Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско – о зимних трансферах: «Мы довольны составом, нам просто нужно больше работать»

Тедеско – о зимних трансферах: «Мы довольны составом, нам просто нужно больше работать»

9 декабря 2019, 11:49
9

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы довольны тем составом, который имеем. У нас хорошие ребята. Молодые, да, но это качественные футболисты. Нам просто нужно больше работать.

Нужны ли нам новые игроки? Посмотрим. Сейчас завершился последний матч в году, об усилении мы поговорим позже. До игры с «Ростовом» все мои мысли были только о матче», – сказал Тедеско.

  • Летом «Спартак» потратил на трансферы 42 миллиона евро.
  • Столичная команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

Тедеско – об уходе фанатов на 30-й минуте матча «Спартак» – «Ростов»: «Нам очень не хватало поддержки»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Obojaemiy
1575882873
"Довольны составом", НО при наличии ЦЗ(Гапонова) и двух ПЗ (Ещенко и Рассказов), играют люди совершенно другого амплуа...
Ответить
paracetamol
1575886086
А этот хмырь до зимнего трансфертного окна в качестве тренера доживет?
Ответить
piligrim1986
1575886996
ндэ? это типа ты херовый тренер?)))
Ответить
ajax707
1575913530
Вали ты на *** , спартак в шаге от зоны вылета, а ты дебил составом доволен, Шюрле на хер то взяли то 40-летнего Терри хотели, ну возьмите еще Марадону с его 100 килограммами , дебилы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+