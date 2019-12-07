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    Тедеско: «Дисквалифицированного Жиго в игре с «Ростовом» могут заменить Гапонов и Крал»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

    — Кто заменит Жиго в матче с «Ростовом», который дисквалифицирован?

    Гапонов хорошо играл в матче с «Крыльями Советов», он хорошо тренируется. Также может сыграть Крал. Мы, скорее всего, сыграем в нашу тактику в три защитника.

    — Что вы можете сказать о «Ростове», с которым не так давно вы уже играли в кубковом противостоянии?

    — Это будет другая игра. «Ростов» будет нас прессинговать на протяжении всего матча, будет много контратак. Это то, что они делают всегда и делают хорошо. У них хорошая команда с хорошими исполнителями. Матч будет для нас очень сложным и интересным.

    — Когда у команды появится полноценный план Б? Соперники начали привыкать к тактике «Спартака».

    — Даже используя одну и ту же схему, можно играть по-разному. Мы играем в три защитника не постоянно. С «Рубином» и «Зенитом» мы меняли нашу тактику. У нас есть планы b, c, d, e.

    • Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 8 декабря, начало – в 19:00 по московскому времени.
    • «Ростов» (31 очко) занимает пятое место в таблице РПЛ.
    • «Спартак» (22) располагается на девятой строчке.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10712

      vka1970 1 час назад

      Жду когда Борат сделает себе харакири.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6337

      piligrim1986 > vka1970 19 минут назад

      он уже лоботомию сделал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1888

      Борат 2 часа назад

      Жду уверенную победу Ростова, кб шарфы брошенные на поле и массовый уход хряков с открывахи задолго до финального свистка...
      Надеюсь, будет очень стыдно за спартак!

      0
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      Рейтинг: +1155

      serhio80 > Борат 40 минут назад

      Борат, ты феерический долбоеп) да, будет массовый уход задолго до финального свистка)

      0
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