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  • Месси – Суарес – самая результативная связка Ла Лиги в 21-м веке

Месси – Суарес – самая результативная связка Ла Лиги в 21-м веке

2 декабря 2019, 09:56
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В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил форвард каталонцев Лионель Месси, которому ассистировал Луис Суарес.

Сообщается, что связка аргентинца и уругвайца является самой результативной в Ла Лиге в 21-м веке.

С момента перехода Суареса в «Барсу» в 2014 году его дуэт с Месси организовал 56 мячей в испанском первенстве.

При этом голы и ассисты между нападающими разделились поровну – по 28.

Второй лучший результат у связки из «Реала» Криштиану РоналдуКарим Бензема, которые создали друг для друга 40 забитых мячей.

Источник: Твиттер Педро Мартина
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим Суарес Луис
Комментарии (1)
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Plyash
1575271982
Классные ребята.
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