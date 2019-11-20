«Добро пожаловать, Жозе». «Тоттенхэм» представил Моуринью в качестве главного тренера

Пресс-служба «Тоттенхэма» представила Жозе Моуринью в качестве нового главного тренера.

«Добро пожаловать, Жозе», – написано в посте.

Вчера клуб анонсировал увольнение с должности главного тренера Маурисио Покеттино, с которым команда в мае 2019-го дошла до финала Лиги чемпионов.