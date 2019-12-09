Гончаренко: «С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

«Дополнительная мотивация с «Эспаньолом» не нужна. Какой бы состав ни вышел, будем играть. Забудем, какой результат, что дальше Новый год. Плюс, к сожалению, упустили вперед Португалию в таблице коэффициентов. Всем вместе надо попробовать вернуть. Рейтинговые очки нужны.

А встречи с испанскими соперниками дают много полезного: переходы, единоборства, разные хитрости, которые у них сильно развиты. С «Реалом» ЦСКА было легче, чем с «Эспаньолом». Сейчас в Лиге Европы другая мотивация. С испанскими клубами всегда самые сложные игры. Уровень тактики, техники, ведения единоборств, переходов из атаки в оборону везде высокий. «Сосьедад», «Хетафе», «Эйбар», «Эспаньол» – примерно одинаково», – сказал Гончаренко.