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    РПЛ. ЦСКА дома проиграл «Арсеналу», «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом»

    Завершились два матча 18-го тура РПЛ.

    ЦСКА дома уступил с минимальным счетом тульскому «Арсеналу». Единственный гол в этой встрече на 52-й минуте забил нападающий Даниил Лесовой.

    В параллельной игре «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом» – 0:0.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Лесовой, 52.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Бистрович, Кучаев (Ахметов, 58), Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 78), Влашич, Чалов.

    Арсенал: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев (Лесовой, 31), Чаушич, Костадинов, Луценко (Ломовицкий, 83).

    Предупреждения: Дивеев, 90+4 – Комбаров, 24; Лесовой, 84.

    Краснодар – Тамбов – 0:0

    Краснодар: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вилена (Ольссон, 70), Ари, Сулейманов (Скопинцев, 60), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 82).

    Тамбов: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасев, Килин (Чуперка, 56), Обухов, Костюков (Аппаев, 73), Мелкадзе (Чернышов, 88).

    Предупреждения: Сулейманов, 12; Спаич, 90+5 – Мелкадзе, 32.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии26
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      Рейтинг: +35797

      portero 42 секунды назад

      напиться и забыться, блин дерьмо футбол столько ошибок на ровном месте пас не можем на 7-10 метров точный дать....
      какой то дохлый чемпионат у нас.

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      Рейтинг: +12720

      Dominator777 1 минуту назад

      Если армейцы зимой не приобретут классных игроков в каждую линию (хотя-бы по одному игроку), то оставшуюся часть матчей в РПЛ с их участием смотреть не буду, так как радости они не доставляют, а разочарований в нашей непростой жизни и без них хватает. По сути о сегодняшней встрече можно высказаться так:" Игра была равна, играли два...команды".

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      Рейтинг: +1425

      starche 1 минуту назад

      Стыдно было слушать московского комментатора, который беззастенчиво болел за лошадей,. всячески ставя под сомнение любые решения арбитра, если они были не в пользу цска.............Обидно за Арсенал. А победа пушкарей абсолютно заслуженная!

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      Рейтинг: +3666

      Yev 2 минуты назад

      По моему "Леня-Руки вверх" уже в пути.
      Ждём-с

      0
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      Рейтинг: +1058

      CSKA57 2 минуты назад

      Виктор Михайлович, это уже не смешно! Хотя, ребята уже устали и в Испанию на отдых рвутся.

      1
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      Рейтинг: +3666

      Yev 3 минуты назад

      Остановите, Вите надо выйти!

      3
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      Рейтинг: +227

      житель СПб 3 минуты назад

      Смотрел оба матча параллельно - по Матч ТВ и по Премьеру. Удивительно! Две отличные команды, могущие играть и которым надо было обходить Локомотив и занимать 2-3 места - на ровном, казалось бы, месте потеряли очки... Особенно удивило, как в первом тайме ЦСКА позволял свободные рейды нападающих Арсенала по своей штрафной - те туда добегали, пробегали по ней, теряли мяч, потом спокойно его отбирали и продолжали атаку... Бедный Акинфеев. Надо что-то срочно делать с обороной. Так что и красивейший гол Арсенала не стал неожиданным. Да и нападение выстраивать надо четко. Есть надежды на Дзагоева - но похоже, тут нужны дополнительные кадры. А то - так и тренер зашатается в своей должности, сколько же можно такое терпеть?

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      Рейтинг: +2047

      Derzkiy1 3 минуты назад

      Слуцкого домой !!!!!!!!

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      Рейтинг: +529

      Makaweli 3 минуты назад

      В защите 2 барана, за такую игру защитников в ДЮСШ тренера по башке дают, а тут пешиходы миллионеры детские ошибки совершают, Навес в штрафную, а там нет игроков, или вешают туда где их нет, Чатов с ленточки ворот в упор промахнется!

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      Рейтинг: +2889

      Fan Loko mik 4 минуты назад

      Вчера настроение было совсем нулевое, сегодня быки и кони воодушевили!!!! С победой Арсенал!!! Но в следующем туре пора тулякам и честь знать....сколько МОЖНО ВЫИГРЫВАТЬ???

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      Рейтинг: +350

      TRELL > Fan Loko mik 3 минуты назад

      Даже нужно им выигрывать;)))

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