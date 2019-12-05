Orta Cizgi: «Бешикташ» следит за форвардом «Локомотива» Эдером

Нападающий «Локомотива» Эдер попал в сферу интересов «Бешикташа», сообщает Orta Cizgi.

Скауты турецкого клуба побывали в России, где наблюдали за 31-летним португальцем. При этом они представили в «Бешикташ» негативный отзыв по игре Эдера.