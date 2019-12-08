«Сочи» объявил о назначении Федотова новым главным тренером

Новым главным тренером «Сочи» стал Владимир Федотов.

По информации пресс-службы клуба РПЛ, к своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020 году после выхода команды из отпуска.

Ранее Федотов возглавлял «Оренбург», откуда ушел 7 декабря.

При нем «Оренбург» добился наивысшего результата в истории, заняв в прошлом сезоне седьмое место в чемпионате.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков после 19 матчей.

«Оренбург» объявил об уходе Федотова и назначении Емельянова новым главным тренером