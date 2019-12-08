Каррера: «За АЕК отдам душу и тело. Сделаю все для счастья фанатов»

Греческий АЕК назначил на пост главного тренера Массимо Карреру. Итальянец дал комментарий после подписания контракта в Афинах.
«Спасибо АЕКу, что позволили мне прийти в большую команду. Отдам за нее душу и тело. Хочу видеть клуб, который будет играть в футбол. Майки спортсменов должны быть потными. Хочу видеть страсть от болельщиков. Сделаю все, чтобы фанаты были счастливы», – сказал Каррера.
- Итальянец находился без работы больше года.
- Последнее место работы – «Спартак».
- АЕК рассматривал кандидатуру Леонида Слуцкого.
Источник: официальный сайт АЕКа