Каррера: «За АЕК отдам душу и тело. Сделаю все для счастья фанатов»

Греческий АЕК назначил на пост главного тренера Массимо Карреру. Итальянец дал комментарий после подписания контракта в Афинах.

«Спасибо АЕКу, что позволили мне прийти в большую команду. Отдам за нее душу и тело. Хочу видеть клуб, который будет играть в футбол. Майки спортсменов должны быть потными. Хочу видеть страсть от болельщиков. Сделаю все, чтобы фанаты были счастливы», – сказал Каррера.