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    Месси – Суарес – самая результативная связка Ла Лиги в 21-м веке

    В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

    Единственный гол в игре забил форвард каталонцев Лионель Месси, которому ассистировал Луис Суарес.

    Сообщается, что связка аргентинца и уругвайца является самой результативной в Ла Лиге в 21-м веке.

    С момента перехода Суареса в «Барсу» в 2014 году его дуэт с Месси организовал 56 мячей в испанском первенстве.

    При этом голы и ассисты между нападающими разделились поровну – по 28.

    Второй лучший результат у связки из «Реала» Криштиану РоналдуКарим Бензема, которые создали друг для друга 40 забитых мячей.

    Источник: Твиттер Педро Мартина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      playsh 1 час назад

      Классные ребята.

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