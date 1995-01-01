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    «Сочи» объявил о назначении Федотова новым главным тренером

    Новым главным тренером «Сочи» стал Владимир Федотов.

    По информации пресс-службы клуба РПЛ, к своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020 году после выхода команды из отпуска.

    • Ранее Федотов возглавлял «Оренбург», откуда ушел 7 декабря.
    • При нем «Оренбург» добился наивысшего результата в истории, заняв в прошлом сезоне седьмое место в чемпионате.
    • «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков после 19 матчей.

    «Оренбург» объявил об уходе Федотова и назначении Емельянова новым главным тренером

    Источник: официальный сайт «Сочи»

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