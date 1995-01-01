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    Ерохин, Сутормин, Шатов – в старте «Зенита» на матч с «Динамо». Филипп, Ордец, Шиманьски сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 19-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Мусаев, Мак.

    «Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.

    Запасные: Лещук, Сангаре, Евгеньев, Шуньич, Каборе, Кардозу, Соснин, Грулeв, Н’Жи, Обольский, Панченко, Шейдаев.

    • Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, начало матча – в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +317

      tushkanlz 3 минуты назад

      Шатов,как-то,...не обнадёживает.Да и Ерохин тоже - "как-то"...Посмотрим, может обойдётся и без "как-то". А «Динамо» обязано биться.Всем удачи!

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      Рейтинг: +225

      Горкин Блеванов 29 минут назад

      Стандартный сценарий развития событий: грубая игра, потом вопли о плохом судействе,
      всё по методичке

      0
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      Рейтинг: +5594

      ilichkadr 45 минут назад

      А состав-то самый боевой. Надо ставить динамиков на место!

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      Рейтинг: +1012

      Давид59 1 час назад

      Впервые все лучшие - на поле. Усиливать некем. Жирков и Кузяев - в лазарете, Оздоеву Мешков сдуру красную влепил

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