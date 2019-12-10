Гончаренко: «Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал, что с нынешним составом гораздо сложнее обороняться в виду его неопытности.

«Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем. Дело не в школе. Попадаешь из детского футбола во взрослый – попадаешь в другое сопротивление, в том числе при стандартах. Ты еще не окреп, а вокруг тебя более сильные физически игроки. У тебя нет опыта, силы, понимания, что такое блок, как противодействовать блоку, будет ли фол», – сказал Гончаренко.

Сергей Игнашевич , Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий завершили карьеру летом 2018 года.

, и завершили карьеру летом 2018 года. В текущем розыгрыше РПЛ армейцы пропустили 18 голов в 19 матчах. Это третий результат в чемпионате после «Зенита» (9) и «Уфы» (17).

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