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    Гончаренко: «С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

    «Дополнительная мотивация с «Эспаньолом» не нужна. Какой бы состав ни вышел, будем играть. Забудем, какой результат, что дальше Новый год. Плюс, к сожалению, упустили вперед Португалию в таблице коэффициентов. Всем вместе надо попробовать вернуть. Рейтинговые очки нужны.

    А встречи с испанскими соперниками дают много полезного: переходы, единоборства, разные хитрости, которые у них сильно развиты. С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом». Сейчас в Лиге Европы другая мотивация. С испанскими клубами всегда самые сложные игры. Уровень тактики, техники, ведения единоборств, переходов из атаки в оборону везде высокий. «Сосьедад», «Хетафе», «Эйбар», «Эспаньол» – примерно одинаково», – сказал Гончаренко.

    • Матч «Эспаньол» – ЦСКА состоится 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
    • Московская команда уже не претендует на выход в плей-офф Лиги Европы.
    • В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов армейцы дважды победили «Реал» (1:0; 3:0).

    Источник: Sport24

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    09.12.2019 23:45
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