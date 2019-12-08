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    Тедеско: – о проигрыше «Ростову»: «Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

    — Мы очень расстроены таким результатом. Это было небольшое сумасшествие, «Ростов» ударил по воротам пять раз и забил четыре. У нас было много подходов и ударов, но мы забили только один. Я считаю, что счет немного завышен. Семь недель нашей работы прошло здесь, впереди много работы.

    — Есть ли у вас претензии к игрокам по самоотдаче? Вы пытались их подбадривать, казалось, что они уже в отпуске.

    — Я не согласен с вами. Была хорошая игра, все выложились по полной. У нас были моменты.. Было соревнование, кто больше ошибется в финальной трети поля. Увы, эффективность нашей игры на табло.

    — Легко ли игроки воспринимают смену позиций и ролей? Игроки успевают понимать все требования?

    — У нас молодые игроки, они голодные до побед, до новых знаний. К примеру, Бакаев знает схему 4-2-3-1, он привык к ней, ничего нового не было. Это вечный вопрос, какую схему выбрать. Бакаев может играть на разных позициях.

    — У «Спартака» много высоких футболистов, но мало удачных подач с угловых. Почему нет других вариантов розыгрыша?

    — Стандарты — очень важная часть игры. Большую роль играет синхронизация действий всех игроков, мы это осознаем и будем над этим работать.

    — «Ростов» приехал с финансовыми проблемами и разорвал «Спартак», а вы рассказываете, как все хорошо. Это реально нормальный результат для вас?

    — Если бы мы играли плохо, я бы сказал, что мы играем плохо, это не проблема для меня. Я всегда буду защищать своих игроков. Всегда. Сегодня у меня нет причин обвинять моих игроков. У нас молодая команда, неопытная команда. Если вы напишите, что эта игра — моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем.

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4473

      paracetamol 4 минуты назад

      Непонятно, что этот хмырь в команде делает. Только прыгает как козел, а игры как не было, так и нет. Только хуже.

      0
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      Рейтинг: +369

      житель СПб 22 минуты назад

      А вот это меня взбесило! У него никаких проблем! "Результат нормальный, играли хорошо". Даже журналист не выдержал - судя по последнему вопросу. Вот именно эта позиция, а не само поражение - безобразие! Он так и не понял пока, куда приехал, что это за страна, как у нас принято общаться между людьми. Печально.

      0
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      Рейтинг: +1374

      playsh 23 минуты назад

      Обделался Тевтонский рыцарь.Забрало коротковато.

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      Рейтинг: +1241

      Boeung777 27 минут назад

      Тиллю вообще нет места в тедескиной схему. Вообще не видел его на поле.

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      Рейтинг: +2161

      raritet 37 минут назад

      Господин, Тедеско. Конечно и игроки вложили, как говориться свою лепту в результат. Но все равно, к чему такая скромность. :если напишите , что это и моя ошибка". Нужно уметь , честно, по нашему, по русски, заявить: сегодня я обделался, извините, не учел, что и команда соперника что-то будет делать на поле...

      1
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      Рейтинг: +788

      evgevg13 40 минут назад

      Это было небольшое сумасшествие, «Ростов» ударил по воротам пять раз и забил четыре. У нас было много подходов и ударов, но мы забили только один. Тяжелоатлет может поднять 150 кг, но заказал 250. Сделал три подхода, но не поднял. Это по этому принципу???

      0
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      Рейтинг: +1897

      Борат 45 минут назад

      ГДЕ СТЕНОЧКИ-ЗАБЕГАНИЯ СПАРТАКОВСКИЕ КРУЖЕВА???
      СТЫДНО ЗА СПАРТАК!!!!

      -1
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      Рейтинг: +203

      Завулон new new 57 минут назад

      "У нас молодая команда, неопытная команда" - Эва оно че Михалыч!(c)

      1
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      Рейтинг: +123

      Боцман52 > Завулон new new 17 минут назад

      А что в этих словах не так?

      0
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      Рейтинг: +5701

      GoLenaStop 1 час назад

      Счёт не такой, какой мог быть.
      Реально - 2-8 РОСТСЕЛЬМАШ!!

      0
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      Рейтинг: +2012

      Fancyfall 1 час назад

      тренер, пжл, уберите из команды мирзова.
      этот персонаж играет только на статистику по ударам, но не на результат

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