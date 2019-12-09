Тедеско – о зимних трансферах: «Мы довольны составом, нам просто нужно больше работать»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы довольны тем составом, который имеем. У нас хорошие ребята. Молодые, да, но это качественные футболисты. Нам просто нужно больше работать.

Нужны ли нам новые игроки? Посмотрим. Сейчас завершился последний матч в году, об усилении мы поговорим позже. До игры с «Ростовом» все мои мысли были только о матче», – сказал Тедеско.

Летом «Спартак» потратил на трансферы 42 миллиона евро.

Столичная команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

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