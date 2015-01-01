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    Тедеско – о зимних трансферах: «Мы довольны составом, нам просто нужно больше работать»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о планах клуба на зимнее трансферное окно.

    «Мы довольны тем составом, который имеем. У нас хорошие ребята. Молодые, да, но это качественные футболисты. Нам просто нужно больше работать.

    Нужны ли нам новые игроки? Посмотрим. Сейчас завершился последний матч в году, об усилении мы поговорим позже. До игры с «Ростовом» все мои мысли были только о матче», – сказал Тедеско.

    • Летом «Спартак» потратил на трансферы 42 миллиона евро.
    • Столичная команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре очка.

    Тедеско – о выступлении перед советом директоров «Спартака»: «Мне не страшно. Почему я должен бояться?»

    Тедеско – об уходе фанатов на 30-й минуте матча «Спартак» – «Ростов»: «Нам очень не хватало поддержки»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6339

      piligrim1986 21 секунду назад

      ндэ? это типа ты херовый тренер?)))

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      Рейтинг: +4511

      paracetamol 15 минут назад

      А этот хмырь до зимнего трансфертного окна в качестве тренера доживет?

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      Рейтинг: +9147

      silver29 45 минут назад

      После этих слов стал сомневаться в профессионализме Тедеско, как можно быть довольным когда игроки не играют ? только не говорите что он принял сырой материал, не успел, не воплотил.......... Неужели он пришел ничего не зная присутствия Ананидзе, Мирзова, Мельгарехо.... ? Он до сих пор их считает футболистами ? Тогда я не считаю его тренером ))) Похоже его конек это треп ((((

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      Рейтинг: +85

      SLADE2019 > silver29 14 минут назад

      Согласен с Вами. Хотелось бы узнать Ваше мнение о том, каков список игроков, от которых необходимо избавиться? Мой таков: названные Вами трое, а также Понсе, Кутепов, Ещенко, Гулиев. Ларсона и Шюрле я бы рискнул и оставил бы.

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      Рейтинг: +1256

      Obojaemiy 1 час назад

      "Довольны составом", НО при наличии ЦЗ(Гапонова) и двух ПЗ (Ещенко и Рассказов), играют люди совершенно другого амплуа...

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      Рейтинг: +1922

      Борат 1 час назад

      надо попросить цорна, чтоб ещё пару понсей и кралей купил.
      федун, оккупант народной нефти, пускай платит, порадует хряков!

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