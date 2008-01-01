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    Моуринью говорил, что Рэшфорд слишком мало забивает – сегодня у него два гола «Тоттенхэму»


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 01:05
    И уже девять в сезоне.

    «Тоттенхэм» с Моуринью проиграл «МЮ» (1:2) – оба гола в ворота команды забил Маркус Рэшфорд. Мы вспомнили, что при Моуринью Рэшфорд вообще забивал не часто – и посчитали цифры. Выяснили, что только в прошлом сезоне он забил больше чем в два раза при Сульшере (7), чем при Моуринью (3). А если смотреть по всем сезонам, то разница вообще огромная.

    Интересно, что об этой разнице думают сами Моуринью и Рэшфорд. Моуринью во время работы в «МЮ» говорил, что Рэшфорд забивает недостаточно и его нужно ставить на фланг:

    «Против «Манчестер Юнайтед» соперники обычно выставляют супероборонительный состав, взломать который не так то просто, и в подобных эпизодах Маркус часто остается не у дел. Он не забивает столько голов, сколько должен забивать центральный нападающий. Поэтому я думаю, что если отправить его играть слева или справа а нападении, то можно надеяться на 12 голов за сезон».

    Зато Маркус Рэшфорд считает, что все дело в том, что у Сульшера есть опыт игры на поле. И он лучше понимает игроков.

    «Сульшер отличается от Моуринью, и это логично, потому что он играл в футбол сам. Он лучше понимает игроков.

    Я не считаю, что это проблема Моуринью, потому что он, полагаю, топ-тренер, у него есть свои методы понимать людей. Однако для меня, когда тренер сам играл, вел схожий образ жизни, он может быть более понимающим».

    Маркус Рэшфорд сейчас – лучший бомбардир «МЮ» в сезоне, у него девять забитых мячей. На первом месте в общем топе Джейми Варди с 14-ю.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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