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  • Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

8 декабря 2019, 21:44
61

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду увидеться с журналистами в 2020 году, если все еще будет работать в московском клубе.

«Сегодня, считаю, 1:4 – несправедливый счет. Как и 0:0 с «Уралом». Извините, но это моe мнение. Также я всегда буду защищать моих футболистов, это мои ребята. Мы – вместе, у ребят должны гореть глаза.

В конце пресс-конференции благодарю вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель. За терпение, ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду ещe в команде», – подытожил Тедеско.

  • Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в октябре этого года.
  • Под его руководством «Спартак» одержал три победы в восьми матчах.
  • «Спартак» занимает десятое место в РПЛ.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Тедеско: – о проигрыше «Ростову»: «Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (61)
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Завулон new new
1575831070
"Сегодня, считаю, 1:4 – несправедливый счет" Ну да, 2-8 куда более справедливо.
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evgevg13
1575831162
о как прусак запел... а то: я всех шапками закидаю...
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латунный
1575831260
он прав должен счёт быть более крупным
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ilichkadr
1575831269
Сменив макароны на борщ Тедеско похоже пронесло.Посмотрим, что будет с весенним обострением............
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МЯСО87
1575831801
Работай Тед, меняй не меняй, пока у нас владелец д.о.л.б.а.е.б нам никто не поможет.
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upiter622
1575832172
БУ-ГА-ГА))))))))))))
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vladimir63
1575832551
а ведь всё что нужно было сделать - это убрать из команды глушака и комбаровых сразу после чемпионства !
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Inkvizitor@
1575838281
какая разница все равно его сольют ,как и предыдущих 20 тренеров
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Inkvizitor@
1575838689
аххаха , сук , как же я угораю , когда мясные пишут про 1-5 от лудогорца))0
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ivanthebest
1575841380
Команда строится полгода. Сменился тренер. Да, результат х..вый, но чего истерить? За полгода ничего нормального не выстроить. Тем более, что тренер принял команду по воле судьбы в полностью разобранном состоянии. Такое сходу не починишь, на одних эмоциях не затащишь. Хотя, Спартак не был настолько плох, чтобы ни набрать ни одного очка в последних 2 матчах. Бывает и такое. Бывает что зверски не прёт. Нужно перетерпеть, продолжать работать, не истерить и тогда всё поправится. Сейчас будет зима, будут сборы, можно будет подчистить состав, докупить игроков. Тедеско перспективный тренер, но он не волшебник. Вон Зидану чтобы оживить Реал понадобился почти целый год. Хотя там костяк один и тот же по сути.
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