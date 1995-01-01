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    Зинченко готов сыграть с «Манчестер Юнайтед», Агуэро пропустит матч

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Александр Зинченко готов принять участие в матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    По словам испанского специалиста, украинец последние несколько дней тренировался в общей группе, однако пока неизвестно, сможет ли он отыграть 90 минут.

    Также Гвардиола заявил, что манкунианское дерби из-за травмы пропустит нападающий Серхио Агуэро.

    • Матч «Ман Сити» – «Ман Юнайтед» состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.
    • Зинченко не выходил на поле с 14 октября, а Агуэро – с 23 ноября.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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