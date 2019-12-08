Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: – о проигрыше «Ростову»: «Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем»

Тедеско: – о проигрыше «Ростову»: «Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем»

8 декабря 2019, 21:29
20

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

— Мы очень расстроены таким результатом. Это было небольшое сумасшествие, «Ростов» ударил по воротам пять раз и забил четыре. У нас было много подходов и ударов, но мы забили только один. Я считаю, что счет немного завышен. Семь недель нашей работы прошло здесь, впереди много работы.

— Есть ли у вас претензии к игрокам по самоотдаче? Вы пытались их подбадривать, казалось, что они уже в отпуске.

— Я не согласен с вами. Была хорошая игра, все выложились по полной. У нас были моменты.. Было соревнование, кто больше ошибется в финальной трети поля. Увы, эффективность нашей игры на табло.

— Легко ли игроки воспринимают смену позиций и ролей? Игроки успевают понимать все требования?

— У нас молодые игроки, они голодные до побед, до новых знаний. К примеру, Бакаев знает схему 4-2-3-1, он привык к ней, ничего нового не было. Это вечный вопрос, какую схему выбрать. Бакаев может играть на разных позициях.

— У «Спартака» много высоких футболистов, но мало удачных подач с угловых. Почему нет других вариантов розыгрыша?

— Стандарты — очень важная часть игры. Большую роль играет синхронизация действий всех игроков, мы это осознаем и будем над этим работать.

— «Ростов» приехал с финансовыми проблемами и разорвал «Спартак», а вы рассказываете, как все хорошо. Это реально нормальный результат для вас?

— Если бы мы играли плохо, я бы сказал, что мы играем плохо, это не проблема для меня. Я всегда буду защищать своих игроков. Всегда. Сегодня у меня нет причин обвинять моих игроков. У нас молодая команда, неопытная команда. Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fancyfall
1575830077
тренер, пжл, уберите из команды мирзова. этот персонаж играет только на статистику по ударам, но не на результат
Ответить
GoLenaStop
1575830249
Счёт не такой, какой мог быть. Реально - 2-8 РОСТСЕЛЬМАШ!!
Ответить
Завулон new new
1575830523
"У нас молодая команда, неопытная команда" - Эва оно че Михалыч!(c)
Ответить
raritet
1575831750
Господин, Тедеско. Конечно и игроки вложили, как говориться свою лепту в результат. Но все равно, к чему такая скромность. :если напишите , что это и моя ошибка". Нужно уметь , честно, по нашему, по русски, заявить: сегодня я обделался, извините, не учел, что и команда соперника что-то будет делать на поле...
Ответить
житель СПб
1575832659
А вот это меня взбесило! У него никаких проблем! "Результат нормальный, играли хорошо". Даже журналист не выдержал - судя по последнему вопросу. Вот именно эта позиция, а не само поражение - безобразие! Он так и не понял пока, куда приехал, что это за страна, как у нас принято общаться между людьми. Печально.
Ответить
paracetamol
1575833737
Непонятно, что этот хмырь в команде делает. Только прыгает как козел, а игры как не было, так и нет. Только хуже.
Ответить
paracetamol
1575835325
Тедеско: «Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем, а если г-но по лысине размажьте - только обрадуюсь»
Ответить
JTherry
1575835420
У нас молодая команда, неопытная команда... ...Спартак - одна из самых молодых команд, это на самом деле так, но необученность игроков просто зашкаливает, ведь бить правильно и метко по воротам не умеют, Ростов ударил 5 раз и забил 4, а Спартак - 11 и забили 1... стандарты? еще недавно Спартак критиковали, что почти все голы забиваются со стандартов, но тогда были исполнители (Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано), а сегодняшний Спартак - унылое днище неэффективных и не умеющих разыграть элементарный угловой игроков (Бакаев, Мирзов и непонятно дорогой Тиль), и что самое странное тренера (Карреру) заставляли оправдываться за голы со стандартов...
Ответить
Томик
1575855313
И любой разговор о Спартаке приходит к разговору о Бакаеве. Видите ли он то лидер по передачам, то лидер по видению поля, то даже по рывкам с мячом. Зачем нам рассказывать, что он может играть на разных позициях. Если может, то почему не играет. Ведь то, что он демонстрирует от матча к матчу игрой в футбол не назовёшь. А сегодня ещё и Мирзова поставили. Когда увидел состав - сразу понял, что ничего хорошего сегодня не будет. Если только чудо не произойдёт. Чуда не произошло. Надеялся, что так не провалятся, но оказывается зря.
Ответить
Дядя Серёжа
1575856039
Блиц-криг не прошёл.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+