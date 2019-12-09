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  • Попов – о Тедеско: «Пресса всегда делает акцент на иностранных тренерах. Сегодня я не заметил ничего феноменального»

Попов – о Тедеско: «Пресса всегда делает акцент на иностранных тренерах. Сегодня я не заметил ничего феноменального»

9 декабря 2019, 00:18
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Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов заявил, что «Спартак» под руководством Доменико Тедеско не удивил ростовскую команду в матче 19-го тура РПЛ (4:1).

«Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают, я не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах. Как только иностранцы приезжают, вы пишите про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике», – сказал Попов.

  • При Тедеско «Спартак» одержал три победы в восьми матчах.
  • На зимний перерыв «Спартак» ушел на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Зенита» на 23 очка.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Попов Ивелин Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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житель СПб
1575843014
Согласен - Тедеско ничем хорошим не удивил. А Вы, к сожалению, удивили... Я бы после этого интервьироваться не пошел.
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ROSTOV SUPER
1575867032
"Сбитый летчик " Валера уже доказал Федуну кто такие Тедески и кто он !
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Владислав Vlad
1575868560
С одним центральным защитником играли. Не удивил?
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