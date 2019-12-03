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  • Моуринью: «Манчестер Юнайтед» остался в моей книге историй. Глава закрыта»

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» остался в моей книге историй. Глава закрыта»

3 декабря 2019, 17:02

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед».

«Я чувствую себя хорошо, мне нравится проводить большие матчи. Мне нравится играть против лучших команд, и это самое главное. Вернуться на «Олд Траффорд» – значит, вернуться туда, где я был счастлив. Я могу это сказать. У меня отличные отношения с болельщиками «Манчестер Юнайтед».

Я был на стадионе в качестве эксперта, это немножко другое. Но я был польщен таким прекрасным приемом. Завтра я вернусь в качестве тренера команды, которая попытается обыграть «Манчестер Юнайтед», и это, возможно, оценят по-другому.

Я жду, что будет проявлено уважение ко мне, но я понимаю, что они хотят прямо противоположного тому, что я хочу – а я хочу, чтобы «Тоттенхэм» выиграл. Во время матча, конечно, думаю, они забудут меня и поддержат свою команду, чтобы добиться желаемого результата.

Я ушел из клуба. Я не торопился, чтобы проанализировать все, что произошло, терпеливо готовился к следующему вызову, и, честно говоря, «Манчестер Юнайтед» остался в моей книге опыта, моей книге истории. [Как сказал Нельсон Мандела], я никогда не проигрываю – я либо выигрываю, либо учусь. В «Юнайтед» я побеждал и учился. Эта глава закрыта.

Я не должен оценивать «Юнайтед» сейчас. Как соперника, как они играют – да. Как их обыграть? Как они могут нас обыграть? Вот что важно для меня», – сказал Моуринью.

  • В ноябре «Тоттенхэм» представил Моуринью в качестве главного тренера.
  • Моуринью год находился в статусе безработного после увольнения из «МЮ».
  • «МЮ» примет «Тоттенхэм» в среду, начало матча – 23:30 мск.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Моуринью Жозе
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