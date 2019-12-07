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Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Зенит - Динамо

06.12.2019, Пятница, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 19 тур Зенит - Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
5 тур
10 августа, суббота 19:00 Динамо 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 21:00 Зенит 2:0 Динамо
11 тур
21 октября, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Товарищеские матчи 2018

8 июля, воскресенье 18:00 Зенит 5:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
18 апреля, среда 19:30 Зенит 2:1 Динамо
9 тур
10 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Динамо 0:3 Зенит
1 тур
19 июля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
22 марта, воскресенье 13:30 Динамо 0:1 Зенит
7 тур
13 сентября, суббота 18:30 Зенит 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 13:30 Зенит 0:3 Динамо
6 тур
24 августа, суббота 13:30 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
17 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Зенит
2 тур
28 июля, суббота 13:30 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
41 тур
28 апреля, суббота 20:15 Зенит 2:1 Динамо
35 тур
16 марта, пятница 19:00 Динамо 1:5 Зенит
Россия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда 20:30 Зенит 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 18:30 Зенит 0:0 Динамо
12 тур
10 июня, пятница 20:00 Динамо 1:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
14 августа, суббота 16:00 Зенит 1:1 Динамо
3 тур
27 марта, суббота 18:30 Динамо 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
4 октября, воскресенье 18:30 Зенит 2:1 Динамо
10 тур
24 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 Зенит 1:1 Динамо
15 тур
26 июля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Зенит
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:30 Зенит 9:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 14:00 Динамо 4:2 Зенит
5 тур
14 апреля, суббота 14:00 Зенит 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
13 тур
30 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:2 Зенит
28 тур
6 июля, четверг 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
16 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Зенит
1 тур
12 марта, суббота 16:00 Зенит 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
30 августа, понедельник 00:00 Динамо 0:2 Зенит
10 тур
8 мая, суббота 00:00 Зенит 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
30 августа, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Динамо 7:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
19 августа, понедельник 00:00 Зенит 1:2 Динамо
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Зенит
Чемпионат России 2001
20 тур
5 августа, воскресенье 00:00 Динамо 1:3 Зенит
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Зенит 2:1 Динамо
Чемпионат России 2000
18 тур
5 июля, среда 00:00 Динамо 1:2 Зенит
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Зенит 0:1 Динамо
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Зенит
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Зенит 1:1 Динамо
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Динамо 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Динамо 0:0 Зенит
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Зенит 0:0 Динамо
Чемпионат России 1996
19 тур
27 июля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Динамо
5 тур
31 марта, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 7 декабря 2019, 15:25

    Зенит с очередной победой! Урааааааа!

    0
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    Рейтинг: +2269

    dyema 6 декабря 2019, 21:26

    С победой!!!
    Зенит Чемпион!!!

    5
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    Рейтинг: +2269

    dyema 6 декабря 2019, 21:18

    Динамо сдалось, причём давно, даже не пытается, против Зенита, который пешком ходит...

    4
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 6 декабря 2019, 20:58

    вы посмотрите, что в Туле творится...

    3
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > evgevg13 6 декабря 2019, 21:00

    Черевченко - красавчик, с пустыми закромами чудеса творит

    7
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 > MaxRnD 6 декабря 2019, 21:00

    согласен

    1
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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan > MaxRnD 6 декабря 2019, 21:11

    К сожалению, сейчас и у Палыча эти закрома пусты. Мурило, Живоглядов, Тугарев, Коченков и Эдер в стартовом составе.

    0
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > Red-Green_fan 6 декабря 2019, 21:22

    Ну всяко разно даже это на голову лучше, чем то, что играет у Арсенала., просто сегодня не ваш день. Бывает

    5
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > evgevg13 6 декабря 2019, 21:30

    Туляки молодцы!!!!!!!!!!!!

    2
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 > ilichkadr 6 декабря 2019, 21:33

    4-0 это круто

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan > MaxRnD 10 декабря 2019, 04:39

    Да уж, не говори

    1
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 6 декабря 2019, 20:30

    Всё пока закономерно. Зенит прокачивают уже не первый год, Динамо в стадии становления. Так что ничего страшного не случилось. Более сильные выигрывают у слабых. Посмотрим через пару- тройку лет.

    3
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > evgevg13 6 декабря 2019, 20:36

    Если взять последние два тура РПЛ, в которых вы из 4 мячей 3 забили с пенальти, то вам как минимум очень нескромно жаловаться на то, что Зенит прокачивают ...

    5
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 > MaxRnD 6 декабря 2019, 20:41

    а я и не жалуюсь, просто констатирую факт

    0
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 > MaxRnD 6 декабря 2019, 20:42

    я же не говорю, что прокачивать команду- это плохо, наоборот- это правильно

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > evgevg13 6 декабря 2019, 20:42

    Хорошо - не "жаловаться", а "констатировать" ))

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 6 декабря 2019, 20:23

    М-да, а я ставку всего лишь на 3-0 сделал ..
    Печалька, походу план перевыполнят и вчистую ...

    6
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > MaxRnD 6 декабря 2019, 20:26

    Ну, позвони Семаку, мож и войдёт в твоё положение? (с).

    5
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    ...
    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > ilichkadr 6 декабря 2019, 20:27

    Он мои проблемы со своей зарплатой не поймёт ))

    7
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  • ...
    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 6 декабря 2019, 20:22

    Что-то хрюканы даже не хрюкают? С чего бы это, куда подевались, ни Газпрома, ни ВАРа, ни судей..............!??

    3
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  • ...
    Рейтинг: +2269

    dyema 6 декабря 2019, 20:20

    ДЗЮБА!!!
    И КТО ГОВОРИЛ ЧТО ОН ДЕРЕВЯННЫЙ?!!!
    СУПЕР ГОЛЛЛ!!!

    1
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  • ...
    Рейтинг: +2269

    dyema 6 декабря 2019, 20:19

    В обороне просто СУПЕР!

    2
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  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 6 декабря 2019, 20:12

    А зенитовцы то ай да молодцы!

    3
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