Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду увидеться с журналистами в 2020 году, если все еще будет работать в московском клубе.

«Сегодня, считаю, 1:4 – несправедливый счет. Как и 0:0 с «Уралом». Извините, но это моe мнение. Также я всегда буду защищать моих футболистов, это мои ребята. Мы – вместе, у ребят должны гореть глаза.

В конце пресс-конференции благодарю вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель. За терпение, ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду ещe в команде», – подытожил Тедеско.

Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в октябре этого года.

Под его руководством «Спартак» одержал три победы в восьми матчах.

«Спартак» занимает десятое место в РПЛ.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

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