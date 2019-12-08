Тедеско: «Дисквалифицированного Жиго в игре с «Ростовом» могут заменить Гапонов и Крал»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».
— Кто заменит Жиго в матче с «Ростовом», который дисквалифицирован?
— Гапонов хорошо играл в матче с «Крыльями Советов», он хорошо тренируется. Также может сыграть Крал. Мы, скорее всего, сыграем в нашу тактику в три защитника.
— Что вы можете сказать о «Ростове», с которым не так давно вы уже играли в кубковом противостоянии?
— Это будет другая игра. «Ростов» будет нас прессинговать на протяжении всего матча, будет много контратак. Это то, что они делают всегда и делают хорошо. У них хорошая команда с хорошими исполнителями. Матч будет для нас очень сложным и интересным.
— Когда у команды появится полноценный план Б? Соперники начали привыкать к тактике «Спартака».
— Даже используя одну и ту же схему, можно играть по-разному. Мы играем в три защитника не постоянно. С «Рубином» и «Зенитом» мы меняли нашу тактику. У нас есть планы b, c, d, e.
- Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 8 декабря, начало – в 19:00 по московскому времени.
- «Ростов» (31 очко) занимает пятое место в таблице РПЛ.
- «Спартак» (22) располагается на девятой строчке.