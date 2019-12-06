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«Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру

6 декабря 2019, 18:33
21

Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к уходу из команды в зимнее трансферное окно, пишет Goal.

Жиру хочет уйти из-за отсутствия игровой практики. В качестве замены французу клуб рассматривает форварда ЦСКА Федора Чалова.

Sky Sports: «Челси» может приобрести Чалова зимой

The Telegraph: Лэмпард получит на зимние трансферы «Челси» 177 миллионов


Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Челси ЦСКА Жиру Оливье Чалов Федор
Комментарии (21)
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InterMilLano1908
1575647482
Я уже несколько месяцев пишу что чалов в челси уйдет зимой... Тут плевать будет он играть или нет, чисто подгон ромы Гинеру. Надеюсь все организуют ибо чалов никакущий
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egor tikhonov
1575650534
ну-ну....а Миранчука вместо Азара)))) хорош нести ахенею в массы. вы не 1 канал.
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Фан666
1575652327
То есть не играть вместо жиру будет Федя. Но Федя может ещё и беговые дорожки подметать на досуге и мячики мыть
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САДЫЧОК
1575653397
....да , он еле ноги передвигает, к сожалению.
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polt
1575653915
Афуенно равноценная замена, кроме Чалова конечно больше никого нет. Чалов стухает в ЦСКА, ему подавай Челси.
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CSKA471
1575655461
Утка, гребаная утка, чувак с чутьем и обоими ногами, психология к сожалению его пока портит, ну посмотрим, еще не вечер, но ему точно не в англию пока
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Lesha VV
1575659671
Смех да и только )
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Nerlinger
1575661277
Не смеши мои копыта !!!
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vmonomah17
1575665167
А почему не Сычева? Свободный агент же))
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ivanthebest
1575670146
Всё сходится. Оливье только мячики на тренировке по сути приносил. В Федькины обязанности ещё будет входить режим "водоноса". Однако, даже с этой опцией, не понимаю, зачем платить 20+ лямов, когда можно выписать п..здюка из молодёжки, который с теми же функциями справится куда лучше Федьки)
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