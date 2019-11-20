«Добро пожаловать, Жозе». «Тоттенхэм» представил Моуринью в качестве главного тренера

Деньги готовьте.
Пакеттино без трансферов привёл "шпор" к финалу ЛЧ, команда постоянно играла в классный зрелищный футбол. В этом году что-то пошло не так, возможно устали друг от друга.
Жозе ? Как тренер он выдохся, тупо закупка хороших игроков , которые по его замыслу, должны сами вывести команду в фавориты. С МЮ такая философия провалилась. Походу Лёви выделяет бабло на трансферы, Мауриньо тут как тут...
Пресс-служба «Тоттенхэма» представила Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера.
«Добро пожаловать, Жозе», – написано в посте.
Вчера клуб анонсировал увольнение с должности главного тренера Маурисио Покеттино, с которым команда в мае 2019-го дошла до финала Лиги чемпионов.
- В лондонском клубе аргентинский специалист работал с 2014 года.
- Сейчас «Тоттенхэм» находится на 14-м месте в таблице АПЛ.
- Моуринью год находился в статусе безработного после увольнения из «МЮ».
Welcome José. #THFC #COYS pic.twitter.com/0CYU4IXN0E— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019