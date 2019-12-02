РПЛ. ЦСКА дома проиграл «Арсеналу», «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом»

Завершились два матча 18-го тура РПЛ.

ЦСКА дома уступил с минимальным счетом тульскому «Арсеналу». Единственный гол в этой встрече на 52-й минуте забил нападающий Даниил Лесовой.

В параллельной игре «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» – 0:0.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Лесовой, 52.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Бистрович, Кучаев (Ахметов, 58), Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 78), Влашич, Чалов.

Арсенал: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев (Лесовой, 31), Чаушич, Костадинов, Луценко (Ломовицкий, 83).

Предупреждения: Дивеев, 90+4 – Комбаров, 24; Лесовой, 84.

Краснодар – Тамбов – 0:0

Краснодар: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вилена (Ольссон, 70), Ари, Сулейманов (Скопинцев, 60), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 82).

Тамбов: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин (Чуперка, 56), Обухов, Костюков (Аппаев, 73), Мелкадзе (Чернышов, 88).

Предупреждения: Сулейманов, 12; Спаич, 90+5 – Мелкадзе, 32.

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