Зинченко готов сыграть с «Манчестер Юнайтед», Агуэро пропустит матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Александр Зинченко готов принять участие в матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

По словам испанского специалиста, украинец последние несколько дней тренировался в общей группе, однако пока неизвестно, сможет ли он отыграть 90 минут.

Также Гвардиола заявил, что манкунианское дерби из-за травмы пропустит нападающий Серхио Агуэро.