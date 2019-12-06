Моуринью: «После поражения от «МЮ» я увидел грустную раздевалку, грустный автобус и грустный самолет»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Нам нужно улучшить игру в защите. Мы пропустили по два мяча в каждой игре. Мы пропускаем простые голы. Мы должны работать над этим, но это непросто, так как вчера у нас был день на восстановление, а мы играем завтра. Анализ и комментарий помогает, поэтому, надеюсь, мы получим что-нибудь положительное из отрицательного. Это не оборона, а оборонительный процесс. Я не смотрю на индивидуальные действия игроков. Их на поле 11 человек.

После поражения от «Манчестер Юнайтед» я увидел грустную раздевалку, грустный автобус и грустный самолет, и это не то, что мне нравится после поражений. Я думаю, что после проигранных матчей не нужно расстраиваться. Нужно быть выше этого, ты должен быть раззадорен и зол. Грустить – не значит решать проблемы. Очевидно, что они у нас есть, но нам нужно время для работы. Но у нас есть качественные игроки и хорошая атмосфера в раздевалке», – сказал Моуринью.