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  • Ерохин, Сутормин, Шатов – в старте «Зенита» на матч с «Динамо». Филипп, Ордец, Шиманьски сыграют у гостей

Ерохин, Сутормин, Шатов – в старте «Зенита» на матч с «Динамо». Филипп, Ордец, Шиманьски сыграют у гостей

6 декабря 2019, 18:04
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 19-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Мусаев, Мак.

«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.

Запасные: Лещук, Сангаре, Евгеньев, Шуньич, Каборе, Кардозу, Соснин, Грулeв, Н’Жи, Обольский, Панченко, Шейдаев.

  • Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало матча – в 19:30 мск.
  • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Шатов Олег Ерохин Александр Сутормин Алексей
Комментарии (7)
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Давид59
1575645431
Впервые все лучшие - на поле. Усиливать некем. Жирков и Кузяев - в лазарете, Оздоеву Мешков сдуру красную влепил
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ilichkadr
1575646982
А состав-то самый боевой. Надо ставить динамиков на место!
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Горкин Блеванов
1575647982
Стандартный сценарий развития событий: грубая игра, потом вопли о плохом судействе, всё по методичке
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tushkanlz
1575649536
Шатов,как-то,...не обнадёживает.Да и Ерохин тоже - "как-то"...Посмотрим, может обойдётся и без "как-то". А «Динамо» обязано биться.Всем удачи!
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