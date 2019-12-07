Зинченко готов сыграть с «Манчестер Юнайтед», Агуэро пропустит матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Александр Зинченко готов принять участие в матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
По словам испанского специалиста, украинец последние несколько дней тренировался в общей группе, однако пока неизвестно, сможет ли он отыграть 90 минут.
Также Гвардиола заявил, что манкунианское дерби из-за травмы пропустит нападающий Серхио Агуэро.
- Матч «Ман Сити» – «Ман Юнайтед» состоится сегодня в 20:30 по московскому времени.
- Зинченко не выходил на поле с 14 октября, а Агуэро – с 23 ноября.
Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»