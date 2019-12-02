Месси – Суарес – самая результативная связка Ла Лиги в 21-м веке

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил форвард каталонцев Лионель Месси, которому ассистировал Луис Суарес.

Сообщается, что связка аргентинца и уругвайца является самой результативной в Ла Лиге в 21-м веке.

С момента перехода Суареса в «Барсу» в 2014 году его дуэт с Месси организовал 56 мячей в испанском первенстве.

При этом голы и ассисты между нападающими разделились поровну – по 28.

Второй лучший результат у связки из «Реала» Криштиану Роналду – Карим Бензема, которые создали друг для друга 40 забитых мячей.