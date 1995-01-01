Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    «Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру близок к уходу из команды в зимнее трансферное окно, пишет Goal.

    Жиру хочет уйти из-за отсутствия игровой практики. В качестве замены французу клуб рассматривает форварда ЦСКА Федора Чалова.

    Sky Sports: «Челси» может приобрести Чалова зимой

    The Telegraph: Лэмпард получит на зимние трансферы «Челси» 177 миллионов


    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -120

      DonBaton II 7 минут назад

      Сменить хоть как-то забивающее бревно на бесполезное дерьмо? Отличный ход,Членси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Decorhome 19 минут назад

      Интересно чем дело закончится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      mama1991 22 минуты назад

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10745

      vladimir-7 28 минут назад

      Ну и выходите с предложением в ЦСКА и к Чалову для подготовки и подписания контракта, а сумму за игрока скорректируете в процессе
      переговоров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3111

      InterMilLano1908 37 минут назад

      Я уже несколько месяцев пишу что чалов в челси уйдет зимой... Тут плевать будет он играть или нет, чисто подгон ромы Гинеру. Надеюсь все организуют ибо чалов никакущий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      АКМ-74У 42 минуты назад

      Бред!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10745

      vladimir-7 > АКМ-74У 26 минут назад

      Был бы бред, если бы Чалов переходил в КС.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru