Тедеско: «Дисквалифицированного Жиго в игре с «Ростовом» могут заменить Гапонов и Крал»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

— Кто заменит Жиго в матче с «Ростовом», который дисквалифицирован?

— Гапонов хорошо играл в матче с «Крыльями Советов», он хорошо тренируется. Также может сыграть Крал. Мы, скорее всего, сыграем в нашу тактику в три защитника.

— Что вы можете сказать о «Ростове», с которым не так давно вы уже играли в кубковом противостоянии?

— Это будет другая игра. «Ростов» будет нас прессинговать на протяжении всего матча, будет много контратак. Это то, что они делают всегда и делают хорошо. У них хорошая команда с хорошими исполнителями. Матч будет для нас очень сложным и интересным.

— Когда у команды появится полноценный план Б? Соперники начали привыкать к тактике «Спартака».

— Даже используя одну и ту же схему, можно играть по-разному. Мы играем в три защитника не постоянно. С «Рубином» и «Зенитом» мы меняли нашу тактику. У нас есть планы b, c, d, e.