Попов – о Тедеско: «Пресса всегда делает акцент на иностранных тренерах. Сегодня я не заметил ничего феноменального»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов заявил, что «Спартак» под руководством Доменико Тедеско не удивил ростовскую команду в матче 19-го тура РПЛ (4:1).

«Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают, я не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах. Как только иностранцы приезжают, вы пишите про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике», – сказал Попов.

При Тедеско «Спартак» одержал три победы в восьми матчах.

На зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» на 23 очка.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»