Гончаренко: «Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем»

Как-то неубедительно, Виктор. Если бы эти слова были сказаны 1-2 сезона назад - было бы понятно. Но уже не сейчас. Времени и возможностей для приобретения опыта у них было достаточно. Значит, дело в другом. В чем? Я не знаю - Вы тренер. Мотивация? Особенности тренировочной стратегии? Вот где "собака порылась". А Березуцкие и т.д. - конечно, здорово! Я бы тоже Аршавина и Халка в Зенит вернул - помолодевшими, конечно...
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал, что с нынешним составом гораздо сложнее обороняться в виду его неопытности.
«Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем. Дело не в школе. Попадаешь из детского футбола во взрослый – попадаешь в другое сопротивление, в том числе при стандартах. Ты еще не окреп, а вокруг тебя более сильные физически игроки. У тебя нет опыта, силы, понимания, что такое блок, как противодействовать блоку, будет ли фол», – сказал Гончаренко.
- Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий завершили карьеру летом 2018 года.
- В текущем розыгрыше РПЛ армейцы пропустили 18 голов в 19 матчах. Это третий результат в чемпионате после «Зенита» (9) и «Уфы» (17).
Гончаренко: «С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом»