«Спартак» отстает от первого места на 23 очка. Это повторение антирекорда клуба

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» – 1:4.

Таким образом, «Спартак» остался на десятом месте в турнирной таблице по итогам первой части чемпионата.

В активе «Спартака» 22 очка, а у «Зенита», идущего первым, – 45. Отставание в 23 балла от лидера является повторением антирекорда московского клуба. Подобное отставание у «Спартака» от первого места случалось в сезоне-2014/15, когда командой руководил Мурат Якин. Тогда по итогам сезона «Спартак» набрал 44 очка, а «Зенит» – 67.

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Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»