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Orta Cizgi: «Бешикташ» следит за форвардом «Локомотива» Эдером

5 декабря 2019, 17:56
5

Нападающий «Локомотива» Эдер попал в сферу интересов «Бешикташа», сообщает Orta Cizgi.

Скауты турецкого клуба побывали в России, где наблюдали за 31-летним португальцем. При этом они представили в «Бешикташ» негативный отзыв по игре Эдера.

  • В этом сезоне РПЛ Эдер провел 12 матчей, забил четыре гола.
  • Рыночная стоимость форварда – 1,7 миллиона евро.
  • Прошлой зимой им интересовался «Галатасарай».

Источник: Orta Cizgi

Турецкий сайт о «Бешикташе». Количество подписчиков в твиттере – около 60 тысяч.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Бешикташ Эдер
Комментарии (5)
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Decorhome
1575560040
Эдер будь осторожен, за тобой следят)
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Антибиотик
1575563106
Отдадим только в придачу со Смоловым. За этот пучок овощей 1 лям будет самое то. Зато сколько на зарплате сэкономим. А зимой нужно срочно искать нападающего и защитника, чтобы разбавить этот ползающий пенсионный фонд.
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Etiainen
1575563327
забирайте даром
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