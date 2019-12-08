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  • Сульшер: «Мы должны были обыгрывать «Манчестер Сити» в три или четыре мяча»

Сульшер: «Мы должны были обыгрывать «Манчестер Сити» в три или четыре мяча»

8 декабря 2019, 09:01
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«Мы запомним этот матч. «Манчестер Юнайтед» выглядел очень опасно, когда контролировал мяч и шел вперед против, возможно, лучшей команды мира.

Наша команда была великолепной. Мы создали очень много шансов. Думаю, мы должны были выигрывать в три или четыре мяча, но Эдерсон хорошо отстоял в воротах», – сказал Сульшер.

  • «Манчестер Сити» идет на третьем месте в таблице, набрав 32 очка.
  • «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку, имея 24 балла.

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (5)
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BAIv
1575791317
МС спад у МЮ просветление, звезды сложились.
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Yev
1575816093
Говорящий дрыщь! Смотри осторожно, а то Погба в угол поставит.
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BARCLAYS_APL
1575829971
Фантазия от бога белобрысый л о х
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Benifacto
1575849354
да кафик и был на вас говорящий что -3 сделаете)))
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