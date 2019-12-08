Сульшер: «Мы должны были обыгрывать «Манчестер Сити» в три или четыре мяча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 16-го тура АПЛ.

«Мы запомним этот матч. «Манчестер Юнайтед» выглядел очень опасно, когда контролировал мяч и шел вперед против, возможно, лучшей команды мира.

Наша команда была великолепной. Мы создали очень много шансов. Думаю, мы должны были выигрывать в три или четыре мяча, но Эдерсон хорошо отстоял в воротах», – сказал Сульшер.

«Манчестер Сити» идет на третьем месте в таблице, набрав 32 очка.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку, имея 24 балла.

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