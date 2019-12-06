«Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к уходу из команды в зимнее трансферное окно, пишет Goal.

Жиру хочет уйти из-за отсутствия игровой практики. В качестве замены французу клуб рассматривает форварда ЦСКА Федора Чалова.

В этом сезоне РПЛ 21-летний Чалов провел 18 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» готов приобрести Чалова за 29 млн евро.

Также сообщалось об интересе к Чалову со стороны «Севильи», «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас».

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