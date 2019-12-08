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«Сочи» объявил о назначении Федотова новым главным тренером

8 декабря 2019, 20:31
4

Новым главным тренером «Сочи» стал Владимир Федотов.

По информации пресс-службы клуба РПЛ, к своим обязанностям в «Сочи» Федотов приступит в 2020 году после выхода команды из отпуска.

  • Ранее Федотов возглавлял «Оренбург», откуда ушел 7 декабря.
  • При нем «Оренбург» добился наивысшего результата в истории, заняв в прошлом сезоне седьмое место в чемпионате.
  • «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков после 19 матчей.

«Оренбург» объявил об уходе Федотова и назначении Емельянова новым главным тренером

Источник: официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Федотов Владимир
Комментарии (4)
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Ганнибал Лектор
1575828660
Удачи ему и его команде!
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titata
1575836190
успеет ли вытащить команду, не так много игр осталось
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SPbZenit12
1575837027
Как в воду глядел. Сразу сказал, что он в Сочи пойдет
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Sky Spartak
1575840204
Столько в Оренбурге был и сделал в этой команде.. до конца не верил,что это правда..скорее всего не было в конце доверия от руководства......
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