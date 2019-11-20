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    «Добро пожаловать, Жозе». «Тоттенхэм» представил Моуринью в качестве главного тренера

    Пресс-служба «Тоттенхэма» представила Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера.

    «Добро пожаловать, Жозе», – написано в посте.

    Вчера клуб анонсировал увольнение с должности главного тренера Маурисио Покеттино, с которым команда в мае 2019-го дошла до финала Лиги чемпионов.

    • В лондонском клубе аргентинский специалист работал с 2014 года.
    • Сейчас «Тоттенхэм» находится на 14-м месте в таблице АПЛ.
    • Моуринью год находился в статусе безработного после увольнения из «МЮ».

    Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1847

      Alekxei Z. 23 минуты назад

      Деньги готовьте.
      Пакеттино без трансферов привёл "шпор" к финалу ЛЧ, команда постоянно играла в классный зрелищный футбол. В этом году что-то пошло не так, возможно устали друг от друга.
      Жозе ? Как тренер он выдохся, тупо закупка хороших игроков , которые по его замыслу, должны сами вывести команду в фавориты. С МЮ такая философия провалилась. Походу Лёви выделяет бабло на трансферы, Мауриньо тут как тут...

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      Рейтинг: +762

      LOKOfanatik19 43 минуты назад

      Конец эпохи атакующего футбола ТТХ, начало эры автобуса ))))

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