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  • «Добро пожаловать, Жозе». «Тоттенхэм» представил Моуринью в качестве главного тренера

«Добро пожаловать, Жозе». «Тоттенхэм» представил Моуринью в качестве главного тренера

20 ноября 2019, 20:08
3

Пресс-служба «Тоттенхэма» представила Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера.

«Добро пожаловать, Жозе», – написано в посте.

Вчера клуб анонсировал увольнение с должности главного тренера Маурисио Покеттино, с которым команда в мае 2019-го дошла до финала Лиги чемпионов.

  • В лондонском клубе аргентинский специалист работал с 2014 года.
  • Сейчас «Тоттенхэм» находится на 14-м месте в таблице АПЛ.
  • Моуринью год находился в статусе безработного после увольнения из «МЮ».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1574272272
Конец эпохи атакующего футбола ТТХ, начало эры автобуса ))))
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Garrincha58
1574280576
интересно когда его уволят через год или раньше
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Nayturs
1574313707
Увольнение Поккетино в середине сезона шаг опрометчивый, лучше бы дали ему денег на трансферы
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