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Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

ЦСКА - Арсенал

02.12.2019, Понедельник, 19:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 18 тур ЦСКА - Арсенал Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
8 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Арсенал 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
2 марта, суббота 14:00 Арсенал 2:0 ЦСКА
4 тур
18 августа, суббота 16:30 ЦСКА 3:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
6 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 6:0 Арсенал
15 тур
27 октября, пятница 19:30 Арсенал 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 19:30 ЦСКА 3:0 Арсенал
14 тур
18 ноября, пятница 19:00 Арсенал 0:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2017

26 марта, воскресенье 14:00 ЦСКА 2:0 Арсенал
Товарищеские матчи 2016

17 июля, воскресенье 17:00 ЦСКА 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 14:15 Арсенал 1:4 ЦСКА
7 тур
13 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 2:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +87

    Кобальт 2 декабря 2019, 23:40

    Я так понимаю,что ЦСКА,Краснодар и Локомотив соласились с новым чемпионством Зенита?

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    Рейтинг: +461

    Завулон new new 2 декабря 2019, 21:50

    Да,сегодня не день ЦСКА .Сначала оплеуха от Арсенала, сейчас СКА в хоккее их сделала.

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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 2 декабря 2019, 21:35

    Арсенал красавцы, с победой!!!

    2
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    Рейтинг: +2231

    river31 2 декабря 2019, 21:24

    На гуя финтить, бей в створ..... Тупо бейте.... Пля, больше не поеду. Стыдно.

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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA 2 декабря 2019, 21:23

    Так и надо им...
    И нам тоже

    1
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    Рейтинг: +10

    Kolesnicov1aleksandr 2 декабря 2019, 21:20

    Снимут Гончаренко!

    2
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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA > Kolesnicov1aleksandr 2 декабря 2019, 21:21

    Он то при чём? Надо менять дырку, чурок убирать беспонтовых

    1
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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA 2 декабря 2019, 21:15

    Отсосали благодаря дырке в воротах

    2
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    Рейтинг: +653

    MichelWB > Nikolai58CSKA 4 декабря 2019, 18:23

    Полностью согласен. Зачем сваливаться влево если там защитник блокирует напа, и и шанс забить есть только если пробить в правый угол. Что и сделал игрок арсенала. А Акинфеев уже похоже "мышей ловить перестает".

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 2 декабря 2019, 21:13

    Облаков бестолков как игрок...

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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA > river31 2 декабря 2019, 21:16

    Ещё Лизать Ахметов такая же бестолочь

    -1
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    Рейтинг: +2231

    river31 2 декабря 2019, 21:11

    Офф спорнинький, но есть.

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    Рейтинг: +2231

    river31 > пьяныйхоровод 3 декабря 2019, 12:33

    )))))

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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA 2 декабря 2019, 21:03

    Уйдёт дырявый капитан и будет счастье команде

    -1
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