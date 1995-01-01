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    Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья принял неверное решение, засчитав гол «Арсенала» в ворота ЦСКА»

    Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что гол «Арсенала» в ворота ЦСКА был забит с нарушением правил. Единственный мяч в этой игре забил нападающий тульской команды Даниил Лесовой.

    «Игрок «Арсенала» находился в офсайде. Позиция ассистента судьи была неправильной, в связи с этим он принял неверное решение», – сказал Хусаинов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии17
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      Рейтинг: +903

      Давид59 18 минут назад

      Только что смотрел повтор гола. На стоп-кадре, когда пошёл пас Луценко стоит одной ногой на центральной линии. Что-то этот Хусаинов.... Вчера он тоже был уверен, что Спартак засудили. Похоже мужик что-то против Зенита имеет

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      Рейтинг: +2468

      Dellleone > Давид59 13 минут назад

      Ага имеет против зенит поэтому выступает против гола арсенала ... логика отличная , зенитовская .

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      Рейтинг: +903

      Давид59 > Dellleone 10 минут назад

      Логика простая - ЦСКА гонится за Зенитом, а Спартак вчера играл с Зенитом. И в обоих случаях Хусаинов считает, что москвичей обидели

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      Рейтинг: +21

      izy 46 минут назад

      А что толку счёт окончательный,уже не изменить.

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      Рейтинг: +1051

      Niko 55 минут назад

      Да причём тут это? ни одного момента во втором тайме, ни одного гола, тоже судья помешал? Почему эти профи разучились давать точные пасы и принимать мяч? Арсенал в этих компонентах превосходил ЦСКА на голову, по крайней мере во втором тайме.

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      Рейтинг: +5578

      BRO_football 1 час назад

      И что мы услышим от Егорова? "Простите, извините, будем разбираться. Судью обязательно накажем"

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      Рейтинг: +1763

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      А толку! ) Был не был! Проиграли по делу! В этом сезоне, мы не достойны быть в тройке!

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      Рейтинг: +8508

      cska-62 > _Kesh_Suntar_ 55 минут назад

      Ещё посмотрим. Гончаренко должен учиться на собственных ошибках! Он ведь ставит команде игру, не вымучивает очки. Но...увы и ах! Тот же Обляков для атаки - пустое место! Куда он сегодня послал мяч своей любимой левой? Из удобной позиции? В небеса!!!

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      Рейтинг: +1051

      Niko > cska-62 53 минуты назад

      Да в том то и печаль что вообще не учиться, ничего нового за последние 10 игр не видно вообще. Вывозим только когда соперник сам рассыпается, либо чудо удары на индивидуальном мастерстве. Игры никакой.

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      Рейтинг: +2062

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну там на тоненького, человеческий глаз не уловит...

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      Рейтинг: +1062

      CSKA57 1 час назад

      И что теперь воздух сотрясать? Проиграли заслуженно!

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      Рейтинг: +8508

      cska-62 > CSKA57 59 минут назад

      Печально, но это главное!

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      Рейтинг: +1201

      Genz 1 час назад

      Хусайня не прав. В момент передачи Луценко стоял ногами на линии центра поля. Это видно на стоп кадре. А дальний от Луценко игрок ЦСКА на четверть корпуса был на своей половине. Без стоп кадра обманчиво кажется, что Луценко был вне игры.

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      Рейтинг: +8508

      cska-62 1 час назад

      Всё закономерно. Имея подавляющее преимущество в первом тайме, армейцы пижонили. Вместо того, чтобы играть рационально и реализовывать своё преимущество. Играть пяточками хорошо, когда они эффективны, а не ради пижонства и совершенно впустую!
      Во втором тайме туляки поняли, что за пижонство нужно соперника наказывать и перехватили инициативу. У ЦСКА же вообще игра пропала. Количество потерь мяча и неточных передач – выше всякой меры. Неплохо отыграли, как всегда, Марио Фернандес и Влашич. Но два футболиста (это из полевых игроков) игру команды не делают. Увы. Сколько будет ещё Гончаренко мучить нас Обляковым – ума не приложу! Сигурдссон или Бийол отыграли бы полный матч в сотню раз лучше него!!! Или тот же Ахметов.
      Забили туляки мяч после паса в адрес Луценко, который находился вне игры? Наверное. Но какая разница? Баранку ЦСКА заслужил!!!

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      Рейтинг: +8508

      cska-62 > _Kesh_Suntar_ 51 минуту назад

      Не сразу на лавку... Шансы давались выше крыши! И что? Пара более или менее приличных проведённых матчей. Все остальные - провал и позор! Да, ему 21 год, но у него более сотни матчей на самом высшем уровне в двух командах мастеров (в "Уфе" и ЦСКА!). Это не Карпов, к которому можно относиться снисходительно, это уже - опытный игрок!!!

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      Рейтинг: +1763

      _Kesh_Suntar_ > cska-62 49 минут назад

      Насчет Облякова!) Нужно уже смерится,,, с этим! Но не может же Гончар пригласить, патом поставить его на лавку! Это его трансфер "инициатива"!

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      Рейтинг: +1763

      _Kesh_Suntar_ > cska-62 41 минуту назад

      Нее не думай что я защищаю его! Я давно уже против него,,

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