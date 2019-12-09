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Гончаренко: «С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом»

9 декабря 2019, 23:45
3

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

«Дополнительная мотивация с «Эспаньолом» не нужна. Какой бы состав ни вышел, будем играть. Забудем, какой результат, что дальше Новый год. Плюс, к сожалению, упустили вперед Португалию в таблице коэффициентов. Всем вместе надо попробовать вернуть. Рейтинговые очки нужны.

А встречи с испанскими соперниками дают много полезного: переходы, единоборства, разные хитрости, которые у них сильно развиты. С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом». Сейчас в Лиге Европы другая мотивация. С испанскими клубами всегда самые сложные игры. Уровень тактики, техники, ведения единоборств, переходов из атаки в оборону везде высокий. «Сосьедад», «Хетафе», «Эйбар», «Эспаньол» – примерно одинаково», – сказал Гончаренко.

  • Матч «Эспаньол» – ЦСКА состоится 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
  • Московская команда уже не претендует на выход в плей-офф Лиги Европы.
  • В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов армейцы дважды победили «Реал» (1:0; 3:0).

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Эспаньол Реал Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Бухбух
1575946248
Это потому, что для Реала матч с ЦСКА был товарищеским.
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vladimir-7
1575960078
Нужно выпустить игроков, которые не играли или мало играли в основных играх РПЛ, особенно тех игроков, которые находятся в аренде.
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Decorhome
1576132119
Глупое заявление. Но все же удачи ЦСКА. Ждали от ЦСКА большего но не получилось
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