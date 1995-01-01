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    Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду увидеться с журналистами в 2020 году, если все еще будет работать в московском клубе.

    «Сегодня, считаю, 1:4 – несправедливый счет. Как и 0:0 с «Уралом». Извините, но это моe мнение. Также я всегда буду защищать моих футболистов, это мои ребята. Мы – вместе, у ребят должны гореть глаза.

    В конце пресс-конференции благодарю вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель. За терпение, ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду ещe в команде», – подытожил Тедеско.

    • Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в октябре этого года.
    • Под его руководством «Спартак» одержал три победы в восьми матчах.
    • «Спартак» занимает десятое место в РПЛ.

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    Тедеско: – о проигрыше «Ростову»: «Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии30
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      Рейтинг: +953

      solodealer 1 минуту назад

      ...подумалось: во время всей этой "бадяги" с приглашением Тедеско...НИКТО НИ РАЗУ ТАК И НЕ СМОГ ЛОГИЧНО ОБЪЯСНИТЬ ПОЧЕМУ ИМЕННОЭТОТ НЕМЕЦ И ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС))))))))))))
      Как, словно, кости кинули и выпалафамилия из многих других... НЕВНЯТНЫХ "ТРЕНЕРОВ"...

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      Рейтинг: +953

      solodealer 5 минут назад

      Давай до свидания...ЦОРНА ПРИХВАТИ!)))

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      Рейтинг: +8575

      cska-62 10 минут назад

      Уже писал об этом… Вынужден повторить!

      Никогда не смогу понять тренера, который Шюррле оставляет на скамейке запасных в нашем чемпионате... Во-первых, ему лишь 29 лет, во-вторых, равных по классу ему у нас ещё футболистов поискать...?!

      Шюррле – универсальный игрок! Может играть и на фланге полузащиты, и в нападении... В сборной Германии случайных игроков не бывает!!!

      1
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      Рейтинг: +1195

      serhio80 > cska-62 5 минут назад

      Вышел немец, разочаровал( работу тедеско можно будет оценивать только в мае.

      0
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      Рейтинг: +759

      Alex Flash > cska-62 24 секунды назад

      а в-третьих игрок после ангины явно не в форме

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      Рейтинг: +1168

      altezzik 13 минут назад

      Самый быстрый цикл в истории Спартака! Цикл уменьшается. Скоро схлопнется. Образуется черная дыра.

      0
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      Рейтинг: +7802

      alex1951 14 минут назад

      Беги,Доменико,беги и чем быстрее ,тем лучше......пока ,,умное ,, начальство табэ мозг не вынуло......
      Езжай домой .Справь Рождество,попей винища,зажри все это пиццой и ложи на Федюнчика,а то,что ты сдуру пообещал по приезду - будем считать дурацкой шуткой....а за тобой и Шырли рванет...иначе дурка обеспечена.

      0
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      Рейтинг: +574

      vladimir63 24 минуты назад

      а ведь всё что нужно было сделать - это убрать из команды глушака и комбаровых сразу после чемпионства !

      3
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      Рейтинг: +123

      Боцман52 > vladimir63 12 минут назад

      Да, чтоб не доводить команду до такого.

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      Рейтинг: +953

      solodealer > vladimir63 5 минут назад

      ТОЧНО!+

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      Рейтинг: +980

      kvm 28 минут назад

      давай, до свидания!

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      Рейтинг: +1389

      upiter622 30 минут назад

      БУ-ГА-ГА))))))))))))

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      Рейтинг: +1241

      Boeung777 32 минуты назад

      Да, игра была не о чём. Спартак даже выйти со своей половины не мог. Центр поля был полностью провален.

      1
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      Рейтинг: +1374

      playsh 33 минуты назад

      Ну что,Тевтонский рыцарь,не коротко ли забрало?

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