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РПЛ. «Сочи» сыграл вничью с «Рубином» и ушел на перерыв последним в таблице

8 декабря 2019, 18:23
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«Сочи» и «Рубин» в последнем матче перед зимней паузой в чемпионате России сыграли вничью. У гостей отличился нападающий Евгений Марков, перешедший летом из «Динамо».

У сочинцев, согласно сведениям СМИ, вскоре должен появиться новый главный тренер – Владимир Федотов. В игре с «Рубином» южанами руководил бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Сочи – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лагатор, 39; 1:1 – Марков, 49.

«Сочи»: Н. Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко (Цаллагов, 74), Бурмистров (Колдунов, 62), Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян (А. Заболотный, 52).

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберeзкин (Башкиров, 84), Иг. Коновалов, Зуев (Кипиани, 87), Давиташвили (Кварацхелия, 46), Марков.

Предупреждения: Колдунов, 63 – Марков, 85.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин
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Spinorr
1575827859
Рубин собрался в ФНЛ? Может Кафанова попросить возглавить клуб?
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