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  • Гончаренко: «Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем»

Гончаренко: «Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем»

10 декабря 2019, 00:50
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал, что с нынешним составом гораздо сложнее обороняться в виду его неопытности.

«Гораздо проще было играть с Березуцкими и Игнашевичем. Дело не в школе. Попадаешь из детского футбола во взрослый – попадаешь в другое сопротивление, в том числе при стандартах. Ты еще не окреп, а вокруг тебя более сильные физически игроки. У тебя нет опыта, силы, понимания, что такое блок, как противодействовать блоку, будет ли фол», – сказал Гончаренко.

Гончаренко: «С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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житель СПб
1575929037
Как-то неубедительно, Виктор. Если бы эти слова были сказаны 1-2 сезона назад - было бы понятно. Но уже не сейчас. Времени и возможностей для приобретения опыта у них было достаточно. Значит, дело в другом. В чем? Я не знаю - Вы тренер. Мотивация? Особенности тренировочной стратегии? Вот где "собака порылась". А Березуцкие и т.д. - конечно, здорово! Я бы тоже Аршавина и Халка в Зенит вернул - помолодевшими, конечно...
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Decorhome
1575957953
Была слаженная связка
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Snek
1575962162
Сам подписался на этот пионер отряд, теперь не ной, все жду когда уже ЦСКА взлетит.
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paracetamol
1575962918
А Зениту с Аршавиным и Кержаковым.
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Давид59
1575964267
А сборной Бразилии было проще с Пеле
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Arrow10
1575966253
Понятное дело , что новый состав собрать сложно , но и после каждого матча всё на судей списывать тоже как-то так себе оправдание. Плохо , что у клуба нет денег , чтобы усилиться , если бы был скомплектованный состав , Ганчаренко выиграл бы с ЦСКА легко и чемпионат , и в Европе побороться смог бы. Посмотришь на состав и плакать хочется в защите все время какие-то ноунеймы кроме Марио и слабого Магнуссона , в полузащите, нет в опорной зоне нужного игрока , в атаке один Чалов , который в этом сезоне еще и сдулся. Вот и как тут побеждать , когда в составе кроме Влашича Фернандеса и Акинфеева все очень плачевно.
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general.lizyukov
1575968547
А чего ж не научил? Три года прошло. Братушки тоже по молодости косячили мама не горюй.И эти научатся, главное подсказать. Чего ж не оставили в клубе Игнашевича? Или вон Рахимича позовите.
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