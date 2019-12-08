Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

— Мы очень расстроены таким результатом. Это было небольшое сумасшествие, «Ростов» ударил по воротам пять раз и забил четыре. У нас было много подходов и ударов, но мы забили только один. Я считаю, что счет немного завышен. Семь недель нашей работы прошло здесь, впереди много работы.

— Есть ли у вас претензии к игрокам по самоотдаче? Вы пытались их подбадривать, казалось, что они уже в отпуске.

— Я не согласен с вами. Была хорошая игра, все выложились по полной. У нас были моменты.. Было соревнование, кто больше ошибется в финальной трети поля. Увы, эффективность нашей игры на табло.

— Легко ли игроки воспринимают смену позиций и ролей? Игроки успевают понимать все требования?

— У нас молодые игроки, они голодные до побед, до новых знаний. К примеру, Бакаев знает схему 4-2-3-1, он привык к ней, ничего нового не было. Это вечный вопрос, какую схему выбрать. Бакаев может играть на разных позициях.

— У «Спартака» много высоких футболистов, но мало удачных подач с угловых. Почему нет других вариантов розыгрыша?

— Стандарты — очень важная часть игры. Большую роль играет синхронизация действий всех игроков, мы это осознаем и будем над этим работать.

— «Ростов» приехал с финансовыми проблемами и разорвал «Спартак», а вы рассказываете, как все хорошо. Это реально нормальный результат для вас?

— Если бы мы играли плохо, я бы сказал, что мы играем плохо, это не проблема для меня. Я всегда буду защищать своих игроков. Всегда. Сегодня у меня нет причин обвинять моих игроков. У нас молодая команда, неопытная команда. Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте