Orta Cizgi: «Бешикташ» следит за форвардом «Локомотива» Эдером

Нападающий «Локомотива» Эдер попал в сферу интересов «Бешикташа», сообщает Orta Cizgi.
Скауты турецкого клуба побывали в России, где наблюдали за 31-летним португальцем. При этом они представили в «Бешикташ» негативный отзыв по игре Эдера.
- В этом сезоне РПЛ Эдер провел 12 матчей, забил четыре гола.
- Рыночная стоимость форварда – 1,7 миллиона евро.
- Прошлой зимой им интересовался «Галатасарай».
Источник: Orta Cizgi
Турецкий сайт о «Бешикташе». Количество подписчиков в твиттере – около 60 тысяч.