорю, это поповские разговоры, а не тренерские. Кононов – поп, понимаете? Кем он показал себя на протяжении работы со «Спартаком». Даже этот его пиджак – разновидность сутаны.

А Тедеско – тренер. Неважно, хороший, плохой, но у него тренерские мысли в голове. «Спартак» всегда выбирает тренеров в лотерею. В лотерею выиграли Карреру, в лотерею проиграли Аленичева. Потом еще и еще, и еще. Они этот кубик будут бросать бесконечно. Сейчас вот такой тренер. По крайней мере его интересно обсуждать, по крайней мере он принимает рабочие решения, по крайней мере это все про футбол – хоть какая-то радость», – заявил Уткин.

  • Олег Кононов поработал год в качестве тренера «Спартака».
  • Осенью его сменил Доменико Тедеско.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег Тедеско Доменико
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
grian
1575967585
На мой взгляд правильно рассуждает Василий. И про Тедеско и, особенно, про сам Спартак. Я ни как не могу понять, Федуна жизнь не учит? Сколько денег вбухал , а результат, практически нулевой. Чемпионство Карреры редкая удача, а фактически попал пальцем в небо. Ну найми ты хороших спецов (тренеры, спорт. директора, ген. директора. скауты и т.д.), потрать на это один раз хорошие деньги, нет! Всё время какие то мутные рожи или ноунеймы! Какое нах чемпионство к 2022 году!? Тут бы выжить!!!
Ответить
VVM1964
1575968869
" Кононов был поп " - да уж не топ )))
Ответить
Ссппааррттаакк
1575969837
Тренер тут не при - чеч. Плохо учили играть игроков.
Ответить
sined1951
1575971727
Вы дурак, Вася! По-вашему. кто лучше болтает, тот и тренер. Кто лучше болтает, тот болтун и не больше.
Ответить
Krasnodar 123
1575971740
ЭХ!!!! ВАСЯ, ВАСЯ!!!
Ответить
serppion
1575975080
Карпин во всем виноват. Его назвали "сбитым летчиком", после чего он порет Спартака образцово-показательно. Перед Валерием надо извиниться и... звать обратно. Его Ростов в сравнении с нынешним Спартаком - просто картинка. И раньше он всегда делал результат и Спартаку. Тедески и Кононовы мелковаты перед Валеркой. Да, меньше слушайте Уткина. Он еще хуже советских газет (по Булгакову).
Ответить
piligrim1986
1575977596
лихо васю *************
Ответить
spartakuz
1575979411
Первый раз соглашусь с ним
Ответить
ArReal
1575981178
Скорей бы Запашный его накрепил)
Ответить
paracetamol
1575995113
Оба попы-расстриги.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+