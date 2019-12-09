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    Гончаренко: «Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал, что с нынешним составом гораздо сложнее обороняться в виду его неопытности.

    «Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем. Дело не в школе. Попадаешь из детского футбола во взрослый – попадаешь в другое сопротивление, в том числе при стандартах. Ты еще не окреп, а вокруг тебя более сильные физически игроки. У тебя нет опыта, силы, понимания, что такое блок, как противодействовать блоку, будет ли фол», – сказал Гончаренко.

    Гончаренко: «С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом»

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +404

      житель СПб 7 минут назад

      Как-то неубедительно, Виктор. Если бы эти слова были сказаны 1-2 сезона назад - было бы понятно. Но уже не сейчас. Времени и возможностей для приобретения опыта у них было достаточно. Значит, дело в другом. В чем? Я не знаю - Вы тренер. Мотивация? Особенности тренировочной стратегии? Вот где "собака порылась". А Березуцкие и т.д. - конечно, здорово! Я бы тоже Аршавина и Халка в Зенит вернул - помолодевшими, конечно...

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