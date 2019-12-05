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  • Внук Яшина: «Я стоял скромно в уголке VIP-комнаты и смотрел за Месси, Гризманном и тер Стегеном. Потом меня вежливо попросили выйти»

Внук Яшина: «Я стоял скромно в уголке VIP-комнаты и смотрел за Месси, Гризманном и тер Стегеном. Потом меня вежливо попросили выйти»

5 декабря 2019, 14:57
7

Внук Льва Яшина Василий Фролов рассказал о церемонии вручения «Золотого мяча».

«Перед началом церемонии на меня надели специальный браслет. Мы с нашей делегацией ходили, смотрели. Потом я заметил красивый балкон, решил сделать там пару фоток. В этот момент как раз увидел, как внизу засуетились люди – это приехал сам Месси.

Потом я вышел через другую дверь и немного заблудился. Увидел комнату, в которой накрыт шикарный стол, все обставлено по высшему разряду. Стоявший у входа охранник увидел на моей руке браслет – и пригласил зайти. Типа, тебе можно сюда. Я зашел. Был там один. Пока оглядывался минуту-другую, в эту комнату вошли еще несколько человек. Я смотрю, а там – Месси, Гризманн, тер Стеген и другие. Оказалось, эта VIP-комната предназначалась для делегации «Барселоны».

Я стоял скромно в уголке и смотрел за ними. Потом решил сфоткаться с вратарем тер Стегеном и тут на меня обратили внимание. Спросили кто я, и вежливо попросили выйти. Объяснили – только «Барселона».

Потом, уже после церемонии минут 10 общался с Алиссоном, который получил приз имени Яшина. Для него было за честь познакомиться с внуком Яшина. Оказалось – Лев Иваныч для него всегда был и остается кумиром. Очень приятный бразилец оказался. Эту церемонию запомню надолго!» – приводит слова Фролова журналист Александр Боярский в своем телеграме.

Журналист Боярский: «Приз Алисону должен был вручать внук Льва Яшина. В последний момент на сцену позвали Левандовски»


Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Динамо Барселона Месси Лионель тер Стеген Марк-Андре Гризманн Антуан Алиссон Яшин Лев
Комментарии (7)
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absent32
1575547755
Бомбардир как всегда жжет с заголовками новостей)))
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Nimnul
1575548079
Для Алиссона "было честью",ну да,а с хомячком правнука Яшина,вообще,почетно. Алиссон просто вежливо ответил назойливому чуваку,а тот реально так подумал.
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Kollljan
1575550161
Внук Яшина - это должность такая или что?
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mihail200606
1575550856
Что он от Алисона хотел услышать?)) тот как вежливый человек сказал дежурные слова..
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bset
1575552537
Заголовок: "Внука Яшина позвали на церемонию, поставили в угол, а потом попросили уйти" Новость: "Охрана случайно пригласила внука Яшина в комнату, предназначенную только для игроков Барселоны, а потом, поняв ошибку, вежливо все объяснила и попросила выйти. Потом внук Яшина со всеми пообщался, со всеми пофотографировался"
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Fan Loko mik
1575553913
Новость высосанная из пальца....стесняюсь сказать КАКОГО!
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Decorhome
1575562348
Как сказку читаешь)))
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