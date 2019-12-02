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  • Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья принял неверное решение, засчитав гол «Арсенала» в ворота ЦСКА»

Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья принял неверное решение, засчитав гол «Арсенала» в ворота ЦСКА»

2 декабря 2019, 21:38
36

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что гол «Арсенала» в ворота ЦСКА был забит с нарушением правил. Единственный мяч в этой игре забил нападающий тульской команды Даниил Лесовой.

«Игрок «Арсенала» находился в офсайде. Позиция ассистента судьи была неправильной, в связи с этим он принял неверное решение», – сказал Хусаинов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Лесовой Даниил Волошин Николай
Комментарии (36)
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cska-62
1575312553
Всё закономерно. Имея подавляющее преимущество в первом тайме, армейцы пижонили. Вместо того, чтобы играть рационально и реализовывать своё преимущество. Играть пяточками хорошо, когда они эффективны, а не ради пижонства и совершенно впустую! Во втором тайме туляки поняли, что за пижонство нужно соперника наказывать и перехватили инициативу. У ЦСКА же вообще игра пропала. Количество потерь мяча и неточных передач – выше всякой меры. Неплохо отыграли, как всегда, Марио Фернандес и Влашич. Но два футболиста (это из полевых игроков) игру команды не делают. Увы. Сколько будет ещё Гончаренко мучить нас Обляковым – ума не приложу! Сигурдссон или Бийол отыграли бы полный матч в сотню раз лучше него!!! Или тот же Ахметов. Забили туляки мяч после паса в адрес Луценко, который находился вне игры? Наверное. Но какая разница? Баранку ЦСКА заслужил!!!
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CSKA57
1575313130
И что теперь воздух сотрясать? Проиграли заслуженно!
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_Kesh_Suntar_
1575313815
А толку! ) Был не был! Проиграли по делу! В этом сезоне, мы не достойны быть в тройке!
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Niko
1575314650
Да причём тут это? ни одного момента во втором тайме, ни одного гола, тоже судья помешал? Почему эти профи разучились давать точные пасы и принимать мяч? Арсенал в этих компонентах превосходил ЦСКА на голову, по крайней мере во втором тайме.
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izy
1575315178
А что толку счёт окончательный,уже не изменить.
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Давид59
1575316877
Только что смотрел повтор гола. На стоп-кадре, когда пошёл пас Луценко стоит одной ногой на центральной линии. Что-то этот Хусаинов.... Вчера он тоже был уверен, что Спартак засудили. Похоже мужик что-то против Зенита имеет
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Vratarь
1575318936
Бьются за эти сантиметры: "Был - не был". Ситуация на грани - так играйте в футбол, а не в правила. До маразма доходит, давайте в бутсы, в каждый шип вставлять чип - вот справедливость-то наступит, аж слёзы из глаз!
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general.lizyukov
1575322122
Даже если был. Для команды такого уровня, обладателя КУЕФА, стыдно так играть.
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Great Tartaria
1575324027
да потому что ВАР на каждом матче должен быть, долбаные коррупционеры...
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poliakovromanuil
1575331201
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