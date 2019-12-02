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  • РПЛ. ЦСКА дома проиграл «Арсеналу», «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом»

РПЛ. ЦСКА дома проиграл «Арсеналу», «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом»

2 декабря 2019, 21:25
99

Завершились два матча 18-го тура РПЛ.

ЦСКА дома уступил с минимальным счетом тульскому «Арсеналу». Единственный гол в этой встрече на 52-й минуте забил нападающий Даниил Лесовой.

В параллельной игре «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» – 0:0.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Лесовой, 52.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Бистрович, Кучаев (Ахметов, 58), Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 78), Влашич, Чалов.

Арсенал: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев (Лесовой, 31), Чаушич, Костадинов, Луценко (Ломовицкий, 83).

Предупреждения: Дивеев, 90+4 – Комбаров, 24; Лесовой, 84.

Краснодар – Тамбов – 0:0

Краснодар: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вилена (Ольссон, 70), Ари, Сулейманов (Скопинцев, 60), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 82).

Тамбов: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин (Чуперка, 56), Обухов, Костюков (Аппаев, 73), Мелкадзе (Чернышов, 88).

Предупреждения: Сулейманов, 12; Спаич, 90+5 – Мелкадзе, 32.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Тамбов ЦСКА Арсенал
Комментарии (99)
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Из Твери Леха
1575311290
Если Тамбов не обыграть, то что там о Хетафе говорить...
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portero
1575311361
такая возможность была Локо обогнать, ан нет ничего не получается
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starche
1575311621
Стыдно было слушать московского комментатора, который беззастенчиво болел за лошадей,. всячески ставя под сомнение любые решения арбитра, если они были не в пользу цска.............Обидно за Арсенал. А победа пушкарей абсолютно заслуженная!
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Рубинище
1575311720
Парнокопытные сегодня могли на топ2 выйти. не смогли. у ЦСКА ни какой игры нет.
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Jhon1989
1575311740
Грёбаный цирк продолжается... Позорище!!!
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Kokmarov
1575312105
Краснодар с Тамбовом не видел(в смысле игру), но результат почему-то не удивил, Тамбов хорошо всех цеплять начал с приходом нового тренера.
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Чец
1575312211
Чем дальше, тем хуже Краснодар играет. Похоже, в зимнюю спячку залегли. Такое впечатление, что первый раз увидели мяч.Еще хорошо, что проскочили, могли и проиграть.
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izy
1575312407
Положение в турнирной таблице не всегда говорит о команде всё .Игра есть игра,и победитель не всегда лидер!
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SPbZenit12
1575312532
Отличный тур! Самое главное ныть, что Зениту подсуживают, а самим проигрывать Арсеналу, Динамо, играть вничью с Тамбовом. Наладьте свою игру сначала, а потом спорьте когда в равной борьбе подсуживают Зениту. (Краснодар добавил для количества)
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VVM1964
1575312720
Ну а что вы хотели - вся политика РФС направлена на то что бы у нас был один " лидер " и не важно что он - " лидер " , не потому что силен , а потому что остальные ослаблены и как результат наши выступления в евро кубках ((((((
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