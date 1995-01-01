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    Внук Яшина: «Я стоял скромно в уголке VIP-комнаты и смотрел за Месси, Гризманном и тер Стегеном. Потом меня вежливо попросили выйти»

    Внук Льва Яшина Василий Фролов рассказал о церемонии вручения «Золотого мяча».

    «Перед началом церемонии на меня надели специальный браслет. Мы с нашей делегацией ходили, смотрели. Потом я заметил красивый балкон, решил сделать там пару фоток. В этот момент как раз увидел, как внизу засуетились люди – это приехал сам Месси.

    Потом я вышел через другую дверь и немного заблудился. Увидел комнату, в которой накрыт шикарный стол, все обставлено по высшему разряду. Стоявший у входа охранник увидел на моей руке браслет – и пригласил зайти. Типа, тебе можно сюда. Я зашел. Был там один. Пока оглядывался минуту-другую, в эту комнату вошли еще несколько человек. Я смотрю, а там – Месси, Гризманн, тер Стеген и другие. Оказалось, эта VIP-комната предназначалась для делегации «Барселоны».

    Я стоял скромно в уголке и смотрел за ними. Потом решил сфоткаться с вратарем тер Стегеном и тут на меня обратили внимание. Спросили кто я, и вежливо попросили выйти. Объяснили – только «Барселона».

    Потом, уже после церемонии минут 10 общался с Алиссоном, который получил приз имени Яшина. Для него было за честь познакомиться с внуком Яшина. Оказалось – Лев Иваныч для него всегда был и остается кумиром. Очень приятный бразилец оказался. Эту церемонию запомню надолго!» – приводит слова Фролова журналист Александр Боярский в своем телеграме.

    Журналист Боярский: «Приз Алисону должен был вручать внук Льва Яшина. В последний момент на сцену позвали Левандовски»


    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +170

      Nimnul 9 минут назад

      Для Алиссона "было честью",ну да,а с хомячком правнука Яшина,вообще,почетно. Алиссон просто вежливо ответил назойливому чуваку,а тот реально так подумал.

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      Рейтинг: +1965

      absent32 14 минут назад

      Бомбардир как всегда жжет с заголовками новостей)))

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