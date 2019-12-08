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    «Спартак» отстает от первого места на 23 очка. Это повторение антирекорда клуба

    В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» – 1:4.

    Таким образом, «Спартак» остался на десятом месте в турнирной таблице по итогам первой части чемпионата.

    В активе «Спартака» 22 очка, а у «Зенита», идущего первым, – 45. Отставание в 23 балла от лидера является повторением антирекорда московского клуба. Подобное отставание у «Спартака» от первого места случалось в сезоне-2014/15, когда командой руководил Мурат Якин. Тогда по итогам сезона «Спартак» набрал 44 очка, а «Зенит» – 67.

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2019 23:30
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4502

      paracetamol 35 минут назад

      Написали бы сразу - вдвое с поросячьим хвостиком.

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      Рейтинг: +1081

      alarm 52 минуты назад

      позор визгунам! стыдно за свинохвостых!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Inkvizitor@ 57 минут назад

      пусть нахер в фнл летит как динамо

      0
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      Рейтинг: +1432

      Бриг 59 минут назад

      Спартаковские фаны ушли от обсуждения проблем Спартака. Заменили их мнимыми - в первую очередь кознями Газпрома, судейством предвзятым, полицейским беспределом и т.д. Вопрос о том, как удалось Чемпиона России так быстро развалить, распродав основных игроков и не взяв никого более или менее равноценного (исключение - Бакаев) давно не обсуждается. Почему? Кто этим руководит? Может быть как раз те, кто разваливал Спартак?

      5
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      Рейтинг: +145

      Brabus71 > Бриг 12 минут назад

      Я уверен, что специально никто не разваливал, здесь очевидная явная некомпетентность менеджмента иначе как объяснить, что неизвестный игрок из Казахстана вваливает две штуки игрокам которых без ума пиарили пол сезона

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      Рейтинг: +168

      Semenycch > Бриг 12 минут назад

      Очень похоже на субботний бред армейцев.

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      Рейтинг: +1078

      Давид59 59 минут назад

      Может я что-то путаю, но антирекорд Спартака - это был вылет из вышей лиги

      -1
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      Рейтинг: +29

      Inkvizitor@ 1 час назад

      щас бы спартачам хаять наши клубы в еврокубках ))

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