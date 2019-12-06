Ерохин, Сутормин, Шатов – в старте «Зенита» на матч с «Динамо». Филипп, Ордец, Шиманьски сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 19-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Мусаев, Мак.
«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.
Запасные: Лещук, Сангаре, Евгеньев, Шуньич, Каборе, Кардозу, Соснин, Грулeв, Н’Жи, Обольский, Панченко, Шейдаев.
- Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало матча – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
Источник: сайт РПЛ