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  • Тедеско: «Дисквалифицированного Жиго в игре с «Ростовом» могут заменить Гапонов и Крал»

Тедеско: «Дисквалифицированного Жиго в игре с «Ростовом» могут заменить Гапонов и Крал»

8 декабря 2019, 07:46
8

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

— Кто заменит Жиго в матче с «Ростовом», который дисквалифицирован?

Гапонов хорошо играл в матче с «Крыльями Советов», он хорошо тренируется. Также может сыграть Крал. Мы, скорее всего, сыграем в нашу тактику в три защитника.

— Что вы можете сказать о «Ростове», с которым не так давно вы уже играли в кубковом противостоянии?

— Это будет другая игра. «Ростов» будет нас прессинговать на протяжении всего матча, будет много контратак. Это то, что они делают всегда и делают хорошо. У них хорошая команда с хорошими исполнителями. Матч будет для нас очень сложным и интересным.

— Когда у команды появится полноценный план Б? Соперники начали привыкать к тактике «Спартака».

— Даже используя одну и ту же схему, можно играть по-разному. Мы играем в три защитника не постоянно. С «Рубином» и «Зенитом» мы меняли нашу тактику. У нас есть планы b, c, d, e.

  • Матч «Спартак» – «Ростов» состоится 8 декабря, начало – в 19:00 по московскому времени.
  • «Ростов» (31 очко) занимает пятое место в таблице РПЛ.
  • «Спартак» (22) располагается на девятой строчке.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Жиго Самуэль Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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vka1970
1575785937
Жду когда Борат сделает себе харакири.
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paracetamol
1575792546
Ставь попа Гапона, он поможет.
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baden69
1575793789
- У Вас есть план, "мистер Фикс"? - о, да, у меня есть планы b, c, d, e....
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