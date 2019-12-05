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  • Моуринью – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Тоттенхэму» не хватило агрессии»

Моуринью – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Тоттенхэму» не хватило агрессии»

5 декабря 2019, 09:59
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«В первые 30 минут мы не играли хорошо. Соперник был агрессивнее, интенсивнее и заслужил победу. А вот нам агрессии не хватило. Игрокам «Тоттенхэма» нужно выигрывать больше единоборств, начинать матчи более интенсивно.

Нам нужно заставлять соперника чувствовать то, что «МЮ» заставил чувствовать нас. Надо заставлять соперника ощущать, что он в беде. А сегодня мы занимали скорее пассивную позицию, чем активную», – сказал португалец.

  • «Тоттенхэм» после этого поражения опустился на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
  • Моуринью впервые проиграл на посту главного тренера лондонской команды.

Моуринью говорил, что Рэшфорд слишком мало забивает – сегодня у него два гола «Тоттенхэму»

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Моуринью Жозе
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