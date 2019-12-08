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  • «Спартак» отстает от первого места на 23 очка. Это повторение антирекорда клуба

«Спартак» отстает от первого места на 23 очка. Это повторение антирекорда клуба

8 декабря 2019, 23:30
25

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» – 1:4.

Таким образом, «Спартак» остался на десятом месте в турнирной таблице по итогам первой части чемпионата.

В активе «Спартака» 22 очка, а у «Зенита», идущего первым, – 45. Отставание в 23 балла от лидера является повторением антирекорда московского клуба. Подобное отставание у «Спартака» от первого места случалось в сезоне-2014/15, когда командой руководил Мурат Якин. Тогда по итогам сезона «Спартак» набрал 44 очка, а «Зенит» – 67.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (25)
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Давид59
1575838365
Может я что-то путаю, но антирекорд Спартака - это был вылет из вышей лиги
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Бриг
1575838385
Спартаковские фаны ушли от обсуждения проблем Спартака. Заменили их мнимыми - в первую очередь кознями Газпрома, судейством предвзятым, полицейским беспределом и т.д. Вопрос о том, как удалось Чемпиона России так быстро развалить, распродав основных игроков и не взяв никого более или менее равноценного (исключение - Бакаев) давно не обсуждается. Почему? Кто этим руководит? Может быть как раз те, кто разваливал Спартак?
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Inkvizitor@
1575838485
пусть нахер в фнл летит как динамо
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paracetamol
1575839805
Написали бы сразу - вдвое с поросячьим хвостиком.
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nominum
1575854521
Да всегда есть спады и подъёмы у команд. И что вы ждёте от нового тренера? Мгновенного результата? Вряд ли. Вопрос в Федуне? Ну, может быть. В любом случае "Спартаку" удачи и побед. И клубным фанатам уважение за поднятие темы ментовского беспредела .
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Дядя Серёжа
1575854543
Если токарь не выполняет план, он получает очень-очень-очень ограниченную зарплату. А Умяров например? И все-все-все? Пример однако неудачный. У кого-нибудь остались знакомые токаря?
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evgevg13
1575858545
не много ли пиара вокруг московских команд? типа другие в лиге не играют? (я не про Зенит сейчас)
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somn
1575865754
Это виноваты Газпром, Зенит и судьи!
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dyema
1575867370
Зато фратрия на коне, со своими задвигонами и поисками правды, там где её нет. Гонору дофига, хамства и глупости ещё больше. В оглаве угла МЫ любимые, на остальных, в том числе на команду по..ер.
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Nevsky_RU
1575897888
И это еще с учетом 5 нарисованных спаму очков в первых 4х турах))) Этот коллектив если бы не судьи, располагался в зоне вылета))
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