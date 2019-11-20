«Добро пожаловать, Жозе». «Тоттенхэм» представил Моуринью в качестве главного тренера

Пресс-служба «Тоттенхэма» представила Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера.
«Добро пожаловать, Жозе», – написано в посте.
Вчера клуб анонсировал увольнение с должности главного тренера Маурисио Покеттино, с которым команда в мае 2019-го дошла до финала Лиги чемпионов.
- В лондонском клубе аргентинский специалист работал с 2014 года.
- Сейчас «Тоттенхэм» находится на 14-м месте в таблице АПЛ.
- Моуринью год находился в статусе безработного после увольнения из «МЮ».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»