Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Моуринью: «После поражения от «МЮ» я увидел грустную раздевалку, грустный автобус и грустный самолет»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    «Нам нужно улучшить игру в защите. Мы пропустили по два мяча в каждой игре. Мы пропускаем простые голы. Мы должны работать над этим, но это непросто, так как вчера у нас был день на восстановление, а мы играем завтра. Анализ и комментарий помогает, поэтому, надеюсь, мы получим что-нибудь положительное из отрицательного. Это не оборона, а оборонительный процесс. Я не смотрю на индивидуальные действия игроков. Их на поле 11 человек.

    После поражения от «Манчестер Юнайтед» я увидел грустную раздевалку, грустный автобус и грустный самолет, и это не то, что мне нравится после поражений. Я думаю, что после проигранных матчей не нужно расстраиваться. Нужно быть выше этого, ты должен быть раззадорен и зол. Грустить – не значит решать проблемы. Очевидно, что они у нас есть, но нам нужно время для работы. Но у нас есть качественные игроки и хорошая атмосфера в раздевалке», – сказал Моуринью.

    • После 15 туров «Тоттенхэм» идет на восьмом месте в таблице.
    • В субботу команда Моуринью примет «Бернли», начало матча – в 18:00 мск.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:55
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +848

      Frankfurt Am Main 29 минут назад

      А сколько км от Лондона до Манчестера интересно, что прям на самолёте летают по карликовой стране..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +609

      Flydis 51 минуту назад

      Принимаются шутки про грустный автобус Моуриньо)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Бомбардиръ 1 час назад

      И какого-то грустного человека в зеркале...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      FRZZ 1 час назад

      Моур с возрастом поумнел по всей видимости.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru