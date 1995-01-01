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    Попов – о Тедеско: «Пресса всегда делает акцент на иностранных тренерах. Сегодня я не заметил ничего феноменального»

    Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов заявил, что «Спартак» под руководством Доменико Тедеско не удивил ростовскую команду в матче 19-го тура РПЛ (4:1).

    «Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают, я не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах. Как только иностранцы приезжают, вы пишите про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике», – сказал Попов.

    • При Тедеско «Спартак» одержал три победы в восьми матчах.
    • На зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» на 23 очка.

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

    Источник: ТАСС

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