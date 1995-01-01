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    РПЛ. «Сочи» сыграл вничью с «Рубином» и ушел на перерыв последним в таблице

    «Сочи» и «Рубин» в последнем матче перед зимней паузой в чемпионате России сыграли вничью. У гостей отличился нападающий Евгений Марков, перешедший летом из «Динамо».

    У сочинцев, согласно сведениям СМИ, вскоре должен появиться новый главный тренер – Владимир Федотов. В игре с «Рубином» южанами руководил бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Сочи – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лагатор, 39; 1:1 – Марков, 49.

    «Сочи»: Н. Заболотный, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко (Цаллагов, 74), Бурмистров (Колдунов, 62), Полоз, Мостовой, Лагатор, Карапетян (А. Заболотный, 52).

    «Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Могилевец, Подберeзкин (Башкиров, 84), Иг. Коновалов, Зуев (Кипиани, 87), Давиташвили (Кварацхелия, 46), Марков.

    Предупреждения: Колдунов, 63 – Марков, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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