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  • Каррера: «За АЕК отдам душу и тело. Сделаю все для счастья фанатов»

Каррера: «За АЕК отдам душу и тело. Сделаю все для счастья фанатов»

8 декабря 2019, 17:23
9

Греческий АЕК назначил на пост главного тренера Массимо Карреру. Итальянец дал комментарий после подписания контракта в Афинах.

«Спасибо АЕКу, что позволили мне прийти в большую команду. Отдам за нее душу и тело. Хочу видеть клуб, который будет играть в футбол. Майки спортсменов должны быть потными. Хочу видеть страсть от болельщиков. Сделаю все, чтобы фанаты были счастливы», – сказал Каррера.

Источник: официальный сайт АЕКа
Италия. Серия А Греция. Суперлига АЕК Каррера Массимо
Комментарии (9)
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RJM555
1575815989
ну а тело то тело - зачем!!!))
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vladik12
1575816027
Массимо, пожелаем тебе одно: пусть в твоей команде никогда не будет таких экземпляров, как Глушаков.
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giluxa1963
1575816304
ну вот теперь все и убедятся что это за тренер
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Yev
1575817382
Сердце, почки и печень - это нормально. С душой - погорячился. Удачи, Массимо!
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cska-62
1575819496
Удачи, Массимо! Вне зависимости от клубных пристрастий, Каррера в России - это имя!!! Вписанное в нашу историю футбола!
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Best_forever
1575820556
Во дает! За спам же уже все отдал! Классный геймер - как в компе - куча жизней
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Mazai-NN
1575820559
Мля этому чуваку от души удачи. Посмотрим что получится. Хотелось бы чтоб он доказал некоторым старым маразматикам что тот результат что он сделал не было наследие Аленичева.
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Серж 69
1575827137
Ну давай,удачи!Такие заявления нужно оправдывать,греки народ горячий.Будем следить,удачи,пусть слова не расходятся с делом! P.S.Мы пока не счастливы,несчастны,можно сказать,Тедеско много чего вещал,а вот результата нет...
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