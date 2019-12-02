Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья принял неверное решение, засчитав гол «Арсенала» в ворота ЦСКА»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что гол «Арсенала» в ворота ЦСКА был забит с нарушением правил. Единственный мяч в этой игре забил нападающий тульской команды Даниил Лесовой.
«Игрок «Арсенала» находился в офсайде. Позиция ассистента судьи была неправильной, в связи с этим он принял неверное решение», – сказал Хусаинов.
- «Арсенал» победил ЦСКА со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.
- Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.
Источник: «Чемпионат»