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    Каррера: «За АЕК отдам душу и тело. Сделаю все для счастья фанатов»

    Греческий АЕК назначил на пост главного тренера Массимо Карреру. Итальянец дал комментарий после подписания контракта в Афинах.

    «Спасибо АЕКу, что позволили мне прийти в большую команду. Отдам за нее душу и тело. Хочу видеть клуб, который будет играть в футбол. Майки спортсменов должны быть потными. Хочу видеть страсть от болельщиков. Сделаю все, чтобы фанаты были счастливы», – сказал Каррера.

    Источник: официальный сайт АЕКа

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      sngеn 16 минут назад

      Если делаете стaвки -> portal-bet.ru

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      Рейтинг: -156

      DonBaton II 52 минуты назад

      Где-то это херню уже это этого пистабола слышали

      1
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      Рейтинг: +4339

      Mazai-NN 1 час назад

      Мля этому чуваку от души удачи. Посмотрим что получится. Хотелось бы чтоб он доказал некоторым старым маразматикам что тот результат что он сделал не было наследие Аленичева.

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      Рейтинг: +191

      Best_forever 1 час назад

      Во дает! За спам же уже все отдал! Классный геймер - как в компе - куча жизней

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      Рейтинг: +8565

      cska-62 1 час назад

      Удачи, Массимо! Вне зависимости от клубных пристрастий, Каррера в России - это имя!!! Вписанное в нашу историю футбола!

      3
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      Рейтинг: +3711

      Yev 1 час назад

      Сердце, почки и печень - это нормально. С душой - погорячился.
      Удачи, Массимо!

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      Рейтинг: +1640

      giluxa1963 2 часа назад

      ну вот теперь все и убедятся что это за тренер

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      Рейтинг: +3802

      vladik12 2 часа назад

      Массимо, пожелаем тебе одно: пусть в твоей команде никогда не будет таких экземпляров, как Глушаков.

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      Рейтинг: +198

      RJM555 2 часа назад

      ну а тело то тело - зачем!!!))

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